ETV Bharat / business

भारत में गाड़ियां बेचकर मालामाल हुई टेस्ला, एक ही साल में 12 गुना बढ़ा कंपनी का रेवेन्यू

टेस्ला इलेक्ट्रिक कार ( File )

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में एक बड़ी छलांग लगाई है. भारत में कंपनी की गाड़ी लॉन्च होने के बाद टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी के बिजनेस में भारी उछाल देखा गया है. वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, टेस्ला इंडिया की कुल कमाई करीब 12 गुना बढ़कर 247.31 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इससे पिछले वित्त वर्ष (FY25) में कंपनी की कमाई महज 20.83 करोड़ रुपये थी.

कमाई के साथ-साथ कंपनी का मुनाफा भी तेजी से बढ़ा है. पिछले साल जहां कंपनी को सिर्फ 55.49 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस बार यह बढ़कर 5.16 करोड़ रुपये हो गया है. साल 2025 में मुंबई में भारत का पहला शोरूम खुलने के बाद से ही कंपनी देश में लगातार अपने पैर पसार रही है.

गाड़ियों की बिक्री से आया 87% पैसा

इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार टेस्ला को भारत में गाड़ियों की सीधे बिक्री से तगड़ी कमाई हुई है. इससे पहले तक कंपनी भारत में सिर्फ सर्विस और सपोर्ट से पैसा कमा रही थी. लेकिन इस साल कुल 247.31 करोड़ रुपये की कमाई में से 214.69 करोड़ रुपये सिर्फ कार बेचने से आए हैं. यानी कंपनी की कुल कमाई में 87 फीसदी हिस्सा गाड़ियों की सेल का है. वहीं, सर्विस सेक्टर से कंपनी को 32.40 करोड़ रुपये मिले हैं.