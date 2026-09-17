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टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा ने किया विरोध, बोर्ड सदस्यों की पक्ष में वोटिंग

मुंबई: टाटा संस के बोर्ड ने एक बार फिर एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने के पक्ष में वोट किया है. बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने निदेशकों से कहा था कि वे दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन ग्रुप की होल्डिंग कंपनी पर रेगुलेटरी दबाव के चलते यह बदलाव हुआ है.

यह बदलाव पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टाटा संस की उस अर्ज़ी को नामंजूर करने के बाद आया है, जिसमें उसने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की मांग की थी. इस फैसले से कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग की संभावना फिर से बन गई है, जिससे बचने के लिए कंपनी ने एक साल से ज्यादा समय तक कोशिश की थी, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकाना भी शामिल था.

सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड के सदस्यों का मानना ​​था कि लीडरशिप में निरंतरता बनी रहने से किसी भी लिस्टिंग प्रोसेस से पहले संभावित निवेशकों को भरोसा मिलेगा. जब कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रक्रिया शुरू करती है, तो संभावित निवेशक आमतौर पर मैनेजमेंट में निरंतरता को लेकर भरोसा चाहते हैं. टाटा संस की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी औपचारिक रूप से 63 वर्षीय चंद्रशेखरन से उस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहेगी जो उन्होंने अगस्त में बोर्ड को बताया था. यह फैसला RBI के आदेश से पहले और कंपनी के रेगुलेटरी रास्ते के बारे में अलग-अलग धारणाओं के आधार पर लिया गया था.

सूत्रों के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, जो सहयोगी ट्रस्टों के साथ मिलकर टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी को नियंत्रित करते हैं, ने दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया, लेकिन बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया. नोएल टाटा कम से कम फरवरी से ही लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, चंद्रसेकरन के पिछले कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी थीं, उनमें यह बात भी शामिल थी. शापूरजी पलोनजी ग्रुप, जिसके पास टाटा संस की लगभग 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है और जिसे नोएल टाटा के ससुर ने शुरू किया था, ने लिस्टिंग का समर्थन किया है.

सूत्रों से खबर मिली है कि गुरुवार को हुए मतदान के नतीजतन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से चेयरमैन चुनने की जो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, उसे रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा. टाटा संस और टाटा ट्रस्ट ने बोर्ड मीटिंग के नतीजों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की. आरबीआई RBI ने सितंबर 2022 में अपने स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत टाटा संस को 'अपर लेयर' नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर क्लासिफाई किया; इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के लिए तीन साल के अंदर लिस्ट होना जरूरी होता है.