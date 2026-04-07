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जमीन के नीचे छिपा है अरबों का 'खजाना', टेलीकॉम कंपनियों की किस्मत बदलने वाला है यह पुराना तार

हैदराबाद: भारत की सड़कों के नीचे दबे दशकों पुराने तांबे के तार अब देश की नई डिजिटल क्रांति का आधार बनने जा रहे हैं. दूरसंचार विशेषज्ञ रमेश पेडपल्ली के अनुसार, जैसे-जैसे दुनिया हाई-स्पीड फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क की ओर बढ़ रही है, पुराने 'कॉपर एसेट्स' को रीसायकल करना भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय अवसर बन गया है.

तांबे की वैश्विक कमी और भारत की स्थिति

आज पूरी दुनिया तांबे की भारी कमी का सामना कर रही है. इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर ऊर्जा और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तांबा अनिवार्य है. अनुमान है कि 2030 तक तांबे की आपूर्ति मांग के मुकाबले केवल 80% ही रह जाएगी. तांबे का नया खनन करना महंगा और समय लेने वाला काम है.

ऐसे में, टेलीकॉम कंपनियों के पास बिछा हुआ पुराना तांबा एक 'शहरी खदान' (Urban Mine) की तरह है. भारत में BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियों के पास 1985 से 2010 के बीच बिछाया गया करीब 4.5 करोड़ किलोमीटर लंबा तांबे का नेटवर्क है. यह नेटवर्क अब पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें दबा तांबा अरबों रुपये का है.

'कचरे से कंचन': आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

रमेश पेडपल्ली बताते हैं कि इस पुराने नेटवर्क को रीसायकल करने के कई बड़े फायदे हैं:

फाइबर रोलआउट के लिए फंड

पुराने तांबे को निकालकर और बेचकर कंपनियां करोड़ों रुपये जुटा सकती हैं. इस पैसे का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में फाइबर इंटरनेट बिछाने के लिए किया जा सकता है. वैश्विक स्तर पर, बीटी ग्रुप (BT Group) जैसी कंपनियों ने इस प्रक्रिया से लगभग 1100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.