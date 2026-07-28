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नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! अगले साल 10.2% तक बढ़ेगी सैलरी, इन 4 सेक्टर्स में होगी पैसों की बारिश: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारतीय कॉर्पोरेट जगत और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. टीमलीज की ताजा ‘जॉब्स एंड सैलरीज प्राइमर’ रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 (FY26-27) में देश के विभिन्न उद्योगों में औसतन 8.6 प्रतिशत से लेकर 10.2 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है.

हाई-ग्रोथ सेक्टर रहेंगे सबसे आगे

रिपोर्ट के मुताबिक, भविष्य के उभरते हुए और उच्च विकास वाले उद्योगों में सबसे शानदार इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, हेल्थकेयर व फार्मास्युटिकल्स, और पावर व एनर्जी जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.6% से 10.2% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

इस श्रेणी में कुछ विशेष तकनीकी पदों पर तो और भी बंपर हाइक की उम्मीद है. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के वेतन में 11.2% और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टरों के वेतन में 10.9% की वृद्धि का अनुमान है.

आईटी सेक्टर में हैदराबाद और चेन्नई चमके

भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश के प्रमुख शहर जैसे चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद वेतन वृद्धि के मामले में आगे चल रहे हैं. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में पारंपरिक शहरों के मुकाबले क्षेत्रीय केंद्रों में अधिक आकर्षण देखा जा रहा है. आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 11.7 फीसदी की वेतन वृद्धि हैदराबाद में प्रोजेक्ट की गई है. इसके बाद चेन्नई में 11.5 फीसदी और पुणे में 11.3 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.