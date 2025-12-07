ETV Bharat / business

तेलंगाना राइजिंग समिट 8-9 दिसंबर को, दुनिया भर से जुटेंगे दिग्गज

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 8-9 दिसंबर को होगा, 42 देशों के 2,500+ प्रतिभागी शामिल होंगे. जाने डिटेल

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ 8-9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में, दुनिया भर के दिग्गज होंगे शामिल (ANI)
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार 8 और 9 दिसंबर को ‘भारत फ्यूचर सिटी’ में आयोजित होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है. इस दो दिवसीय मेगा इवेंट के उद्घाटन सत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और कैलाश सत्यार्थी, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर एरिक स्वाइडर, और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

27 पैनल डिस्कशन और 2047 विज़न डॉक्यूमेंट का होगा विमोचन
राज्य के भविष्य के इनोवेशन और विकास को प्रदर्शित करने वाले इस समिट में कुल 27 विशेष पैनल डिस्कशन होंगे. सरकार इस दौरान अपना महत्वाकांक्षी ‘तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न डॉक्यूमेंट’ पेश करेगी. इसमें 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का रोडमैप शामिल है.

42 देशों से 2,500 से अधिक प्रतिभागी
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 42 से अधिक देशों के 2,500+ प्रतिनिधि इवेंट के लिए पंजीकरण कर चुके हैं. समिट के ज़रिए तेलंगाना की ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ और इसे एक प्रमुख ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तथा इनोवेशन हब के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

हेल्थ, ग्रीन मोबिलिटी से लेकर IT-सेमीकंडक्टर तक कई सेक्टरों पर चर्चा
एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, IT-सेमीकंडक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, कृषि, उद्योग, महिला उद्यमिता, गिग इकॉनमी, सोशल वेलफेयर और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रेजेंटेशन देंगे.

WHO, विश्व बैंक, ADB समेत कई प्रतिष्ठित संगठनों की भागीदारी
समिट में WHO, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNICEF, TERI, माइक्रोन इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, IIT हैदराबाद, NASSCOM, DRDO, स्काईरूट, ध्रुव स्पेस, अमूल, लॉरस लैब्स सहित कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थान और कंपनियां हिस्सा लेंगी.

स्पोर्ट्स और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां भी रहेंगी शामिल
‘ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट’ सेशन में पीवी सिंधु, अनिल कुंबले, पुलेला गोपीचंद, गगन नारंग और ज्वाला गुट्टा शामिल होंगे. वहीं फिल्म इंडस्ट्री से एसएस राजामौली, रितेश देशमुख, सुकुमार, गुनीत मोंगा और अनुपमा चोपड़ा “क्रिएटिव सेंचुरी—सॉफ्ट पावर एंड एंटरटेनमेंट” पर पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेंगे.

CM रेवंत रेड्डी ने की तैयारियों की समीक्षा, PM मोदी को दिया न्योता
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं. उन्होंने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू के साथ संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें समिट के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और समिट का लोगो भी भेंट किया.

रेवंत रेड्डी ने PM को बताया कि समिट का मकसद राज्य के हर सेक्टर को मजबूत करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना है. उन्होंने केंद्र सरकार से तेलंगाना के विकास कार्यों और सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का भी अनुरोध किया.

