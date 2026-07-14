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कचरे से कमाई – कैसे पुराना कपड़ा और हथकरघा बदल रहे भारत के गांवों की तस्वीर

हथकरघा और अपसाइकलिंग से 70.73 लाख टन टेक्सटाइल वेस्ट उपयोगी उत्पादों में तब्दील, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा रोजगार; पढ़ें सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट

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अलमारी का कचरा बदलेगा गांवों की तकदीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 12:08 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 12:37 PM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार देश में कचरे को कंचन यानी 'वेस्ट टू वेल्थ' में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है. कपड़ा मंत्रालय ने पर्यावरण को बचाने और हमारे देश के पारंपरिक कारीगरों को ज्यादा काम दिलाने के लिए एक नई शुरुआत की है. इसे 'सर्कुलर फैशन' कहा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि पुराने या बेकार कपड़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाए. नई दिल्ली के मशहूर 'दिल्ली हाट' में चल रहा 'वीव द फ्यूचर 4.0 – अपसाइकलिंग एडिशन' मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह मेला न सिर्फ हमारी पुरानी कला को जिंदा रख रहा है, बल्कि गांवों में रहने वाले लाखों बुनकरों, खासकर महिलाओं के घर का चूल्हा जलाने में मदद कर रहा है.

आंकड़ों की नजर से: हर साल 70.73 लाख टन कपड़े का कचरा
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े बनाने वाले देशों में से एक है. कपड़े का यह कारोबार लाखों लोगों को रोजगार देता है और विदेशों में कपड़ा बेचकर देश की कमाई भी कराता है. लेकिन इसका एक काला पहलू भी है—कपड़े का कचरा. कपड़ा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल 70.73 लाख टन कपड़े का कचरा निकलता है.

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भारत में शरणार्थियों द्वारा कपड़ों की कतरनों से बनाई गई सुंदर हस्तनिर्मित कलाकृतियाँ (ETV Bharat)

इस कचरे को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं:

1. फैक्ट्री का कचरा (Pre-consumer Waste): कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों और सिलाई इकाइयों से कतरन के रूप में हर साल करीब 29.73 लाख टन कचरा निकलता है.

2. घरेलू कचरा (Post-consumer Waste): हम और आप जो कपड़े पुराने या खराब होने के बाद फेंक देते हैं, उसका वजन हर साल लगभग 41 लाख टन होता है.

अगर इस कचरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो यह हमारे मैदानों और नदियों को गंदा कर देगा. इसलिए सरकार इसे 'अपसाइकलिंग' (पुरानी चीजों से नई और कीमती चीजें बनाना) के जरिए काम में ला रही है.

'वोकल फॉर लोकल': आत्मनिर्भरता और रोजगार का नया जरिया
आज पूरी दुनिया में पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों की मांग बढ़ रही है. भारत का हथकरघा उद्योग गांवों में रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है. सरकार अब इस उद्योग को और मजबूत बना रही है.

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कपड़ा कतरनों, मनकों और प्राकृतिक बटनों का उपयोग कर तैयार किए गए रचनात्मक अपसाइकिल उत्पाद नमूने। (ETV Bharat)

लाखों बुनकरों का साथ: देश में इस समय 28.23 लाख से ज्यादा हथकरघा चल रहे हैं.

महिलाओं की हिस्सेदारी: इस काम से 35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा सिर्फ महिलाएं हैं.

सरकारी मदद: बुनकरों की मदद के लिए सरकार ने साल 2015 से 2026 के बीच 797 हथकरघा क्लस्टर मंजूर किए हैं. सिर्फ पिछले साल में ही सरकार ने इसके लिए ₹87.52 करोड़ की रकम जारी की है. देश में 6 बड़े क्लस्टर काम कर रहे हैं और 5 नए बड़े क्लस्टर बनाए जा रहे हैं.

दिल्ली हाट से कारीगरों के सीधे अनुभव
दिल्ली हाट के मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से आए पर्यावरण-उद्यमियों और कारीगरों ने अपने अनुभव साझा किए. उनकी बातें बताती हैं कि बदलाव तो आ रहा है, लेकिन अभी काफी कुछ बदलना बाकी है.

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बचे हुए कपड़ों और धागों को अपसाइकिल करके बनाए गए आकर्षक सस्टेनेबल फैशनेबल बैग और एसेसरीज। (ETV Bharat)

नागराज बाजल (कर्नाटक) – "सिर्फ बातें नहीं, सही इंतजाम जरूरी हैं"
कर्नाटक से आए नागराज ने कहा, "कचरे से क्या नुकसान होता है, यह सब जानते हैं. लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझता. इस सरकारी मेले में भी पाबंदी के बाद सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. यहां गीला, सूखा और खराब कचरा अलग करने के लिए अलग-अलग डिब्बे होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक ही डस्टबिन रखा गया है. जब तक सरकार सही इंतजाम नहीं करेगी और लोग खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक सिर्फ जागरूकता फैलाने से कुछ नहीं होगा." उन्होंने कहा कि कपड़े का एक थैला इस्तेमाल करने से हम प्लास्टिक के 10 थैलों को कचरा बनने से रोक सकते हैं.

