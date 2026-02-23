ETV Bharat / business

अमेरिकी टैरिफ बदलावों पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी; वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है स्थिति की समीक्षा: सीतारमण

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि अमेरिका द्वारा घोषित हालिया टैरिफ परिवर्तनों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान में पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहा है और उसी के आधार पर भविष्य की व्यापार वार्ताएं तय की जाएंगी.

दरअसल, शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा पूर्व में लगाए गए व्यापक आयात शुल्कों के खिलाफ फैसला सुनाया. इस अदालती झटके के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 24 फरवरी से भारत सहित सभी व्यापारिक भागीदारों पर 10 प्रतिशत का सार्वभौमिक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी. तनाव तब और बढ़ गया जब शनिवार को ट्रंप ने इस प्रस्तावित टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत (150 दिनों के लिए) करने का ऐलान कर दिया.

वाणिज्य मंत्रालय की समीक्षा और टली वार्ता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, "व्यापार के मोर्चे पर, वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है. हमारे प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना होगा कि वे आगे की बातचीत के लिए कब वाशिंगटन जाएंगे. इसलिए, अभी मेरे लिए इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी."

सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका ने सोमवार से वाशिंगटन में होने वाली मुख्य वार्ताकारों की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है. इस बैठक का उद्देश्य एक अंतरिम व्यापार समझौते के पाठ को अंतिम रूप देना था. भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन कर रहे हैं.