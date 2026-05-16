TCS सीईओ कीर्तिवासन को मिला ₹28 करोड़ पैकेज, चेयरमैन चंद्रशेखरन ने छोड़ी कमीशन
वित्त वर्ष 2026 में टीसीएस सीईओ के. कीर्तिवासन का वेतन बढ़कर ₹28 करोड़ हुआ, जबकि चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने अपनी पूरी कमीशन छोड़ दी.
Published : May 16, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) के. कीर्तिवासन के सालाना वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कीर्तिवासन का कुल वेतन ₹28 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है.
चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पेश की मिसाल
एक तरफ जहां सीईओ के पैकेज में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ टाटा समूह और टीसीएस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कॉरपोरेट जगत में एक बड़ी मिसाल पेश की है. चंद्रशेखरन ने इस वित्तीय वर्ष में आईटी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी से कोई भी कमीशन लेने से इनकार कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पूरे वित्त वर्ष के लिए केवल ₹4.2 लाख की सिटिंग फीस (बैठक शुल्क) ली. कंपनी ने स्पष्ट किया कि नीति के तहत चेयरमैन ने स्वेच्छा से कमीशन का त्याग किया है.
सीईओ के वेतन का पूरा गणित
के. कीर्तिवासन के ₹28 करोड़ के कुल पैकेज में अलग-अलग हिस्से शामिल हैं. उन्हें ₹1.67 करोड़ का मूल वेतन मिला. इसके अलावा, भत्ते, लाभ और अन्य सुविधाओं के रूप में ₹1.43 करोड़ दिए गए. उनके पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदर्शन पर आधारित कमीशन था, जो कुल ₹25 करोड़ रहा.
कर्मचारियों के मुकाबले 332 गुना अधिक वेतन
रिपोर्ट का एक सबसे चर्चित आंकड़ा सीईओ और आम कर्मचारियों के वेतन का अंतर है. वित्तीय वर्ष 2026 में कीर्तिवासन का वेतन टीसीएस के एक औसत (Median) कर्मचारी के वेतन से 332.8 गुना अधिक दर्ज किया गया. हालांकि, इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों के औसत वेतन में भी 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत में जूनियर और मिड-लेवल के कर्मचारियों को 4.5 से 7 प्रतिशत के बीच वेतन वृद्धि मिली, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दहाई अंकों में इंक्रीमेंट दिया गया.
कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन?
वेतन में यह बदलाव कंपनी के मजबूत वित्तीय नतीजों के बीच आया है. टीसीएस ने मार्च तिमाही (Q4) में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने शुद्ध लाभ (Net Profit) में 12.22 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया, जो ₹13,718 करोड़ रहा. वहीं, पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 1.35 प्रतिशत बढ़कर ₹49,210 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल ₹48,553 करोड़ था. चौथी तिमाही में परिचालन से राजस्व 9.64 प्रतिशत बढ़कर ₹70,698 करोड़ रहा, जबकि पूरे साल का कुल राजस्व 4.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2.67 लाख करोड़ दर्ज किया गया.
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