Stock In Focus: टाटा स्टील ने किया बड़ा ऐलान, शेयर 7.54% टूटा; निवेशक आगे क्या करें BUY, Sell or Hold?
Tata Steel Share Price: टाटा स्टील और एपीएल अपोलो की डील के बावजूद बाजार में टाटा स्टील के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली.
Published : November 23, 2026 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली: टाटा स्टील ने सोमवार को एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है. कंपनी ने एपीएल अपोलो के प्रमोटर की पूरी 26.6 फीसदी हिस्सेदारी 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 15,510 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है. यह डील टाटा स्टील और एपीएल अपोलो के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कंपनी एसजी टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (SG Spectra) के बीच हुई है.
इसी के साथ टाटा स्टील एपीएल अपोलो में अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 2,301.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ओपन ऑफर भी लाएगी, जिसकी कुल कीमत 16,756 करोड़ रुपये होगी. हालांकि, इस बड़े ऐलान के बावजूद बाजार में टाटा स्टील के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली.
शेयर में 7.54% की गिरावट
टाटा स्टील के शेयर में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली, जहां शेयर 13.40 रुपये यानी 7.54 फीसदी टूटकर 164.35 रुपये पर बंद हुआ. शेयर ने 174.80 रुपये पर खुलने के बाद दिन में 175.95 रुपये का हाई और 164.30 रुपये का लो बनाया, जबकि इसका पिछला क्लोज 177.75 रुपये था. कंपनी का 52-वीक हाई 224.40 रुपये और लो 160 रुपये है.
सुबह 11 बजे तक 36.84 लाख शेयरों का कारोबार हुआ. कंपनी का मार्केट कैप (23 नवंबर 2026, सुबह 10.55 बजे तक) 2,05,352.63 करोड़ रुपये रही. बाजार में गिरावट की एक वजह कंपनी की डाउनस्ट्रीम बिजनेस की बिक्री को भी माना जा रहा है. दरअसल, इस डील के तहत टाटा स्टील अपने ट्यूब्स और टाटा स्टील कलर्स के बिजनेस को APL Apollo को बेचेगी.
क्या है पूरी डील?
टाटा स्टील के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शन रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन हैं और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये अप्रूवल मिल जाएंगे और FY27 के अंदर पूरी डील क्लोज हो जाएगी.टाटा स्टील के लिए APL Apollo अब स्टील ट्यूब्स और कलर कोटेड प्रोडक्ट्स में डाउनस्ट्रीम ग्रोथ को आगे बढ़ाने का व्हीकल होगा.
नई एंटिटी एपीएल अपोलो ट्यूब्स 2035 तक 15.5 MTPA की क्षमता बनाएगी, जिसमें 9 MTPA स्टील ट्यूब्स और 6.5 MTPA कलर कोटेड प्रोडक्ट्स शामिल होंगे.कंपनी ने कहा कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ कॉम्बिनेशन से दोनों कंपनियों की संयुक्त ताकत सामने आएगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर होगा, वैल्यू अनलॉक होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी.
टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने क्या कहा?
टाटा स्टील के CEO और MD टी वी नरेंद्रन ने कहा, "हमें APL Apollo और प्रमोटर्स के साथ एक व्यापक एग्रीमेंट करके खुशी हो रही है, क्योंकि हम भविष्य के लिए एक डाउनस्ट्रीम पावरहाउस बना रहे हैं, जिसमें बाजार में चुस्ती, मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और बेंचमार्क कैपेक्स-ओपेक्स प्रोफाइल जैसी ताकतें हैं, जो बढ़ते भारतीय बाजार की सेवा करेंगी."
उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक कदम स्टील ट्यूब्स और कलर कोटेड बिजनेस को टाटा स्टील के स्वामित्व में कंसोलिडेट करने में मदद करता है, साथ ही दोनों कंपनियों के बीच कई सिनर्जी अनलॉक करता है. इससे सभी हितधारकों के लिए कस्टमर सेंट्रिसिटी, पैन-इंडिया पहुंच और पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ वैल्यू बनेगी.
टाटा स्टील के ED और CFO कौशिक चटर्जी ने कहा, "पिछले एक साल में हमने वैल्यू-एडेड स्पेस में आक्रामक रूप से बढ़ने और डाउनस्ट्रीम फुटप्रिंट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह से बढ़ाने के रणनीतिक इरादे पर जोर दिया है. टिन प्लेट और हॉट-रोल्ड, पिकल्ड और गैल्वनाइज्ड लाइनों जैसे वैल्यू-एडेड सेगमेंट में हमारे कई प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं, लेकिन एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने एक अनूठा मौका दिया."
ब्रोकरेज रिपोर्ट - BUY or Sell?
ब्रोकरेज हाउस एमके ने टाटा स्टील पर बॉय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 210 रुपये रखा है. ब्रोकरेज के मुताबिक, टाटा स्टील अपने ट्यूब्स और टाटा स्टील कलर्स को एपीएल अपोलो ट्यूब्स को 280 अरब रुपये तक में बेच रही है. इसमें ट्यूब्स का स्लंप सेल 117 अरब रुपये तक और कलर्स की हिस्सेदारी बिक्री 163 अरब रुपये पर है.
एमके का मानना है कि यह एग्जिट पहले की डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन योजना से अलग दिख रहा है. बेचे गए बिजनेस FY26 में इंडिया के रेवेन्यू का करीब 11 फीसदी थे, जो 161 अरब रुपये थे. कंसीडरेशन FY26 EBITDA का करीब 80 फीसदी है, जो एक बड़ा कैपिटल अनलॉक है. हाउस ने इसे एक स्ट्रैटेजिक रीसेट कहा है, न कि पूरी तरह से पॉजिटिव. स्टैंडअलोन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होने से छोड़ी गई कमाई का आकलन मुश्किल है. एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ कोई लॉन्ग-टर्म सप्लाई डील भी नहीं बताई गई है, जो एक अहम वॉच पॉइंट है.
दूसरी तरफ, सिटी ने टाटा स्टील पर सेल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 175 रुपये रखा है. सिटी के मुताबिक, ट्यूब्स और कलर्स की बिक्री कंपनी के लिए पॉजिटिव है. डील में FY27 EV/EBITDA 25 गुना बैठ रहा है, जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अपने मल्टीपल के करीब है.
डील से कर्ज में 280 अरब रुपये की कमी आएगी और नेट डेट टू EBITDA 2.4 गुना से घटकर 1.7 गुना हो जाएगा. डिलीवरेजिंग से कैपेक्स फंडिंग में आसानी होगी. हालांकि, इस एग्जिट से इंडिया EBITDA पर टन करीब 500 रुपये का असर पड़ेगा. हाउस को पहले के डाउनस्ट्रीम फोकस को देखते हुए इस डील के पीछे के तर्क पर और क्लैरिटी का इंतजार है. टारगेट 6.5 गुना मार्च-28 EV/EBITDA पर बेस्ड है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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