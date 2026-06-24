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Tata Sons Rule: नोएल टाटा छोड़ेंगे ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन का पद; नवंबर में होंगे रिटायर

नोएल टाटा 70 वर्ष की आयु सीमा नियम के तहत नवंबर में 19,701 करोड़ रुपये राजस्व वाली ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से हटेंगे.

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नोएल टाटा (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 4:36 PM IST

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मुंबई: नोएल टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से हटने की घोषणा की है, जिसके साथ ही टाटा समूह की इस दिग्गज रिटेल कंपनी के साथ उनका करीब तीन दशकों का सफर समाप्त होने जा रहा है. मुंबई में आयोजित ट्रेंट की 47वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान शेयरधारकों को संबोधित करते हुए नोएल टाटा ने स्वयं इसकी आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने बताया कि चेयरमैन के रूप में यह उनकी आखिरी एजीएम थी.

रिटायरमेंट की मुख्य वजह
नोएल टाटा इस साल नवंबर में 70 वर्ष के होने जा रहे हैं. उनका यह फैसला टाटा समूह की आंतरिक कॉरपोरेट गवर्नेंस नीतियों के बिल्कुल अनुकूल है. टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट अनिवार्य है.

तीन दशकों का बेमिसाल सफर

शुरुआती दौर: नोएल टाटा साल 1998 में ट्रेंट के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल हुए थे. इस कंपनी की स्थापना उनकी मां सिमोन टाटा ने लक्मे के विनिवेश से मिली रकम से की थी.

पहले मैनेजिंग डायरेक्टर: जून 1999 में नोएल टाटा को ट्रेंट का पहला प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी की रिटेल रणनीति को पूरी तरह बदल दिया.

एक स्टोर से विशाल नेटवर्क: उनके नेतृत्व में ट्रेंट ने सिर्फ एक 'वेस्टसाइड' स्टोर से शुरुआत करके आज देश भर में 1,200 से अधिक स्टोर्स का एक विशाल रिटेल साम्राज्य खड़ा कर दिया है.

ब्रांड्स की सफलता और रिकॉर्ड कमाई
नोएल टाटा की दूरदर्शी सोच के कारण ही ट्रेंट ने केवल प्रीमियम सेगमेंट तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने वैल्यू-फैशन चेन जूडियो और सुपरमार्केट बिजनेस स्टार को तेजी से आगे बढ़ाया. आज ये दोनों ब्रांड्स भारतीय रिटेल बाजार में गेम-चेंजर साबित हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में कंपनी का कुल राजस्व बढ़कर 19,701 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो नोएल टाटा के सफल कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रमाण है.

भविष्य पर क्या होगा असर?
दिवंगत बिजनेस दिग्गज रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा भले ही ट्रेंट के चेयरमैन का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन टाटा समूह में उनका दबदबा कायम रहेगा. वह टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख बने रहेंगे, जिसके पास टाटा संस की नियंत्रक हिस्सेदारी है. निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि ट्रेंट का अगला चेयरमैन कौन होगा और क्या नया नेतृत्व जूडियो और वेस्टसाइड के इस आक्रामक विकास रथ को इसी रफ्तार से आगे बढ़ा पाएगा.

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