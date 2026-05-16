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TCS ने अपनाया 'ह्यूमन+एआई' मॉडल; वित्त वर्ष 26 में एआई सेवाओं से कमाए $2.3 बिलियन

टीसीएस ने वित्त वर्ष 26 में एआई सेवाओं से $2.3 बिलियन कमाए. कंपनी 'ह्यूमन+एआई' मॉडल के साथ दुनिया की शीर्ष टेक फर्म बनेगी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 3:17 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने खुद को पूरी तरह से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में स्थापित कर लिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए टाटा संस और टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की कि कंपनी ने एआई सेवाओं से 2.3 बिलियन डॉलर (वार्षिक) का राजस्व कमाया है.

चंद्रशेखरन ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर कंपनियां जेनरेटिव और एजेंटिक एआई तकनीकों को तेजी से अपना रही हैं. एआई अब केवल एक तकनीकी लेयर नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यवसायों के लिए 'इंटेलिजेंस का बुनियादी ढांचा' बन चुका है. इसी बदलाव को देखते हुए टीसीएस ने इस साल अपने 'ह्यूमन + एआई' (Human + AI) ऑपरेटिंग मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू किया है और विभिन्न उद्योगों के लिए एक समर्पित 'एजेंट मार्केटप्लेस' का विस्तार किया है.

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, टीसीएस ने वित्त वर्ष 26 में 30 बिलियन डॉलर का कुल राजस्व दर्ज किया है. इसमें से क्लाउड, डेटा, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और साइबर सुरक्षा जैसे नए जमाने के पोर्टफोलियो का योगदान 11.5 बिलियन डॉलर रहा. इसके अलावा, कंपनी ने पूरे साल में 40.7 बिलियन डॉलर के कुल अनुबंध मूल्य (TCV) वाले सौदे हासिल किए हैं.

चेयरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर बिजली, कंप्यूटिंग क्षमता और भौगोलिक सीमाओं की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रणनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है. क्षमताओं को मजबूत करने के लिए टीसीएस ने डेटा सेंटर व्यवसाय में कदम रखा है और हाल ही में टीपीजी (TPG) के साथ मिलकर 'हाइपरवॉल्ट' (HyperVault) नामक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. कंपनी भारत का पहला एआई-केंद्रित हाई-डेंसिटी डेटा सेंटर भी बना रही है, जिसकी रैक क्षमता 160 किलोवाट (KW) से अधिक होगी.

टीसीएस के सीईओ और प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है. उन्होंने कहा कि टीसीएस का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी एआई-नेतृत्व वाली आईटी सेवा कंपनी बनना है. इसके लिए कंपनी उद्योग-विशिष्ट एआई सिस्टम का निर्माण करेगी, वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करेगी और सुरक्षित संप्रभु एआई (Sovereign AI) क्षमताओं का विकास करेगी.

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