बिक गई टिकटॉक, अमेरिका की उंगलियों पर होगा संचालन, ByteDance की हिस्सेदारी हुई कम

वॉशिंगटन: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) को अब नया मालिक मिल गया है. अब अमेरिकी कंपनी इसका संचालन करेगी. अब इस पर बैन लगने का खतरा भी खत्म हो चुका है. ताजा जानकारी के मुताबिक इस ज्वाइंट वेंचर में अमेरिकी कंपनी ओरेकल (Oracle), प्राइवेट इक्विटि फर्म सिल्वर लेक (Silver Lake) और अमीरात की एक समर्थित निवेश कंपनी MGX के निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी की होगी.

वहीं, टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस (ByteDance) के वर्तमान में मौजूदा निवेशकों से संबंधित इकाईयों के पास 30 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी रहेगी बाकी की 19.9 प्रतिशत बाइटडांस खुद अपने पास रखेगी. नई इकाई का नाम TikTok USDS Joint Venture LLC रखा गया है. इसके जरिए कंपनी अमेरिका में अपने 20 करोड़ से अधिक यूजर्स और करीब 75 लाख व्यवसायों को सेवाएं देना जारी रखेगी.

ByteDance की हिस्सेदारी घटी, अमेरिका का नियंत्रण बढ़

समझौते के तहत अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के पास संयुक्त रूप से 80.1 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी ByteDance की हिस्सेदारी घटकर 19.9 प्रतिशत रह जाएगी. इस व्यवस्था के जरिए अमेरिका की उस शर्त को पूरा किया गया है, जिसमें ऐप पर चीनी नियंत्रण कम करने की मांग की गई थी.

कंपनी का कहना है कि नया ढांचा डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और एल्गोरिदम नियंत्रण को लेकर सख्त मानकों के तहत काम करेगा, जिससे अमेरिकी यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.

बड़े अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी

इस संयुक्त उद्यम में कई बड़े निवेशकों की अहम भूमिका होगी. ओरेकल (Oracle), सिल्वर लेक (Silver Lake) और अबू धाबी स्थित निवेश समूह MGX — तीनों के पास लगभग 15-15 प्रतिशत हिस्सेदारी है.