ETV Bharat / business

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में 2.43 लाख करोड़ के निवेश समझौते

हैदराबाद (तेलंगाना): हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ का पहला दिन राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. तेलंगाना सरकार ने सोमवार को कुल 2.43 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए. आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 35 एमओयू को अंतिम रूप दिया गया, जो राज्य को ‘विजन 2047’ की दिशा में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का सबसे बड़ा निवेश

समिट में सबसे बड़ा आकर्षण रहा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का विशाल निवेश. कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना पर सहमति जताई है. यह केंद्र अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई-टेक मीडिया हब और उन्नत स्मार्ट टेक सुविधाओं को विकसित करेगा. इससे आने वाले वर्षों में हजारों रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे और तेलंगाना वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर और अधिक मजबूत स्थिति में आएगा.

सलमान खान वेंचर्स इंडस्ट्रीज का 10,000 करोड़ का एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कंपनी सलमान खान वेंचर्स इंडस्ट्रीज ने राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक विशेष टाउनशिप और अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला फिल्म एवं टीवी स्टूडियो स्थापित करने की घोषणा की. यह स्टूडियो आधुनिक मनोरंजन सुविधाओं, शूटिंग लोकेशन और पोस्ट-प्रोडक्शन तकनीकों से लैस होगा. इसके विकसित होने से तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई मिलेगी और इसे देश का मनोरंजन हब बनाने में मदद मिलेगी.

भारत फ्यूचर सिटी में 75,000 करोड़ का डीप टेक हब

ब्रुकफील्ड-एक्सिस वेंचर्स कंसोर्टियम ने प्रस्तावित ‘भारत फ्यूचर सिटी’ में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया है. इसके तहत एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र और डीप टेक हब तैयार किया जाएगा. यह परियोजना स्टार्टअप, एआई, रोबोटिक्स और उन्नत तकनीकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी, जिससे तेलंगाना भविष्य की तकनीकों का केंद्र बन सकेगा.