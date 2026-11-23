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Stock In Focus: टाटा स्टील ने किया बड़ा ऐलान, शेयर 7.54% टूटा; निवेशक आगे क्या करें BUY, Sell or Hold?

टाटा स्टील और एपीएल अपोलो में डील की खबर से टूटा टाटा स्टॉक ( IANS )

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने सोमवार को एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है. कंपनी ने एपीएल अपोलो के प्रमोटर की पूरी 26.6 फीसदी हिस्सेदारी 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 15,510 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है. यह डील टाटा स्टील और एपीएल अपोलो के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कंपनी एसजी टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (SG Spectra) के बीच हुई है.

इसी के साथ टाटा स्टील एपीएल अपोलो में अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 2,301.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ओपन ऑफर भी लाएगी, जिसकी कुल कीमत 16,756 करोड़ रुपये होगी. हालांकि, इस बड़े ऐलान के बावजूद बाजार में टाटा स्टील के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली.

शेयर में 7.54% की गिरावट टाटा स्टील के शेयर में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली, जहां शेयर 13.40 रुपये यानी 7.54 फीसदी टूटकर 164.35 रुपये पर बंद हुआ. शेयर ने 174.80 रुपये पर खुलने के बाद दिन में 175.95 रुपये का हाई और 164.30 रुपये का लो बनाया, जबकि इसका पिछला क्लोज 177.75 रुपये था. कंपनी का 52-वीक हाई 224.40 रुपये और लो 160 रुपये है. सुबह 11 बजे तक 36.84 लाख शेयरों का कारोबार हुआ. कंपनी का मार्केट कैप (23 नवंबर 2026, सुबह 10.55 बजे तक) 2,05,352.63 करोड़ रुपये रही. बाजार में गिरावट की एक वजह कंपनी की डाउनस्ट्रीम बिजनेस की बिक्री को भी माना जा रहा है. दरअसल, इस डील के तहत टाटा स्टील अपने ट्यूब्स और टाटा स्टील कलर्स के बिजनेस को APL Apollo को बेचेगी. क्या है पूरी डील? टाटा स्टील के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शन रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन हैं और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये अप्रूवल मिल जाएंगे और FY27 के अंदर पूरी डील क्लोज हो जाएगी.टाटा स्टील के लिए APL Apollo अब स्टील ट्यूब्स और कलर कोटेड प्रोडक्ट्स में डाउनस्ट्रीम ग्रोथ को आगे बढ़ाने का व्हीकल होगा. नई एंटिटी एपीएल अपोलो ट्यूब्स 2035 तक 15.5 MTPA की क्षमता बनाएगी, जिसमें 9 MTPA स्टील ट्यूब्स और 6.5 MTPA कलर कोटेड प्रोडक्ट्स शामिल होंगे.कंपनी ने कहा कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ कॉम्बिनेशन से दोनों कंपनियों की संयुक्त ताकत सामने आएगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर होगा, वैल्यू अनलॉक होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने क्या कहा? टाटा स्टील के CEO और MD टी वी नरेंद्रन ने कहा, "हमें APL Apollo और प्रमोटर्स के साथ एक व्यापक एग्रीमेंट करके खुशी हो रही है, क्योंकि हम भविष्य के लिए एक डाउनस्ट्रीम पावरहाउस बना रहे हैं, जिसमें बाजार में चुस्ती, मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और बेंचमार्क कैपेक्स-ओपेक्स प्रोफाइल जैसी ताकतें हैं, जो बढ़ते भारतीय बाजार की सेवा करेंगी."