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राम मंदिर दान विवाद से सबक, तिरुपति बालाजी ने बदला नियम, अब ICAI संभालेगा करोड़ों के खजाने का हिसाब

नई दिल्ली: अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों और घोटाले के आरोपों के बाद, देश के बड़े और अमीर धार्मिक ट्रस्ट अपनी वित्तीय व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गए हैं. इस कड़ी में दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन करने वाले 'तिरुमला तिरुपति देवस्थानम' (TTD) ने सबसे बड़ा कदम उठाया है. TTD ने अपने पूरे अकाउंटिंग (खाता-बही) और ऑडिट सिस्टम को पूरी तरह बदलने और पारदर्शी बनाने के लिए देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) से संपर्क किया है.

100 दिनों के भीतर तैयार होगा नया फ्रेमवर्क

ICAI के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार डी. ने मीडिया को बताया कि संस्थान ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. इसे अगले 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. ICAI की विशेष विंग 'अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन' इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है. मंदिर प्रशासन का उद्देश्य अपने वित्तीय ढांचे को अत्याधुनिक और पूरी तरह सुरक्षित बनाना है.

पुरानी व्यवस्था की जगह लेगा आधुनिक ERP सिस्टम

तिरुपति मंदिर का वर्तमान अकाउंटिंग सिस्टम लगभग दो से तीन दशक पुराना है. इसमें मैनुअल एंट्री और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिससे गड़बड़ी या वित्तीय लीकेज की गुंजाइश बनी रहती है. ICAI के सहयोग से अब इस पुरानी व्यवस्था को हटाकर पूरे सिस्टम को 'एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग' (ERP) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा. इसके तहत एक नया 'अकाउंटिंग मैनुअल' तैयार किया जा रहा है, जिससे मंदिर को मिलने वाले हर एक पैसे, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा.