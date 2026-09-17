टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा ने किया विरोध, बोर्ड सदस्यों की पक्ष में वोटिंग
कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग की संभावना फिर से बन गई, जिससे बचने के लिए कंपनी ने एक साल से ज्यादा समय तक कोशिश की थी.
Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST
मुंबई: टाटा संस के बोर्ड ने एक बार फिर एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने के पक्ष में वोट किया है. बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने निदेशकों से कहा था कि वे दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन ग्रुप की होल्डिंग कंपनी पर रेगुलेटरी दबाव के चलते यह बदलाव हुआ है.
यह बदलाव पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टाटा संस की उस अर्ज़ी को नामंजूर करने के बाद आया है, जिसमें उसने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की मांग की थी. इस फैसले से कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग की संभावना फिर से बन गई है, जिससे बचने के लिए कंपनी ने एक साल से ज्यादा समय तक कोशिश की थी, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकाना भी शामिल था.
सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड के सदस्यों का मानना था कि लीडरशिप में निरंतरता बनी रहने से किसी भी लिस्टिंग प्रोसेस से पहले संभावित निवेशकों को भरोसा मिलेगा. जब कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रक्रिया शुरू करती है, तो संभावित निवेशक आमतौर पर मैनेजमेंट में निरंतरता को लेकर भरोसा चाहते हैं. टाटा संस की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी औपचारिक रूप से 63 वर्षीय चंद्रशेखरन से उस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहेगी जो उन्होंने अगस्त में बोर्ड को बताया था. यह फैसला RBI के आदेश से पहले और कंपनी के रेगुलेटरी रास्ते के बारे में अलग-अलग धारणाओं के आधार पर लिया गया था.
Tata Sons issues a statement | At the meeting of the Board on September 17, 2026, Chairman of Tata Sons, N. Chandrasekaran (Chandra) acceded to the Board’s request to reconsider his decision. The Board thereafter resolved by a majority vote to re-appoint him as Executive Chairman… pic.twitter.com/2R7Tz9O70T— ANI (@ANI) September 17, 2026
सूत्रों के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, जो सहयोगी ट्रस्टों के साथ मिलकर टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी को नियंत्रित करते हैं, ने दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया, लेकिन बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया. नोएल टाटा कम से कम फरवरी से ही लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, चंद्रसेकरन के पिछले कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी थीं, उनमें यह बात भी शामिल थी. शापूरजी पलोनजी ग्रुप, जिसके पास टाटा संस की लगभग 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है और जिसे नोएल टाटा के ससुर ने शुरू किया था, ने लिस्टिंग का समर्थन किया है.
सूत्रों से खबर मिली है कि गुरुवार को हुए मतदान के नतीजतन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से चेयरमैन चुनने की जो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, उसे रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा. टाटा संस और टाटा ट्रस्ट ने बोर्ड मीटिंग के नतीजों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की. आरबीआई RBI ने सितंबर 2022 में अपने स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत टाटा संस को 'अपर लेयर' नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर क्लासिफाई किया; इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के लिए तीन साल के अंदर लिस्ट होना जरूरी होता है.
सितंबर 2025 में समय-सीमा खत्म हो गई, जबकि टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर डी-रजिस्टर करने की अर्जी, जिससे उसे लिस्टिंग नियमों से छूट मिल जाती, लंबित ही रही. सेंट्रल बैंक ने 11 सितंबर को उस अर्जी को खारिज कर दिया. चंद्रशेखरन 2017 से टाटा संस की कमान संभाले हुए हैं. बोर्ड द्वारा साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद, उन्होंने रतन टाटा की जगह अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला था और 2022 में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया.
अगस्त में बोर्ड को उनके जाने की योजना के बारे में बताया गया था. यह फैसला एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और बिगबास्केट जैसे ग्रुप के नए वेंचर्स में कैपिटल एलोकेशन और लिस्टिंग के मुद्दे पर नोएल टाटा के साथ महीनों तक चले मतभेदों के बाद लिया गया. इन वेंचर्स को नुकसान हुआ है. बोर्ड ने सबसे पहले फरवरी में उनके तीसरे कार्यकाल पर फैसला टाल दिया था, जब बॉम्बे हाउस में लगभग तीन घंटे चली बैठक के दौरान नोएल टाटा ने ये चिंताएं जताई थीं.
चंद्रशेखरन के जाने की संभावना को देखते हुए टाटा संस उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था. खबरों के अनुसार, टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन, टाटा संस ग्रुप के CFO सौरभ अग्रवाल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान के साथ-साथ कंपनी के अंदर के कुछ अन्य लोगों के नाम भी दावेदारों के तौर पर सामने आए थे. अगर टाटा संस की लिस्टिंग होती है, तो यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है. सिर्फ 1% हिस्सेदारी बेचने से ही 15,000-20,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. इसका मतलब है कि इस ग्रुप की कुल वैल्यूएशन लगभग 20 लाख करोड़ रुपये (यानी करीब 230 अरब डॉलर) होगी.
यह ग्रुप स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन जैसे सेक्टर में एक दर्जन से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियों में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी रखता है और इसके कई बड़े अनलिस्टेड बिज़नेस भी हैं.
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