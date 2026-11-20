Tata Trust Meeting Outcome: टाटा संस लिस्टिंग पर खींचतान के बीच अहम बैठक आज, जानें अब तक क्या-क्या हुआ
Tata Trust Meeting Outcome: टाटा ट्रस्ट्स की आज अहम बैठक होने वाली है. इसमें टाटा संस की लिस्टिंग पर चर्चा हो सकती है.
Published : November 20, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की टाटा ग्रुप की मूल कंपनी टाटा संस को मौजूदा नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता का पालन कपने की हाल ही में चिट्ठी के जरिये दोबारा कहे जाने के बाद आज, शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट्स की अहम बैठक होने वाली है. इसमें टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर ट्रस्ट्स का रुख तय किया जा सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक के विनियमन विभाग के एक उप महाप्रबंधक ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) के 6 अक्टूबर को भेजे गए खत के जवाब में मार्केट लिस्टिंग की बात दोहराई.
यह बैठक 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले हो रही है, जहां लिस्टिंग का रोडमैप पेश किया जा सकता है. दरअसल, रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर को लिखी चिट्ठी में साफ कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी के सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. इस चिट्ठी ने नोएल टाटा के उस तर्क को कमजोर कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि आरबीआई ने लिस्टिंग का जिक्र ही नहीं किया है. अब सबकी नजर आज की बैठक पर है, जहां ट्रस्ट्स यह तय करेंगे कि वे लिस्टिंग का विरोध जारी रखेंगे या रिजर्व बैंक के निर्देश के सामने झुकेंगे.
तो अब तक क्या पता चला: पूरी टाइमलाइन
सितंबर 2022: आरबीआई ने टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी (NBFC-UL) के रूप में कैटगराइज किया. नियमों के तहत ऐसी कंपनियों को तीन साल के अंदर यानी सितंबर 2025 तक लिस्ट होना था.
मार्च 2024: टाटा संस ने कर्ज चुकाकर खुद को कर्ज-मुक्त किया और एनबीएफसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया, ताकि लिस्टिंग से बचा जा सके.
11 सितंबर 2026: आरबीआई ने टाटा संस का डी-रजिस्ट्रेशन वाला एप्लिकेशन खारिज कर दिया और सभी लागू नियमों का पालन करने को कहा.
17 सितंबर 2026: टाटा संस की बोर्ड मीटिंग हुई. इसमें लिस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने कहा कि आरबीआई की चिट्ठी में लिस्टिंग का सीधा जिक्र नहीं है और कोई खास कदम भी नहीं बताया गया है.
28 सितंबर 2026: नोएल टाटा ने रिस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव दिया. इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में मर्जर करके कंपनी के फाइनेंशियल प्रोफाइल को बदला जाए, ताकि वह एनबीएफसी की कैटगरी से बाहर हो.
6 अक्टूबर 2026: टाटा संस ने आरबीआई को चिट्ठी लिखकर नियमों के पालन को लेकर गाईडलाइंस मांगा.
16 नवंबर 2026: आरबीआई ने जवाबी चिट्ठी में पहली बार साफ-साफ लिखा कि कंपनी को लिस्टिंग की शर्त समेत सभी नियम मानने होंगे. RBI ने कोई नई डेडलाइन नहीं दी और न ही रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को मंजूरी या खारिज किया.
20 नवंबर 2026: टाटा ट्रस्ट्स की बैठक में लिस्टिंग के विरोध पर फिर से विचार हो सकता है. खबरों के मुताबिक, नोएल टाटा आरबीआई के सितंबर के आदेश को चुनौती देने और रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं.
आरबीआई का टाटा ट्रस्ट को चिट्ठी
पीटीआई-भाषा द्वारा देखे गए इस पत्र में कहा गया है, ''आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी कंपनी को सूचीबद्ध कराने की अनिवार्यता सहित ‘अपर लेयर’ वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करें.''
इसमें कहा गया है कि टाटा संस ने अपने पत्र में किसी खास मुद्दे पर गाईडलाइन नहीं मांगा था, लेकिन उसमें कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में मार्केट लिस्टिंग के संबंध में हुई चर्चा का उल्लेख था. इससे लगता है कि कंपनी का अनुरोध इसी मुद्दे पर मार्गदर्शन पाने के लिए था. इस संबंध में टाटा संस और आरबीआई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.
टाटा संस लिस्टिंग के पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन?
टाटा संस की मार्केट लिस्टिंग पिछले कुछ साल से टाटा ग्रुप के भीतर मतभेद का विषय रही है. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इसका विरोध कर रहे हैं. टाटा संस में दो-तिहाई से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट का मानना है कि लिस्टिंग से समूह के कामकाज के मौजूदा तौर-तरीकों पर असर पड़ सकता है.
वहीं, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाला प्रबंधन आरबीआई प्रावधानों का पालन करने के पक्ष में है. कंपनी में 18 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पालोनजी ग्रुप भी लिस्टिंग का समर्थन करता है. उसका मानना है कि इससे उसे भारी कर्ज चुकाने के लिए नकदी जुटाने में मदद मिलेगी. इस बीच, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रतन टाटा के भाई जिमी टाटा भी कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग और चंद्रशेखरन को फिर से चेयरमैन नियुक्त किए जाने के समर्थन में हैं.
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