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टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा दांव: टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए मर्जर का प्रस्ताव, बोर्ड और ट्रस्ट के बीच तनातनी बढ़ी

टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस को लिस्टिंग से बचाने और प्राइवेट रखने के लिए टीईएसएस और टीसीई के विलय का प्रस्ताव दिया है.

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टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए मर्जर का प्रस्ताव, (afp)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 10:12 AM IST

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मुंबई: टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहे टाटा ट्रस्ट्स ने समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) को पब्लिक लिस्टिंग से बचाने के लिए एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम उठाया है. ग्रुप की सर्वोच्च कमान संभाल रहे टाटा ट्रस्ट्स ने होल्डिंग कंपनी टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाने के लिए एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम उठाया है. टाटा संस में 66 प्रतिशत की मालिकाना हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स ने समूह की दो प्रमुख अनलिस्टेड ऑपरेटिंग कंपनियों—टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE)—का टाटा संस के साथ सीधे विलय (Merger) करने का आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया है.

इस बड़े पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य टाटा संस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उन कड़े नियमों के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, जिसके तहत कंपनी का आईपीओ (IPO) लाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो चुका था.

क्या है आरबीआई का नियम?
दरअसल, रिजर्व बैंक ने टाटा संस को 'अपर-लेयर एनबीएफसी' (NBFC-UL) और 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) की श्रेणी में डाल रखा है. इस कैटेगरी की बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी होता है. टाटा संस ने इससे छूट मांगी थी, लेकिन सितंबर में आरबीआई ने इस अर्जी को खारिज कर दिया.

अब टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस कानूनी बाध्यता को खत्म करने के लिए बड़ा वित्तीय दांव खेला है.

₹1 लाख करोड़ से बड़ा रेवेन्यू: 31 मार्च, 2026 तक के वित्तीय अनुमानों के मुताबिक, मर्जर के बाद नई संयुक्त इकाई का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ₹1,05,043 करोड़ (कुल आय का 64.3%) हो जाएगा. यह वित्तीय संपत्तियों से होने वाली कमाई (₹40,072 करोड़) से बहुत ज्यादा है, जिससे टाटा संस एनबीएफसी के दायरे से बाहर हो जाएगी.

सीआईसी (CIC) दर्जे से मुक्ति: नियम के मुताबिक, यदि किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा ग्रुप कंपनियों के शेयरों में निवेश होता है, तो वो सीआईसी कहलाती है. इस मर्जर के बाद यह निवेश घटकर 88.5% रह जाएगा. नतीजा यह होगा कि टाटा संस सीआईसी की परिभाषा से स्वतः बाहर हो जाएगी और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकेगी.

चेयरमैन चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर विवाद, बोर्ड बनाम ट्रस्ट
यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड के बीच आंतरिक मतभेद चरम पर पहुंच गए हैं. यह विवाद टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर गहराया हुआ है.

2026 में जब चंद्रशेखरन ने आगे पद न संभालने का संकेत दिया, तो बोर्ड ने फिर भी उन्हें दोबारा नियुक्त करने का फैसला किया. नोएल टाटा और ट्रस्ट्स ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए इसे पूरी तरह अवैध करार दिया है. उनका तर्क है कि टाटा संस के नियमों के मुताबिक, इस नियुक्ति के लिए ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर्स की सहमति जरूरी थी, जिसे बोर्ड ने दरकिनार कर दिया.

आगे क्या होगा?
टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड से इस प्रस्ताव पर तुरंत कदम उठाने और आरबीआई (RBI) से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. अगर यह मर्जर पूरा होता है, तो टाटा संस एक बार फिर अपने पुराने 'होल्डिंग-कम-ऑपरेटिंग' मॉडल पर लौट आएगी, जिस पर यह 2004 में टीसीएस (TCS) के अलग होने से पहले काम करती थी.

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