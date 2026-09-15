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टाटा संस बोर्ड बैठक : कंपनी की लिस्टिंग होगी या नहीं, फैसले का सबको इंतजार

एन चंद्रशेखरन, टाटा संस के चेयरमैन ( ANI )

मुंबई : टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस बोर्ड की मुंबई में 17 सितंबर को बैठक होनी है. इसमें यह तय किया जाएगा कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग कराई जाए या नहीं. बैठक में दो और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इनमें से एक मुद्दा एन चंद्रशेखरन की जगह किसे चेयरमैन नियुक्त किया जाए, इससे संबंधित है. चंद्रशेखर ने यह घोषणा कर रखी है कि वे चेयरमैन पद छोड़ रहे हैं. दूसरा मुद्दा ट्रस्ट से जुड़ा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले के बाद टाटा संस पर लिस्टिंग का दबाव बढ़ गया है. पिछले सप्ताह आरबीआई ने ग्रुप की होल्डिंग कंपनी (टाटा संस) की एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को खारिज कर दिया. टाटा संस ने मार्च 2024 में यह अर्जी दी थी. कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया था और रेगुलेटरी नियमों से बाहर निकलने की कोशिश की थी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अगर उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया जाता, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होना पड़ता. मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले ने टाटा इकोसिस्टम के अंदर हालात बदल दिए हैं और गुरुवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा संस की किसी भी संभावित लिस्टिंग का साफ तौर पर विरोध करते रहे हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने इस साल फरवरी में एन चंद्रशेखरन के टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल को आगे बढ़ाने का समर्थन करने के लिए इसे अपनी शर्तों में से एक बताया था. उन्हें टाटा ग्रुप के कुछ पुराने और अनुभवी कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है. टाटा ट्रस्ट का टाटा संस में कुल मिलाकर लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शापूरजी पलोनजी ग्रुप के पास लगभग 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शापूरजी पलोनजी लिस्टिंग के पक्ष में रहे हैं. लोगों का कहना है कि आरबीआई के फैसले के बाद लिस्टिंग का विवाद काफी हद तक बेमानी हो गया है, जब तक कि ट्रस्ट रेगुलेटर के फैसले को कानूनी चुनौती न दें. अगस्त 2026 में, चंद्रशेखरन (जिन्हें चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है) ने बोर्ड को बताया था कि फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वे तीसरा कार्यकाल नहीं चाहेंगे. यह फैसला आरबीआई के आदेश से पहले ही बता दिया गया था, जिससे इसके संदर्भ में काफी बदलाव आया है. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कहा, "संभावित आईपीओ के लिए, बोर्ड को चेयरमैन समेत मैनेजमेंट टीम की निरंतरता पर विचार करना होगा. जब कंपनी लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो संभावित निवेशक इस बारे में भरोसा चाहेंगे." ऐसी अटकलें हैं कि नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, चंद्रशेखरन से तीसरे कार्यकाल के बारे में अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कह सकती है.सूत्रों का कहना है कि 17 सितंबर को होने वाली बैठक में आरबीआई के निर्देश और मौजूदा चेयरमैन के तीसरे कार्यकाल के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.