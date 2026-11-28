Tata Sons ने दायर किया कैविएट, अब ट्रस्ट की हर अपील पर पहले सुना जाएगा टाटा संस का पक्ष
Tata Sons vs Tata Trusts: टाटा संस ने कोर्ट में कैविएट फाइल की, जिसके बाद टाटा ट्रस्ट की अपील से पहले उसकी बात सुनी जाएगी.
By PTI
Published : November 28, 2026 at 1:08 PM IST
नई दिल्ली: टाटा संस और टाटा ट्रस्ट की लड़ाई अब कोर्ट के दूसरे राउंड में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, टाटा संस ने शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी है. इसका मतलब साफ है कि अगर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट इस मामले में अपील करते हैं, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले टाटा संस का पक्ष जरूर सुनेगी. टाटा संस किसी भी तरह की एकतरफा राहत का रास्ता बंद करना चाहती है.
इससे एक दिन पहले शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों टाटा ट्रस्ट को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि टाटा संस की 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग तय समय पर हो सकती है, लेकिन उसमें लिए गए किसी भी फैसले का भविष्य कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. अब कैविएट के बाद यह लड़ाई और दिलचस्प हो गई है.
कैविएट क्या है और टाटा संस ने क्यों दायर किया?
कैविएट एक कानूनी प्रोटेक्शन होता है. इसमें कोर्ट से कहा जाता है कि अगर दूसरी पार्टी कोई अपील या याचिका दायर करती है, तो बिना हमें सुने कोई ऑर्डर न दिया जाए.
इस मामले के जानकार व्यक्ति के मुताबिक, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने 27 नवंबर 2026 के ऑर्डर के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की हैं. दोनों टाटा ट्रस्ट अपील में कोर्ट जा सकते हैं, और कैविएट से टाटा संस को मामले में अपना पक्ष रखने में मदद मिलेगी.
हाई कोर्ट में शुक्रवार को क्या हुआ?
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अभय आहूजा की बेंच ने कहा, "हम आज कोई राहत नहीं दे रहे हैं. 30 नवंबर की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप होने दीजिए. बैठक में लिए गए किसी भी फैसले का भविष्य हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा."
ट्रस्टों ने मीटिंग टालने या चंद्रशेखरन को अपना कास्टिंग वोट देने से रोकने के लिए ऑर्डर देने की मांग की थी. ट्रस्ट के वकीलों ने मीटिंग टालने की भी मांग की, जिसका टाटा संस ने विरोध किया.
बेंच ने टाटा संस और मामले के अन्य रेस्पोंडेंट, जिसमें बोर्ड मेंबर भी शामिल हैं, को गुरुवार 26 नवंबर को फाइल किए गए 2 केस पर अपने जवाबी एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी, 2027 को तय की.
क्या है पूरा विवाद?
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) ने टाटा संस और उसके 6 डायरेक्टर के खिलाफ हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें एन चंद्रशेखरन को तीसरी बार 5 साल के टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर दोबारा अपॉइंट करने को चुनौती दी गई थी.
मुकदमों के मुताबिक, 17 सितंबर का टाटा संस बोर्ड का प्रस्ताव इनवैलिड था, क्योंकि इसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के आर्टिकल 121 के तहत जरूरी अफरमेटिव वोट नहीं मिला था.
SDTT ने टाटा संस से 50 करोड़ रुपये और RDTT ने 18 फीसदी सालाना ब्याज के साथ 15 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. तुरंत राहत यह मांगी गई थी कि टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स के बीच राय बंटने की स्थिति में 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग के दौरान चेयरमैन को अपना कास्टिंग वोट देने से रोका जाए.
30 नवंबर की मीटिंग क्यों है इतनी अहम?
यह विवाद टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने के मुद्दे पर भी जुड़ा है. टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट कंपनी को नॉन-लिस्टेड बनाए रखने के पक्ष में हैं.टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी की लिस्टिंग से बचने की कोशिश को लेकर टाटा संस के खिलाफ लड़ रहे हैं.
आरबीआई ने टाटा संस को एनबीएफसी-अपर लेयर के तौर पर क्लासिफाई करने के बाद उसकी लिस्टिंग को जरूरी कर दिया है, और नोएल आईपीओ से बचने के लिए बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं.
कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या कहा?
टाटा संस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि RBI ने केंद्रीय बैंक को यह बताने के लिए 12 दिसंबर की समयसीमा तय की है कि कंपनी अनिवार्य मार्केट लिस्टिंग के निर्देश का पालन करेगी या नहीं. इस लिहाज से बोर्ड की बैठक होना जरूरी है. साल्वे ने कहा कि बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन होगा.
वहीं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि RBI के निर्देश का इस्तेमाल टाटा संस बैठक कराने की बनावटी जल्दबाजी दिखाने के लिए कर रही है.
अब सबकी नजर 30 नवंबर की मीटिंग और फिर 18 जनवरी की सुनवाई पर है. कैविएट के बाद यह तय हो गया है कि ट्रस्ट को अब कोई भी राहत टाटा संस को सुने बिना नहीं मिलेगी.
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