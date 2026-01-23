ETV Bharat / business

बिक गई टिकटॉक, अमेरिका की उंगलियों पर होगा संचालन, ByteDance की हिस्सेदारी हुई कम

अमेरिकी सुरक्षा कानून के पालन हेतु 'TikTok USDS' का गठन हुआ.बाइटडांस की हिस्सेदारी घटकर 19.9% रही,जबकि ओरेकल और अमेरिकी निवेशकों ने 80.1% नियंत्रण हासिल किया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
वॉशिंगटन: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) को अब नया मालिक मिल गया है. अब अमेरिकी कंपनी इसका संचालन करेगी. अब इस पर बैन लगने का खतरा भी खत्म हो चुका है. ताजा जानकारी के मुताबिक इस ज्वाइंट वेंचर में अमेरिकी कंपनी ओरेकल (Oracle), प्राइवेट इक्विटि फर्म सिल्वर लेक (Silver Lake) और अमीरात की एक समर्थित निवेश कंपनी MGX के निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी की होगी.

वहीं, टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस (ByteDance) के वर्तमान में मौजूदा निवेशकों से संबंधित इकाईयों के पास 30 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी रहेगी बाकी की 19.9 प्रतिशत बाइटडांस खुद अपने पास रखेगी. नई इकाई का नाम TikTok USDS Joint Venture LLC रखा गया है. इसके जरिए कंपनी अमेरिका में अपने 20 करोड़ से अधिक यूजर्स और करीब 75 लाख व्यवसायों को सेवाएं देना जारी रखेगी.

ByteDance की हिस्सेदारी घटी, अमेरिका का नियंत्रण बढ़
समझौते के तहत अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के पास संयुक्त रूप से 80.1 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी ByteDance की हिस्सेदारी घटकर 19.9 प्रतिशत रह जाएगी. इस व्यवस्था के जरिए अमेरिका की उस शर्त को पूरा किया गया है, जिसमें ऐप पर चीनी नियंत्रण कम करने की मांग की गई थी.

कंपनी का कहना है कि नया ढांचा डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और एल्गोरिदम नियंत्रण को लेकर सख्त मानकों के तहत काम करेगा, जिससे अमेरिकी यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.

बड़े अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी
इस संयुक्त उद्यम में कई बड़े निवेशकों की अहम भूमिका होगी. ओरेकल (Oracle), सिल्वर लेक (Silver Lake) और अबू धाबी स्थित निवेश समूह MGX — तीनों के पास लगभग 15-15 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

इसके अलावा डेल फैमिली ऑफिस, अल्फा वेव पार्टनर्स, रेवोल्यूशन और NJJ कैपिटल जैसे निवेशक भी इस नए ढांचे का हिस्सा हैं. माना जा रहा है कि इन निवेशकों की मौजूदगी से टिकटॉक को अमेरिका में दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी.

2020 से चला आ रहा था विवाद
अमेरिका में टिकटॉक को लेकर विवाद की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी. इसके बाद कई वर्षों तक कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चलती रही. नया संयुक्त उद्यम इसी लंबे दबाव और अनिश्चितता का समाधान माना जा रहा है.

ट्रंप ने समझौते का किया स्वागत
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर खुशी जताते हुए इसका श्रेय खुद को दिया. उन्होंने कहा कि टिकटॉक को बचाने में उन्हें बेहद संतोष है और अब यह प्लेटफॉर्म अमेरिकी निवेशकों के नियंत्रण में रहेगा. ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी आभार जताया और कहा कि उनके सहयोग के बिना यह समझौता संभव नहीं होता. ट्रंप के अनुसार, यह डील अमेरिका के हितों की रक्षा के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी मजबूत करेगी.

संपादक की पसंद

