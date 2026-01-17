ETV Bharat / business

भारत-EU व्यापार समझौते से पलटेगी बाजी, इन 3 सेक्टरों में आएगी एक्सपोर्ट की सुनामी!

नई दिल्ली: भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (EU) के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है. निर्यातकों और उद्योग संगठनों का कहना है कि इस समझौते से वस्त्र, दवाइयां, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, रत्न-आभूषण और चमड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा. उम्मीद है कि इस समझौते पर चल रही बातचीत के पूरा होने की घोषणा 27 जनवरी को की जा सकती है.

अगले तीन साल में निर्यात दोगुना होने की उम्मीद

उद्योग जगत का अनुमान है कि एफटीए लागू होने के बाद यूरोपीय संघ में भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. इससे आने वाले तीन वर्षों में भारत का EU को निर्यात दोगुना हो सकता है. निर्यातकों का मानना है कि यह समझौता उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापार ढांचा देगा, जिससे वे लंबे समय के निवेश की योजना बना सकेंगे और यूरोपीय वैल्यू चेन से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे.

एक बाजार पर निर्भरता होगी कम

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए. साक्तिवेल ने कहा कि यह एफटीए भारत के लिए “गेम चेंजर” साबित होगा. उन्होंने बताया कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगने के कारण निर्यातकों की लागत बढ़ गई है और प्रतिस्पर्धा कम हो रही है. ऐसे में EU के साथ समझौता होने से भारत किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रहेगा और निर्यात का दायरा बढ़ेगा.

वस्त्र और परिधान को मिलेगा बड़ा फायदा

वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारतीय वस्त्र और परिधान पर 12 से 16 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है. रेडीमेड गारमेंट्स पर औसतन 12 प्रतिशत ड्यूटी है, जो भारत को मिलने वाली सीमित रियायतों के बाद भी लगभग 9.6 प्रतिशत रहती है. एफटीए के बाद यह शुल्क घटने से भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी.