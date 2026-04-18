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TCS Nashik Update: आंतरिक जांच शुरू, बड़ी कानूनी फर्में संभालेंगी मोर्चा; जानें अब तक क्या-क्या हुआ

TCS CEO ने नासिक विवाद में POSH शिकायत से इनकार किया है.जांच के लिए गठित कमेटी में Deloitte और Trilegal को शामिल किया गया है.

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TCS CEO और प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 9:28 AM IST

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नासिक: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन ने नासिक यूनिट से जुड़े विवाद पर पहली बार विस्तार से आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड और एथिक्स चैनलों में अब तक यौन उत्पीड़न (POSH) या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं पाई गई है.

स्वतंत्र जांच और ओवरसाइट पैनल का गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए, टीसीएस ने एक उच्च-स्तरीय जांच तंत्र स्थापित किया है. कृतिवासन ने बताया कि कंपनी ने एक 'ओवरसाइट कमेटी' (निगरानी समिति) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता टीसीएस के स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री करेंगे. यह समिति जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुधारों की निगरानी करेगी.

आंतरिक जांच का नेतृत्व कंपनी की प्रेसिडेंट और सीओओ (COO) आरती सुब्रमण्यन कर रही हैं. जांच में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए टीसीएस ने बाहरी विशेषज्ञों, जैसे डेलॉयट (Deloitte) और कानूनी फर्म ट्राइलीगल (Trilegal) को स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में शामिल किया है.

निदा खान की भूमिका पर स्पष्टीकरण
सीईओ ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें आरोपी निदा खान को 'HR मैनेजर' बताया जा रहा था. कृतिवासन ने स्पष्ट किया, "निदा खान टीसीएस में केवल एक 'प्रोसेस एसोसिएट' के रूप में कार्यरत थीं. उनके पास भर्ती करने या किसी भी प्रकार की नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership responsibility) की कोई शक्ति नहीं थी."

संचालन जारी और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि विवाद के बाद नासिक स्थित टीसीएस की यूनिट को बंद कर दिया गया है. सीईओ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि नासिक यूनिट पूरी तरह चालू है और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में कोई बाधा नहीं आई है.

उन्होंने दोहराया कि टीसीएस कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के दबाव, जबरदस्ती या कदाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाती है. कंपनी कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है और इस मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे नासिक पुलिस की SIT) को पूरा सहयोग दे रही है.

क्या है मामला?
यह पूरा विवाद मार्च 2026 में तब शुरू हुआ जब नासिक यूनिट के कुछ कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न और धार्मिक धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोप लगे. इसके बाद पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थीं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं.

बता दें कि, TCS नासिक मामले में 9 महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न और धार्मिक धर्मांतरण के दबाव के आरोप के बाद SIT जांच में अब तक 7-8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कंपनी ने आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर बाहरी विशेषज्ञों के साथ जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस इस रैकेट के विस्तृत नेक्सस की जांच कर रही है.

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