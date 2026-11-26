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Tata Trust vs N Chandrasakeran: तीसरी बार चेयरमैन बनने पर हाईकोर्ट में चुनौती, ₹65 करोड़ के हर्जाने की मांग

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप में अंदरूनी टकराव अब खुलकर कोर्ट पहुंच गया है. टाटा ट्रस्ट की दो पावरफुल ग्रुप - सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में टाटा संस और उसके 6 डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है. दोनों ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन को तीसरी बार 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट का आरोप है कि 17 सितंबर को हुई टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव वैध तरीके से पास नहीं हुआ. इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के आर्टिकल 121 के तहत जरूरी वोट नहीं मिला. इसी आधार पर ट्रस्ट्स ने इस नियुक्ति को अवैध और कानूनी रूप से प्रभावहीन बताया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच शुक्रवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है.

ट्रस्ट्स की ओर से तत्काल राहत के तौर पर यह मांग की गई है कि 30 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में अगर नॉमिनी डायरेक्टर्स के बीच मतभेद होता है, तो चेयरमैन को अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करने से रोका जाए. यानी बराबर वोट पड़ने की स्थिति में चेयरमैन के फाइनल वोट पर रोक लगाने की मांग की गई है.

दोनों ट्रस्ट्स ने हर्जाने की भी मांग की है. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने 50 करोड़ रुपये और आर.डी. टाटा ट्रस्ट ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, जिस पर 18 फीसदी सालाना ब्याज भी मांगा गया है.

यह पूरा विवाद 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग से शुरू हुआ, जिसमें चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए फिर से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया था. ट्रस्ट्स का कहना है कि 17 सितंबर के बाद से उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद बुधवार की रात दोनों ट्रस्ट्स ने प्रस्ताव पारित कर कोर्ट जाने का फैसला लिया.

नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है. ट्रस्ट के नॉमिनी अलग-अलग होने की वजह से, इस मामले का फैसला मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हरीश मनवानी के कास्टिंग वोट से हुआ. कास्टिंग वोट ने चंद्रशेखरन के दूसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की. दोनों ट्रस्ट ने 20 सितंबर को जारी बयान में भी कहा था कि 17 सितंबर का प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं हुआ और इसका कोई कानूनी असर नहीं है.

आर्टिकल 121 पर टिका है पूरा केस

इस विवाद के केंद्र में टाटा संस के AoA और ट्रस्ट्स की ओर से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स को मिले विशेष अधिकार हैं. टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्टों के 2 नॉमिनी डायरेक्टर हैं - नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन. 17 सितंबर की मीटिंग में नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था, जबकि वेणु श्रीनिवासन ने समर्थन किया था.

ट्रस्ट्स का कहना है कि नियुक्ति के लिए दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स का समर्थन जरूरी था. सितंबर में जारी बयान में ट्रस्ट्स ने कहा था कि AoA के मुताबिक, कोई भी फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता, जब तक टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के बहुमत का सकारात्मक समर्थन ना मिले. यह AoA के तहत एक अलग शर्त है, न कि सिर्फ बोर्ड में हेड काउंट से फैसला लेने की प्रक्रिया. अब आगे शुक्रवार की सुनवाई और 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग पर नजर रहेगी, जहां यह तय होगा कि चंद्रशेखरन चेयरमैन के तौर पर फैसले ले पाएंगे या नहीं.