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TCS सीईओ कीर्तिवासन को मिला ₹28 करोड़ पैकेज, चेयरमैन चंद्रशेखरन ने छोड़ी कमीशन

TCS के CEO कृतिवासन ( फ़ाइल - IANS )

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) के. कीर्तिवासन के सालाना वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कीर्तिवासन का कुल वेतन ₹28 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है. चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पेश की मिसाल

एक तरफ जहां सीईओ के पैकेज में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ टाटा समूह और टीसीएस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कॉरपोरेट जगत में एक बड़ी मिसाल पेश की है. चंद्रशेखरन ने इस वित्तीय वर्ष में आईटी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी से कोई भी कमीशन लेने से इनकार कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पूरे वित्त वर्ष के लिए केवल ₹4.2 लाख की सिटिंग फीस (बैठक शुल्क) ली. कंपनी ने स्पष्ट किया कि नीति के तहत चेयरमैन ने स्वेच्छा से कमीशन का त्याग किया है. सीईओ के वेतन का पूरा गणित

के. कीर्तिवासन के ₹28 करोड़ के कुल पैकेज में अलग-अलग हिस्से शामिल हैं. उन्हें ₹1.67 करोड़ का मूल वेतन मिला. इसके अलावा, भत्ते, लाभ और अन्य सुविधाओं के रूप में ₹1.43 करोड़ दिए गए. उनके पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदर्शन पर आधारित कमीशन था, जो कुल ₹25 करोड़ रहा.