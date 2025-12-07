TCS और Infosys की बढ़त से टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप ₹72,285 करोड़ बढ़ा
पिछले सप्ताह TCS, Infosys, Bharti Airtel, ICICI Bank और Bajaj Finance के मार्केट कैप बढ़े, Reliance, LIC और अन्य कंपनियों में गिरावट.
Published : December 7, 2025 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली: पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में टॉप-10 कंपनियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस दौरान सबसे मूल्यवान दस कंपनियों में से पांच ने मिलकर अपने मार्केट कैप में ₹72,284.74 करोड़ का इजाफा किया.
TCS और Infosys ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की
इनमें Tata Consultancy Services (TCS) और Infosys प्रमुख रहे, जिन्होंने अपने मार्केट वैल्यू में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई. इस सूची में Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, Infosys और Bajaj Finance शामिल हैं, जिन्होंने अपने मूल्यांकन में वृद्धि दर्ज की.
वहीं, Reliance Industries, HDFC Bank, State Bank of India, Larsen & Toubro (L&T), और Life Insurance Corporation of India (LIC) के बाजार मूल्य में गिरावट देखने को मिली.
सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन
बाजार के व्यापक संकेतकों पर नजर डालें तो BSE सेंसेक्स केवल 5.7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ स्थिर रहा, जबकि NSE Nifty 16.5 अंकों की गिरावट के साथ हल्की कमजोरी दिखा रहा है.
TCS ने सबसे बड़ा इजाफा दर्ज किया, जिसकी मार्केट कैप में ₹35,909.52 करोड़ का बढ़ाव हुआ और यह बढ़कर ₹11,71,862.37 करोड़ हो गई. Infosys ने भी ₹23,404.55 करोड़ का जबरदस्त उछाल दिखाया, जिससे इसकी मार्केट कैप ₹6,71,366.53 करोड़ तक पहुंच गई.
Bajaj Finance ने ₹6,720.28 करोड़ का इजाफा किया और इसका मूल्यांकन ₹6,52,396.39 करोड़ तक बढ़ गया. Bharti Airtel का मार्केट कैप ₹3,791.9 करोड़ बढ़कर ₹12,01,832.74 करोड़ हुआ, जबकि ICICI Bank ने ₹2,458.49 करोड़ जोड़कर अपनी मार्केट वैल्यू को ₹9,95,184.46 करोड़ तक पहुंचाया.
मार्केट में गिरावट का सामना करने वाली कंपनियां
दूसरी ओर, Reliance Industries ने सबसे अधिक नुकसान उठाया और इसका मार्केट कैप ₹35,116.76 करोड़ घटकर ₹20,85,218.71 करोड़ रह गया. LIC की मार्केट वैल्यू ₹15,559.49 करोड़ की गिरावट के साथ ₹5,50,021.80 करोड़ हो गई.
विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह बाजार में मिक्स्ड मूवमेंट निवेशकों के लिए सतर्कता की जरूरत की ओर संकेत करता है. जबकि टेक और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों ने मजबूती दिखाई, वहीं ऊर्जा और इंश्योरेंस कंपनियों में कमजोरी देखी गई.
कुल मिलाकर, पिछले सप्ताह भारतीय बाजार ने मिश्रित रुझान दिखाया, जिसमें कुछ कंपनियों ने रिकॉर्ड वैल्यू हासिल की और कुछ के मूल्यांकन में गिरावट आई.
