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Telegram Ban Lifted: भारत में टेलीग्राम से हटा बैन, लेकिन 30 जून तक बंद रहेगा यह खास फीचर

हैदराबाद: भारत में मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. नीट-यूजी (NEET-UG) री-एग्जाम की वजह से ऐप पर लगाई गई अस्थायी देशव्यापी पाबंदी अब हटने जा रही है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बैन को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. आज यानी 23 जून से टेलीग्राम एक बार फिर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होना शुरू हो गया है. हालांकि, ऐप की वापसी के बाद भी भारतीय यूजर्स 30 जून 2026 तक भेजे गए मैसेजेस को एडिट नहीं कर पाएंगे.

पेपर लीक के फर्जी दावों को रोकने के लिए उठाया कदम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यह सख्त कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उठाया था. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 22 जून तक टेलीग्राम को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था. ऐसा 21 जून को हुए नीट-यूजी री-एग्जाम के दौरान धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए किया गया था.

मैसेज एडिटिंग फीचर पर पाबंदी क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, टेलीग्राम के 'मैसेज एडिटिंग' फीचर का गलत इस्तेमाल कर पेपर लीक की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थीं. शातिर अपराधी परीक्षा से कई दिन पहले ऐप पर कुछ भी रैंडम मैसेज पोस्ट कर देते थे. परीक्षा खत्म होने के बाद, वे पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र डाल देते थे. चूंकि टेलीग्राम एडिट करने के बाद भी पुराना टाइमस्टैम्प ही दिखाता है, इसलिए ऐसा लगता था कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. इससे छात्रों में भारी भ्रम और डर का माहौल बन जाता था. इसी वजह से सरकार ने इस फीचर को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है.