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Tata Sons Rule: नोएल टाटा छोड़ेंगे ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन का पद; नवंबर में होंगे रिटायर

नोएल टाटा ( ani )

मुंबई: नोएल टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से हटने की घोषणा की है, जिसके साथ ही टाटा समूह की इस दिग्गज रिटेल कंपनी के साथ उनका करीब तीन दशकों का सफर समाप्त होने जा रहा है. मुंबई में आयोजित ट्रेंट की 47वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान शेयरधारकों को संबोधित करते हुए नोएल टाटा ने स्वयं इसकी आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने बताया कि चेयरमैन के रूप में यह उनकी आखिरी एजीएम थी. रिटायरमेंट की मुख्य वजह

नोएल टाटा इस साल नवंबर में 70 वर्ष के होने जा रहे हैं. उनका यह फैसला टाटा समूह की आंतरिक कॉरपोरेट गवर्नेंस नीतियों के बिल्कुल अनुकूल है. टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट अनिवार्य है. तीन दशकों का बेमिसाल सफर शुरुआती दौर: नोएल टाटा साल 1998 में ट्रेंट के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल हुए थे. इस कंपनी की स्थापना उनकी मां सिमोन टाटा ने लक्मे के विनिवेश से मिली रकम से की थी. पहले मैनेजिंग डायरेक्टर: जून 1999 में नोएल टाटा को ट्रेंट का पहला प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी की रिटेल रणनीति को पूरी तरह बदल दिया.