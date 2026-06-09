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नौकरियों पर बड़ा अपडेट: TCS में अब इंसानों के बराबर होंगे AI कर्मचारी, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने किया बड़ा एलान

नई दिल्ली: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अगले तीन सालों में अपने इंसानी कर्मचारियों के बराबर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स यानी डिजिटल वर्कर्स तैनात करेगी. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी की 31वीं सालाना बैठक में यह बड़ी घोषणा की. उन्होंने साफ किया कि कंपनी भविष्य में अपनी तरक्की के लिए एआई तकनीक पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है.

एआई खतरा नहीं, बल्कि एक बड़ा मौका है

चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब टीसीएस में काम करने वाले कुल कर्मचारियों और एआई एजेंट्स की संख्या बिल्कुल बराबर होगी. उन्होंने उन चिंताओं को गलत बताया जिनमें कहा जा रहा है कि एआई आने से आईटी (IT) सेक्टर की नौकरियां खत्म हो जाएंगी. उन्होंने शेयरधारकों से कहा, "एआई हमारे उद्योग के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह बिजनेस की दुनिया में आईटी सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा और शानदार अवसर है." दुनिया की लगभग 75 फीसदी कंपनियों का मानना है कि आने वाले दो सालों में तकनीक पर उनका खर्च काफी बढ़ेगा और इस खर्च की मुख्य वजह एआई में निवेश होगा.

कमाई में भारी उछाल और 5 बड़े बदलाव

कंपनी के सही फैसलों की वजह से टीसीएस की एआई से होने वाली कमाई हर तिमाही में 22 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है. साल 2026 की आखिरी तिमाही में कंपनी की सालाना एआई कमाई 2.5 बिलियन डॉलर (करीब 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा) तक पहुंच गई. एआई के इस दौर का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम शुरू किया है: