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Tata Trust Meeting Outcome: टाटा संस लिस्टिंग पर खींचतान के बीच अहम बैठक आज, जानें अब तक क्या-क्या हुआ

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की टाटा ग्रुप की मूल कंपनी टाटा संस को मौजूदा नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता का पालन कपने की हाल ही में चिट्ठी के जरिये दोबारा कहे जाने के बाद आज, शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट्स की अहम बैठक होने वाली है. इसमें टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर ट्रस्ट्स का रुख तय किया जा सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक के विनियमन विभाग के एक उप महाप्रबंधक ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) के 6 अक्टूबर को भेजे गए खत के जवाब में मार्केट लिस्टिंग की बात दोहराई.

यह बैठक 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले हो रही है, जहां लिस्टिंग का रोडमैप पेश किया जा सकता है. दरअसल, रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर को लिखी चिट्ठी में साफ कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी के सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. इस चिट्ठी ने नोएल टाटा के उस तर्क को कमजोर कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि आरबीआई ने लिस्टिंग का जिक्र ही नहीं किया है. अब सबकी नजर आज की बैठक पर है, जहां ट्रस्ट्स यह तय करेंगे कि वे लिस्टिंग का विरोध जारी रखेंगे या रिजर्व बैंक के निर्देश के सामने झुकेंगे.