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दिल्ली हाट में अपसाइकलिंग और पारंपरिक बुनाई कला का प्रदर्शन करतीं उद्यमी अर्सिया (ETV Bharat)

मनाली जैन (क्रैस्ट क्लाइमेट टेक) – "पराली से बनाई काम की चीजें"
मनाली जैन एक आर्किटेक्ट हैं. उनकी कंपनी खेतों के कचरे यानी पराली से घर बनाने के बोर्ड और पैनल तैयार करती है. मनाली ने बताया, "ठंड के दिनों में किसान जिस पराली को खेतों में जला देते हैं, हम उसे किसानों से अच्छे दामों पर खरीदते हैं. इससे दिल्ली के आसपास प्रदूषण भी कम होता है और किसानों को एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है. अक्सर प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को कोसा जाता है, लेकिन अगर सरकार ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दे, तो कचरे से बहुत पैसा कमाया जा सकता है."

राजेश्री शाह की माता – "हाथ की कारीगरी को लोग सस्ता समझते हैं"
अपनी बेटी के काम में मदद करने आईं एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने MBA की अच्छी-भली नौकरी छोड़कर सस्टेनेबल फैशन (पर्यावरण के अनुकूल कपड़े) का काम शुरू किया. उन्होंने बताया, "भारत में लोग हाथ की मेहनत की कद्र नहीं करते. लोग सोचते हैं कि हाथ से बनी चीजें भी फैक्ट्री के सस्ते माल के भाव मिलें. लोग आते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कीमत देखकर बिना खरीदे चले जाते हैं. लोग रीसाइकिल चीजों को एक फैशन की तरह देखते हैं, जबकि यह हमारी जरूरत है."

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दिल्ली हाट प्रदर्शनी में प्रदर्शित हस्तनिर्मित जनजातीय कलाकृतियाँ और पारंपरिक सस्टेनेबल हस्तशिल्प उत्पाद। (ETV Bharat)

आस्था (ग्रीन सोल फाउंडेशन) – "पुराने जूते बदल रहे हैं 10 लाख बच्चों की जिंदगी"
आस्था की संस्था पुराने और फेंके गए जूते-चप्पलों को ठीक करके गरीब बच्चों के लिए स्कूल बैग और सैंडल बनाती है. आस्था ने बताया, "हम अब तक देश के 10 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों को ये चीजें मुफ्त दे चुके हैं. लोगों को अपने पुराने कपड़े या जूते फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि किसी एनजीओ को दान कर देने चाहिए. आज मोबाइल के जरिए सही एनजीओ को ढूंढना बहुत आसान है."

5. अर्सिया (थ्रू अर्सिया लेंस) – "दादी की सीख और दर्जी की कतरन"
अर्सिया अपनी दादी से सीखकर दर्जी की दुकानों से बची हुई छोटी-छोटी कतरनें इकट्ठा करती हैं. उनके 'नानी' प्रोजेक्ट के तहत इन कतरनों को साफ करके दोबारा धागा बनाया जाता है और नया कपड़ा बुना जाता है. इसके अलावा वह जैसलमेर की पुरानी कला 'प्लाई-स्प्लिट ब्रेडिंग' को भी बचा रही हैं. अर्सिया ने बताया कि आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नए कारीगर इस पुरानी कला को सीखने में कतराते हैं, जिससे काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है.

दिल्ली हाट में 'मेल्ड स्टूडियो' के अपसाइकल्ड कपड़ों को प्रदर्शित करते स्टॉल संचालक।
दिल्ली हाट में 'मेल्ड स्टूडियो' के अपसाइकल्ड कपड़ों को प्रदर्शित करते स्टॉल संचालक। (Etv Bharat)

ग्राहकों की राय: सस्टेनेबल कपड़े खरीदें या फास्ट फैशन?
मेले में आए ग्राहकों के विचार भी काफी दिलचस्प थे और वे अलग-अलग सोच रखते हैं:

डॉ. सुप्रिया (विजिटर): "मैं बहुत कम कपड़े खरीदती हूं. जब हम पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से बचाते हैं. हम सबको ऐसे कारीगरों से कम से कम एक सामान जरूर खरीदना चाहिए."

अमन (छात्र): "अगर हम अपने देश के कारीगरों से सामान खरीदेंगे, तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा. इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी."

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कपड़ा मंत्रालय की प्रदर्शनी में बचे हुए वेस्ट फैब्रिक से बने रचनात्मक उत्पाद (Etv Bharat)

प्रियंका (वर्किंग प्रोफेशनल): उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही, "हम पूरी तरह से फास्ट फैशन (सस्ते और नए डिजाइन के कपड़े) को गलत नहीं कह सकते. हाथ से बने या रीसाइकिल कपड़े बहुत महंगे होते हैं. कॉलेज के छात्र या कम कमाने वाले लोग इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते. फास्ट फैशन उन्हें सस्ते में अच्छे कपड़े दे देता है. हां, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम कम कचरा फैलाएं, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करना मुश्किल है."

सरकार की यह 'वेस्ट टू वेल्थ' योजना सिर्फ पर्यावरण बचाने का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे गांवों के गरीब परिवारों को अमीर और आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा रास्ता है. लेकिन यह अभियान तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, जब तक हम 'कम खरीदें और अच्छा खरीदें' की आदत नहीं डालेंगे. जब ग्राहक हाथ की कारीगरी की सही कीमत पहचानेंगे, तभी भारत सही मायनों में आत्मनिर्भर और हरा-भरा बन पाएगा.

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दिल्ली हाट परिसर में कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित किया गया विशाल टेक्सटाइल वेस्ट आर्ट। (ETV Bharat)

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Last Updated : July 14, 2026 at 12:37 PM IST

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