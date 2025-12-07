ETV Bharat / business

तेलंगाना राइजिंग समिट 8-9 दिसंबर को, दुनिया भर से जुटेंगे दिग्गज

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ 8-9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में, दुनिया भर के दिग्गज होंगे शामिल ( ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार 8 और 9 दिसंबर को ‘भारत फ्यूचर सिटी’ में आयोजित होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है. इस दो दिवसीय मेगा इवेंट के उद्घाटन सत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और कैलाश सत्यार्थी, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर एरिक स्वाइडर, और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

27 पैनल डिस्कशन और 2047 विज़न डॉक्यूमेंट का होगा विमोचन

राज्य के भविष्य के इनोवेशन और विकास को प्रदर्शित करने वाले इस समिट में कुल 27 विशेष पैनल डिस्कशन होंगे. सरकार इस दौरान अपना महत्वाकांक्षी ‘तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न डॉक्यूमेंट’ पेश करेगी. इसमें 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का रोडमैप शामिल है.

42 देशों से 2,500 से अधिक प्रतिभागी

प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 42 से अधिक देशों के 2,500+ प्रतिनिधि इवेंट के लिए पंजीकरण कर चुके हैं. समिट के ज़रिए तेलंगाना की ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ और इसे एक प्रमुख ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तथा इनोवेशन हब के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

हेल्थ, ग्रीन मोबिलिटी से लेकर IT-सेमीकंडक्टर तक कई सेक्टरों पर चर्चा

एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, IT-सेमीकंडक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, कृषि, उद्योग, महिला उद्यमिता, गिग इकॉनमी, सोशल वेलफेयर और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रेजेंटेशन देंगे.

WHO, विश्व बैंक, ADB समेत कई प्रतिष्ठित संगठनों की भागीदारी

समिट में WHO, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNICEF, TERI, माइक्रोन इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, IIT हैदराबाद, NASSCOM, DRDO, स्काईरूट, ध्रुव स्पेस, अमूल, लॉरस लैब्स सहित कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थान और कंपनियां हिस्सा लेंगी.