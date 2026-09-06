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हैदराबाद में बनेगा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर, TCS करेगी 70000 करोड़ रुपये का निवेश

आईटी कंपनी TCS हैदराबाद में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करेगी.

TCS to develop India's largest AI data center campus in Hyderabad with Rs 70000 Crore investment
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 5 सितंबर, 2026 को हैदराबाद में TCS-हाइपरवॉल्ट के प्रतिनिधियों के साथ. (X / @TelanganaCMO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 4:28 PM IST

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हैदराबाद: आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) हैदराबाद में 1GW क्षमता तक का एक बड़ा AI डेटा सेंटर कैंपस बनाने के लिए 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है. कंपनी ने शनिवार को इसकी घोषणा की.

TCS ने एक बयान में कहा कि यह निवेश TCS की सहायक कंपनी हाइपरवॉल्ट (Hypervault) के जरिये किया जाएगा. हैदराबाद का एआई डेटा सेंटर कैंपस विशेष रूप से एआई कंपनियों और हाइपरस्केलर्स (hyperscalers) की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा, जो एआई ट्रेनिंग, अनुमान (inference) और उन्नत कंप्यूटिंग वर्कलोड के लिए उच्च-घनत्व वाले GPU की तैनाती को सक्षम बनाएगा."

Hypervault ने पहले ही 264 एकड़ जमीन हासिल कर ली है. डेटा सेंटर कैंपस का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जो ग्राहक की मांग और तकनीक की जरूरतों के अनुसार होगा.

पूरा निर्माण होने पर, इस परिसर को भारत के सबसे उन्नत और सबसे बड़े एआई (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसरों में गिना जाने की उम्मीद है. यह परिसर अपने निर्माण के हिस्से के रूप में ग्रीन एनर्जी और जल-तटस्थ डिजाइन सिद्धांतों का भी लाभ उठाएगा. परिसर से परे, इस परियोजना से बिजली, कूलिंग, नेटवर्किंग, निर्माण, इंजीनियरिंग और संचालन क्षेत्रों में भारत के एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को गति मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना से क्षेत्र में कई हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रे रेड्डी ने कहा, "यह स्थापित करता है कि हैदराबाद अब बुनियादी ढांचे पर मजबूत ध्यान देने के साथ वैश्विक एआई क्रांति में सबसे आगे है. यह दशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. एआई मॉडल और कंप्यूटर तक पहुंच तेजी से सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बन रही है और इस कंप्यूटर का तेलंगाना में होना हमें फायदा देता है."

राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कुछ महीने पहले दावोस में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच हुई बातचीत का परिणाम है.

हाइपरवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड के CEO और MD, दीपेश किरण नंदा ने कहा, "हम बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां के लिए कर रहे हैं जहां एआई जा रहा है: उच्च घनत्व, लिक्विड कूलिंग, बड़े पावर ब्लॉक्स और तेज तैनाती. हैदराबाद हमें फ्रंटियर एआई कंपनियों और हाइपरस्केलर्स के लिए इसे बड़े पैमाने पर बनाने का आधार देता है.

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हैदराबाद में एआई डेटा सेंटर
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