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TCS Nashik Update: आंतरिक जांच शुरू, बड़ी कानूनी फर्में संभालेंगी मोर्चा; जानें अब तक क्या-क्या हुआ

नासिक: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन ने नासिक यूनिट से जुड़े विवाद पर पहली बार विस्तार से आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड और एथिक्स चैनलों में अब तक यौन उत्पीड़न (POSH) या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं पाई गई है.

स्वतंत्र जांच और ओवरसाइट पैनल का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए, टीसीएस ने एक उच्च-स्तरीय जांच तंत्र स्थापित किया है. कृतिवासन ने बताया कि कंपनी ने एक 'ओवरसाइट कमेटी' (निगरानी समिति) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता टीसीएस के स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री करेंगे. यह समिति जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुधारों की निगरानी करेगी.

आंतरिक जांच का नेतृत्व कंपनी की प्रेसिडेंट और सीओओ (COO) आरती सुब्रमण्यन कर रही हैं. जांच में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए टीसीएस ने बाहरी विशेषज्ञों, जैसे डेलॉयट (Deloitte) और कानूनी फर्म ट्राइलीगल (Trilegal) को स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में शामिल किया है.

निदा खान की भूमिका पर स्पष्टीकरण

सीईओ ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें आरोपी निदा खान को 'HR मैनेजर' बताया जा रहा था. कृतिवासन ने स्पष्ट किया, "निदा खान टीसीएस में केवल एक 'प्रोसेस एसोसिएट' के रूप में कार्यरत थीं. उनके पास भर्ती करने या किसी भी प्रकार की नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership responsibility) की कोई शक्ति नहीं थी."

संचालन जारी और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि विवाद के बाद नासिक स्थित टीसीएस की यूनिट को बंद कर दिया गया है. सीईओ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि नासिक यूनिट पूरी तरह चालू है और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में कोई बाधा नहीं आई है.