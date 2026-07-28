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नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! अगले साल 10.2% तक बढ़ेगी सैलरी, इन 4 सेक्टर्स में होगी पैसों की बारिश: रिपोर्ट

टीमलीज रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय उद्योगों में 8.6% से 10.2% तक वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 12:15 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय कॉर्पोरेट जगत और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. टीमलीज की ताजा ‘जॉब्स एंड सैलरीज प्राइमर’ रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 (FY26-27) में देश के विभिन्न उद्योगों में औसतन 8.6 प्रतिशत से लेकर 10.2 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है.

हाई-ग्रोथ सेक्टर रहेंगे सबसे आगे
रिपोर्ट के मुताबिक, भविष्य के उभरते हुए और उच्च विकास वाले उद्योगों में सबसे शानदार इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, हेल्थकेयर व फार्मास्युटिकल्स, और पावर व एनर्जी जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.6% से 10.2% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

इस श्रेणी में कुछ विशेष तकनीकी पदों पर तो और भी बंपर हाइक की उम्मीद है. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के वेतन में 11.2% और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टरों के वेतन में 10.9% की वृद्धि का अनुमान है.

आईटी सेक्टर में हैदराबाद और चेन्नई चमके
भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश के प्रमुख शहर जैसे चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद वेतन वृद्धि के मामले में आगे चल रहे हैं. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में पारंपरिक शहरों के मुकाबले क्षेत्रीय केंद्रों में अधिक आकर्षण देखा जा रहा है. आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 11.7 फीसदी की वेतन वृद्धि हैदराबाद में प्रोजेक्ट की गई है. इसके बाद चेन्नई में 11.5 फीसदी और पुणे में 11.3 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.

स्थिर और धीमी गति वाले उद्योगों का हाल
ऑटोमोटिव, रिटेल, इंश्योरेंस, बीपीओ, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे 'सस्टेनेबल ग्रोथ' (स्थिर विकास) वाले सेक्टरों में वेतन वृद्धि 8.9% से 9.5% के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेलीकॉम और टेक्सटाइल जैसे 'ग्रेजुअल ग्रोथ' वाले उद्योगों में थोड़ा कम यानी 8.6% से 8.8% तक इंक्रीमेंट मिलने का अनुमान है. हालांकि, इन क्षेत्रों में भी साइट इंजीनियर (9.8%) और टेलीकॉलर्स (9.7%) जैसे चुनिंदा पदों को उद्योग के औसत से कहीं बेहतर हाइक मिलेगी.

परमानेंट और टेम्परेरी कर्मचारियों का अंतर
इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है—स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के वेतन के बीच का अंतर. ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी (4.2%) और फिनटेक (4.8%) जैसे क्षेत्रों में यह अंतर सबसे कम पाया गया है, जिसका मतलब है कि यहां दोनों प्रकार के कर्मचारियों को लगभग समान वेतन मिल रहा है. इसके विपरीत, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में यह वेतन अंतर सबसे ज्यादा 11.4% दर्ज किया गया है.

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