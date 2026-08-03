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E20 ईंधन नीति में पारदर्शिता की कमी, सभी दस्तावेज सार्वजनिक करे सरकार — तहसीन पूनावाला

शुद्ध पेट्रोल (E0) के दाम कम हों: बिना मिलावट वाला शुद्ध पेट्रोल (E0) अभी बाजार में ₹165 से ₹170 प्रति लीटर जैसी अत्यधिक ऊंची कीमत पर मिल रहा है. इसे तुरंत घटाकर ₹90 प्रति लीटर किया जाना चाहिए और यह हर पेट्रोल पंप पर मिलना चाहिए.

E10 पेट्रोल की उपलब्धता: देश की सड़कों पर चलने वाली लगभग 80 से 90 प्रतिशत गाड़ियां पुरानी तकनीक (E10 अनुकूल) की हैं. सरकार को इन सभी वाहनों के लिए हर पेट्रोल पंप पर E10 ईंधन की बिक्री जारी रखनी चाहिए.

आम जनता और वाहन मालिकों के लिए प्रमुख मांगें पूनावाला और उनकी संस्था 'टीम भारत' ने सरकार से तुरंत राहत देने के लिए यह मांगें की हैं.

ETV Bharat से खास बातचीत में पूनावाला ने कहा कि सरकार की इस नई नीति ने आम जनता पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया है क्योंकि इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल को सस्ता करने के बजाय और महंगा बना रहा है. उन्होंने देश के करोड़ों वाहन मालिकों के हक में सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं.

नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने केंद्र सरकार की E20 ईंधन नीति (20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति में पारदर्शिता की भारी कमी है. पूनावाला ने मांग की है कि इस नीति से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेजों को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए.

E20 ईंधन पर 20% की छूट: अगर सरकार चाहती है कि लोग E20 ईंधन का इस्तेमाल करें, तो इसे शुद्ध पेट्रोल (E0) के मुकाबले 20% सस्ता बेचा जाना चाहिए. भारी छूट मिलने पर ही आम लोग इसे खुशी से खरीदेंगे.

2023 से पहले की गाड़ियों का समाधान: साल 2023 से पहले बनी गाड़ियों के इंजन को E20 पेट्रोल से नुकसान होने का खतरा है. सरकार को इन प्रभावित वाहन मालिकों के लिए कोई ठोस योजना या आर्थिक मुआवजा देना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर सीधा निशाना साधते हुए पूनावाला ने हितों के टकराव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "परिवहन मंत्री को इथेनॉल के मामले में दखल देना बंद करना चाहिए. उन्होंने पूर्व में देश की जनता को यह कहकर गुमराह किया था कि पेट्रोल ₹15 प्रति लीटर की दर पर मिलेगा, जो पूरी तरह से झूठा दावा साबित हुआ. जनता को इस तरह गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

संसद में सरकार के जवाब पर घेरा

पूनावाला ने दावा किया कि संसद में सरकार के हालिया बयानों ने उनकी बातों को सच साबित कर दिया है. सरकार ने खुद माना है कि E20 नीति लागू करने से पहले उनके पास देश में इस ईंधन के लायक गाड़ियों की सही संख्या का कोई आंकड़ा नहीं था.

इसके साथ ही, सरकार द्वारा गाड़ियों को नुकसान न होने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख कार कंपनियों द्वारा दिया गया पिछले दो साल का डेटा पूरी तरह बेकार है, क्योंकि E20 ईंधन नीति को बाद में पूरी तरह अनिवार्य किया गया है.

सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील

पूनावाला ने स्पष्ट किया कि यह किसी एक दल की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के आम नागरिकों और मध्यवर्ग से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है. उन्होंने विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों और विधायकों से भी अपील की है कि वे अपनी ही सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाएं. उन्होंने कहा कि इस महंगी नीति से भाजपा को वोट देने वाले आम लोग भी उतने ही परेशान हैं. इस आंदोलन की अगली रूपरेखा 'टीम भारत' की कोर कमेटी की बैठक में तय की जाएगी.

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