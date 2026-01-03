ETV Bharat / business

टेस्ला से छिना नंबर-1 ईवी कंपनी का ताज, चीनी कंपनी BYD आगे निकली

फ़ाइल - टेस्ला का लोगो गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को मियामी में एक टेस्ला डीलरशिप पर दिखाया गया. ( AP )

न्यूयॉर्क: दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बेचने वाली कंपनी का खिताब टेस्ला ने गंवा दिया है. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बिक्री में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी ने 2025 में 16.4 लाख वाहन डिलीवर किए, जो पिछले साल के मुकाबले 9% कम है. चीनी कंपनी BYD बनी नंबर वन

चीन की कंपनी BYD ने 2025 में 22.6 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचकर टेस्ला को पीछे छोड़ दिया. यह टेस्ला के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कभी उसकी ग्रोथ को अजेय समझा जाता था. बिक्री गिरने की बड़ी वजहें

टेस्ला की बिक्री घटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं— एलन मस्क की दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ ग्राहकों का विरोध

अमेरिका में $7,500 का टैक्स क्रेडिट खत्म होना

चीन और अन्य देशों की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ट्रंप के समर्थन के बावजूद नहीं संभली बिक्री

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल व्हाइट हाउस में टेस्ला की तारीफ करते हुए एलन मस्क को “देशभक्त” बताया था और खुद टेस्ला खरीदने की घोषणा की थी. इसके बावजूद कंपनी की बिक्री में गिरावट नहीं रुकी. चौथी तिमाही में अनुमान से कम डिलीवरी

2025 की चौथी तिमाही में टेस्ला ने 4,18,227 वाहन बेचे, जबकि विश्लेषकों को करीब 4.40 लाख वाहनों की उम्मीद थी. टैक्स छूट खत्म होने का असर सीधे बिक्री पर पड़ा. शेयर बाजार में मिला-जुला असर

शुक्रवार को टेस्ला का शेयर 2.6% गिरकर $438.07 पर बंद हुआ. हालांकि पूरे साल 2025 में कंपनी का शेयर लगभग 11% चढ़ा, क्योंकि निवेशकों को भविष्य की तकनीकों से उम्मीदें हैं.