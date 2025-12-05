ETV Bharat / business

रतन टाटा की सौतेली मां और लैक्मे को-फाउंडर सिमोन टाटा का निधन

सिमोन टाटा उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रही थीं और अगस्त में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सिमोन टाटा (Photo Credit-tata trust)
मुंबई: भारतीय उद्योग और परोपकार जगत से जुड़ी प्रमुख शख्सियत, सिमोन टाटा का शुक्रवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 95 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन के कुछ समय बाद ही टाटा परिवार और बिजनेस जगत में शोक की लहर फैल गई. सिमोन टाटा स्वर्गीय रतन टाटा की सौतेली मां और नोएल टाटा की मां थीं.

सिमोन टाटा का व्यावसायिक योगदान
सिमोन टाटा को भारत की प्रमुख कॉस्मेटिक ब्रैंड लैक्मे के विकास में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने लैक्मे को एक टॉप ब्रैंड में बदलने और इसके विस्तार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. 1996 में लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को बेचने के बाद इसके माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग कर उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड की स्थापना की, जिसके तहत लोकप्रिय वेस्टसाइड रिटेल ब्रैंड को लॉन्च किया गया. सिमोन टाटा 2006 तक ट्रेंट की नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रहीं.

परोपकार और सामाजिक योगदान
सिमोन टाटा ने कई परोपकारी संगठनों के काम का मार्गदर्शन किया. वे सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन रहीं और चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया (CWI) की ट्रस्टी भी थीं. इसके अलावा वे इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स की ट्रस्टी थीं, जो भारत में कला और सांस्कृतिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम करती है. उनके सामाजिक योगदान और परोपकारी दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में सकारात्मक प्रभाव डाला.

व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा
सिमोन टाटा का जन्म 1930 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था. उन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और 1955 में नोएल टाटा के पिता, नवल एच टाटा से शादी की. 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टाटा ग्रुप के व्यावसायिक क्षेत्र में कदम रखा.

अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि
सिमोन टाटा का परिवार में छोड़े गए सदस्य उनके बेटे नोएल, उनकी पत्नी आलू मिस्त्री और पोते-पोतियां नेविल, माया और लेह हैं. उनका निधन रतन टाटा के निधन के लगभग 14 महीने बाद हुआ. उनका जीवन उद्योग, परोपकार और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत रहा.

सिमोन टाटा की दूरदर्शिता और योगदान भारतीय उद्योग और परोपकार जगत में हमेशा याद रखी जाएगी. लैक्मे और वेस्टसाइड जैसी संस्थाओं में उनके योगदान ने भारतीय उपभोक्ता और फैशन उद्योग को नई दिशा दी.

