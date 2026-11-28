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Tata Sons ने दायर किया कैविएट, अब ट्रस्ट की हर अपील पर पहले सुना जाएगा टाटा संस का पक्ष

बॉम्बे हाईकोर्ट में टाटा ट्रस्ट की अपील से पहले सुना जाएगा टाटा संस का पक्ष ( afp )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली: टाटा संस और टाटा ट्रस्ट की लड़ाई अब कोर्ट के दूसरे राउंड में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, टाटा संस ने शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी है. इसका मतलब साफ है कि अगर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट इस मामले में अपील करते हैं, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले टाटा संस का पक्ष जरूर सुनेगी. टाटा संस किसी भी तरह की एकतरफा राहत का रास्ता बंद करना चाहती है.

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों टाटा ट्रस्ट को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि टाटा संस की 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग तय समय पर हो सकती है, लेकिन उसमें लिए गए किसी भी फैसले का भविष्य कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. अब कैविएट के बाद यह लड़ाई और दिलचस्प हो गई है.