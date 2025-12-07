ETV Bharat / business

TCS और Infosys की बढ़त से टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप ₹72,285 करोड़ बढ़ा

नई दिल्ली: पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में टॉप-10 कंपनियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस दौरान सबसे मूल्यवान दस कंपनियों में से पांच ने मिलकर अपने मार्केट कैप में ₹72,284.74 करोड़ का इजाफा किया.

TCS और Infosys ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की

इनमें Tata Consultancy Services (TCS) और Infosys प्रमुख रहे, जिन्होंने अपने मार्केट वैल्यू में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई. इस सूची में Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, Infosys और Bajaj Finance शामिल हैं, जिन्होंने अपने मूल्यांकन में वृद्धि दर्ज की.

वहीं, Reliance Industries, HDFC Bank, State Bank of India, Larsen & Toubro (L&T), और Life Insurance Corporation of India (LIC) के बाजार मूल्य में गिरावट देखने को मिली.

सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन

बाजार के व्यापक संकेतकों पर नजर डालें तो BSE सेंसेक्स केवल 5.7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ स्थिर रहा, जबकि NSE Nifty 16.5 अंकों की गिरावट के साथ हल्की कमजोरी दिखा रहा है.

TCS ने सबसे बड़ा इजाफा दर्ज किया, जिसकी मार्केट कैप में ₹35,909.52 करोड़ का बढ़ाव हुआ और यह बढ़कर ₹11,71,862.37 करोड़ हो गई. Infosys ने भी ₹23,404.55 करोड़ का जबरदस्त उछाल दिखाया, जिससे इसकी मार्केट कैप ₹6,71,366.53 करोड़ तक पहुंच गई.