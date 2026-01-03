टेस्ला से छिना नंबर-1 ईवी कंपनी का ताज, चीनी कंपनी BYD आगे निकली
टेस्ला की बिक्री 2025 में 9% घटी, BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बनी, टैक्स छूट खत्म होने और प्रतिस्पर्धा से टेस्ला को झटका.
Published : January 3, 2026 at 10:19 AM IST
न्यूयॉर्क: दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बेचने वाली कंपनी का खिताब टेस्ला ने गंवा दिया है. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बिक्री में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी ने 2025 में 16.4 लाख वाहन डिलीवर किए, जो पिछले साल के मुकाबले 9% कम है.
चीनी कंपनी BYD बनी नंबर वन
चीन की कंपनी BYD ने 2025 में 22.6 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचकर टेस्ला को पीछे छोड़ दिया. यह टेस्ला के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कभी उसकी ग्रोथ को अजेय समझा जाता था.
बिक्री गिरने की बड़ी वजहें
टेस्ला की बिक्री घटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं—
- एलन मस्क की दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ ग्राहकों का विरोध
- अमेरिका में $7,500 का टैक्स क्रेडिट खत्म होना
- चीन और अन्य देशों की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा
ट्रंप के समर्थन के बावजूद नहीं संभली बिक्री
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल व्हाइट हाउस में टेस्ला की तारीफ करते हुए एलन मस्क को “देशभक्त” बताया था और खुद टेस्ला खरीदने की घोषणा की थी. इसके बावजूद कंपनी की बिक्री में गिरावट नहीं रुकी.
चौथी तिमाही में अनुमान से कम डिलीवरी
2025 की चौथी तिमाही में टेस्ला ने 4,18,227 वाहन बेचे, जबकि विश्लेषकों को करीब 4.40 लाख वाहनों की उम्मीद थी. टैक्स छूट खत्म होने का असर सीधे बिक्री पर पड़ा.
शेयर बाजार में मिला-जुला असर
शुक्रवार को टेस्ला का शेयर 2.6% गिरकर $438.07 पर बंद हुआ. हालांकि पूरे साल 2025 में कंपनी का शेयर लगभग 11% चढ़ा, क्योंकि निवेशकों को भविष्य की तकनीकों से उम्मीदें हैं.
सस्ते मॉडल से वापसी की कोशिश
अक्टूबर में टेस्ला ने कम कीमत वाले Model Y और Model 3 लॉन्च किए.
- Model Y की कीमत: $40,000 से कम
- Model 3 की कीमत: $37,000 से कम
इनसे यूरोप और एशिया में चीनी कंपनियों से मुकाबला करने की उम्मीद है.
मुनाफे में बड़ी गिरावट का अनुमान
विश्लेषकों के अनुसार, चौथी तिमाही में बिक्री में 3% की गिरावट, प्रति शेयर आय (EPS) में करीब 40% की गिरावट हो सकती है. हालांकि 2026 में हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है.
कारों से आगे की सोच: रोबोटैक्सी और रोबोट
एलन मस्क का फोकस अब पारंपरिक कार बिक्री से हटकर ड्राइवरलेस रोबोटैक्सी सेवा, एनर्जी स्टोरेज बिजनेस, घर और फैक्ट्री के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट पर है.
रोबोटैक्सी में Waymo से मुकाबला
टेस्ला ने जून में ऑस्टिन से रोबोटैक्सी सेवा शुरू की, लेकिन उसे Waymo जैसी कंपनियों और सख्त सरकारी नियमों से कड़ी चुनौती मिल रही है. कैलिफोर्निया में कंपनी पर ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप भी लगे हैं.
नियामक चुनौतियां बनीं बड़ी चिंता
Wedbush के विश्लेषक डैन आइव्स के मुताबिक, यह लोगों की जान से जुड़ा मामला है, इसलिए नियम सबसे बड़ी चुनौती होंगे. फिर भी, उन्हें भरोसा है कि टेस्ला इन बाधाओं को पार कर लेगी.
मस्क को मिला भारी वेतन पैकेज
कंपनी के निदेशकों ने एलन मस्क को बनाए रखने के लिए एक विशाल वेतन पैकेज मंजूर किया. हाल ही में अमेरिकी अदालत ने 2018 के $55 अरब के पैकेज को भी बहाल कर दिया. विश्लेषकों का मानना है कि यदि एलन मस्क अपनी रॉकेट कंपनी SpaceX का IPO लाते हैं, तो वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं.