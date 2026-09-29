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टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा दांव: टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए मर्जर का प्रस्ताव, बोर्ड और ट्रस्ट के बीच तनातनी बढ़ी

टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए मर्जर का प्रस्ताव, ( afp )

मुंबई: टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहे टाटा ट्रस्ट्स ने समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) को पब्लिक लिस्टिंग से बचाने के लिए एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम उठाया है. ग्रुप की सर्वोच्च कमान संभाल रहे टाटा ट्रस्ट्स ने होल्डिंग कंपनी टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाने के लिए एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम उठाया है. टाटा संस में 66 प्रतिशत की मालिकाना हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स ने समूह की दो प्रमुख अनलिस्टेड ऑपरेटिंग कंपनियों—टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE)—का टाटा संस के साथ सीधे विलय (Merger) करने का आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया है.

इस बड़े पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य टाटा संस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उन कड़े नियमों के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, जिसके तहत कंपनी का आईपीओ (IPO) लाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो चुका था. क्या है आरबीआई का नियम?

दरअसल, रिजर्व बैंक ने टाटा संस को 'अपर-लेयर एनबीएफसी' (NBFC-UL) और 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) की श्रेणी में डाल रखा है. इस कैटेगरी की बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी होता है. टाटा संस ने इससे छूट मांगी थी, लेकिन सितंबर में आरबीआई ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. अब टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस कानूनी बाध्यता को खत्म करने के लिए बड़ा वित्तीय दांव खेला है. ₹1 लाख करोड़ से बड़ा रेवेन्यू: 31 मार्च, 2026 तक के वित्तीय अनुमानों के मुताबिक, मर्जर के बाद नई संयुक्त इकाई का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ₹1,05,043 करोड़ (कुल आय का 64.3%) हो जाएगा. यह वित्तीय संपत्तियों से होने वाली कमाई (₹40,072 करोड़) से बहुत ज्यादा है, जिससे टाटा संस एनबीएफसी के दायरे से बाहर हो जाएगी.