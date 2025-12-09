तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में 2.43 लाख करोड़ के निवेश समझौते
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के पहले दिन 35 एमओयू पर हस्ताक्षर, राज्य बना निवेशकों का हॉटस्पॉट
Published : December 9, 2025 at 10:27 AM IST
हैदराबाद (तेलंगाना): हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ का पहला दिन राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. तेलंगाना सरकार ने सोमवार को कुल 2.43 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए. आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 35 एमओयू को अंतिम रूप दिया गया, जो राज्य को ‘विजन 2047’ की दिशा में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का सबसे बड़ा निवेश
समिट में सबसे बड़ा आकर्षण रहा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का विशाल निवेश. कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना पर सहमति जताई है. यह केंद्र अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई-टेक मीडिया हब और उन्नत स्मार्ट टेक सुविधाओं को विकसित करेगा. इससे आने वाले वर्षों में हजारों रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे और तेलंगाना वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर और अधिक मजबूत स्थिति में आएगा.
सलमान खान वेंचर्स इंडस्ट्रीज का 10,000 करोड़ का एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कंपनी सलमान खान वेंचर्स इंडस्ट्रीज ने राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक विशेष टाउनशिप और अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला फिल्म एवं टीवी स्टूडियो स्थापित करने की घोषणा की. यह स्टूडियो आधुनिक मनोरंजन सुविधाओं, शूटिंग लोकेशन और पोस्ट-प्रोडक्शन तकनीकों से लैस होगा. इसके विकसित होने से तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई मिलेगी और इसे देश का मनोरंजन हब बनाने में मदद मिलेगी.
भारत फ्यूचर सिटी में 75,000 करोड़ का डीप टेक हब
ब्रुकफील्ड-एक्सिस वेंचर्स कंसोर्टियम ने प्रस्तावित ‘भारत फ्यूचर सिटी’ में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया है. इसके तहत एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र और डीप टेक हब तैयार किया जाएगा. यह परियोजना स्टार्टअप, एआई, रोबोटिक्स और उन्नत तकनीकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी, जिससे तेलंगाना भविष्य की तकनीकों का केंद्र बन सकेगा.
जीएमआर समूह का वैमानिकी क्षेत्र में 15,000 करोड़ का निवेश
जीएमआर समूह ने वैमानिकी और रक्षा क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इसका उपयोग कार्गो सुविधाओं के विस्तार, मरम्मत, रखरखाव और नवीकरणीय (एमआरओ) सेवाओं के विकास में किया जाएगा. इससे राज्य का एयरोस्पेस क्षेत्र काफी मजबूत होगा.
सरकार ने औद्योगिक नीति पर जताया भरोसा
उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि डीप टेक से लेकर टेक्सटाइल तक, कई क्षेत्रों की कंपनियां तेलंगाना की स्थिर और प्रोत्साहनकारी औद्योगिक नीति पर विश्वास दिखा रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले ही दिन हुए निवेश समझौते यह दर्शाते हैं कि तेलंगाना तेजी से वैश्विक निवेश का पसंदीदा केंद्र बन रहा है.
यह भी पढ़ें- तेलंगाना राइजिंग समिट 8-9 दिसंबर को, दुनिया भर से जुटेंगे दिग्गज