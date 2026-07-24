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किराए के घर से मिलेगी मुक्ति! सिर्फ ₹6 लाख में मिल रहा 528 sq ft का चमचमाता फ्लैट, ऐसे करें अप्लाई

हैदराबाद: महानगरों में जहां आज के समय में अपना घर खरीदना एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है और फ्लैटों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं तेलंगाना सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर साझा की है. सरकार ने हैदराबाद और आउटर रिंग रोड (ORR) के दायरे में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 'इंदिराम्मा आवास योजना' को हरी झंडी दे दी है. इस महात्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मात्र 6 लाख रुपये के निजी योगदान पर 528 वर्ग फुट का फ्लैट आवंटित किया जाएगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 21 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 तय की गई है.

सरकार देगी 5 लाख की सब्सिडी और मुफ्त जमीन

इस आवास परियोजना के तहत बनने वाले एक फ्लैट की कुल निर्माण लागत करीब 11 लाख रुपये आंकी गई है. इसमें से 5 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर खुद वहन करेगी. इसके अलावा, शहरों में मिलने वाली महंगी जमीन भी सरकार द्वारा लाभार्थियों को पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का लक्ष्य हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख किफायती बहुमंजिला फ्लैट बनाने का है. पहले चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 एलआईजी (LIG) फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं: