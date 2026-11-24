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Tatkal NPS अकाउंट खोलने के लिए बैंक जाने का झंझट खत्म! BHIM App से ₹250 में शुरू करें रिटायरमेंट की तैयारी

BHIM ऐप से तत्काल एनपीएस करने का तरीका (सांकेतिक फोटो) ( Canva )

नई दिल्ली: रिटायरमेंट की तैयारी के लिए अब आपको बैंक की लंबी लाइन में लगने, फॉर्म भरने और कागजों के ढेर से जूझने की जरूरत नहीं है. अब आप अपने मोबाइल से ही, सिर्फ 3 स्टेप्स में अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ 250 रुपये की जरूरत होगी और आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा.

यह सुविधा PFRDA की तत्काल एनपीएस पहल के तहत उपलब्ध है, जिसे अब BHIM पेमेंट्स ऐप पर लाया गया है. खास बात यह है कि इसमें आपके बैंक के पहले से वेरिफाइड केवाईसी का इस्तेमाल होता है, यानी कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं. फेडरल बैंक भी अब इस पहल से जुड़ गया है, जिससे इसके ग्राहकों के लिए भी यह सुविधा शुरू हो गई है.

क्या है तत्काल एनपीएस? तत्काल एनपीएस, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की एक नई डिजिटल पहल है. इसका मकसद रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस बनाना है. एनपीसीआई BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने 14 अक्टूबर को इस सुविधा का ऐलान किया था. इसके तहत BHIM ऐप के अंदर ही एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता है. पहले एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए बैंक या पीओपी पॉइंट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ओटीपी-बेस्ड हो गई है. कौन खोल सकता है एनपीएस अकाउंट? इस सुविधा का फायदा 18 से 85 साल की उम्र के बीच का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक उठा सकता है. फिलहाल यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक के खाताधारकों के लिए शुरू हुई है: NBSL के मुताबिक, आने वाले समय में और भी बैंक इससे जुड़ेंगे. अगर आपका खाता इन बैंकों में है, तो आप अभी इसका फायदा उठा सकते हैं. Federal Bank ने क्या कहा? फेडरल बैंक के ईवीपी और कंट्री हेड - रिटेल लायबिलिटी एंड फीस प्रोडक्ट्स, जॉय पी वी ने कहा, “फेडरल बैंक में हम फाइनेंशियल सर्विसेज को सरल, सुलभ और डिजिटल-फर्स्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. PFRDA की तत्काल एनपीएस पहल में हमारी भागीदारी ग्राहकों को रिटायरमेंट प्लानिंग की यात्रा सहजता से शुरू करने में मदद करेगी और लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देगी.”आपके लिए इसका क्या मतलब है?