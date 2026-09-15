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टाटा संस बोर्ड बैठक : कंपनी की लिस्टिंग होगी या नहीं, फैसले का सबको इंतजार

आरबीआई के फैसले के बाद 17 सितंबर को बैठक, चेयरमैन को लेकर भी कंपनी करेगी फैसला.

N Chandrashekharan
एन चंद्रशेखरन, टाटा संस के चेयरमैन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 6:32 PM IST

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मुंबई : टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस बोर्ड की मुंबई में 17 सितंबर को बैठक होनी है. इसमें यह तय किया जाएगा कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग कराई जाए या नहीं. बैठक में दो और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इनमें से एक मुद्दा एन चंद्रशेखरन की जगह किसे चेयरमैन नियुक्त किया जाए, इससे संबंधित है. चंद्रशेखर ने यह घोषणा कर रखी है कि वे चेयरमैन पद छोड़ रहे हैं. दूसरा मुद्दा ट्रस्ट से जुड़ा है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले के बाद टाटा संस पर लिस्टिंग का दबाव बढ़ गया है. पिछले सप्ताह आरबीआई ने ग्रुप की होल्डिंग कंपनी (टाटा संस) की एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को खारिज कर दिया. टाटा संस ने मार्च 2024 में यह अर्जी दी थी.

कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया था और रेगुलेटरी नियमों से बाहर निकलने की कोशिश की थी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अगर उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया जाता, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होना पड़ता.

मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले ने टाटा इकोसिस्टम के अंदर हालात बदल दिए हैं और गुरुवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा संस की किसी भी संभावित लिस्टिंग का साफ तौर पर विरोध करते रहे हैं.

खबरों के मुताबिक, उन्होंने इस साल फरवरी में एन चंद्रशेखरन के टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल को आगे बढ़ाने का समर्थन करने के लिए इसे अपनी शर्तों में से एक बताया था. उन्हें टाटा ग्रुप के कुछ पुराने और अनुभवी कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है.

टाटा ट्रस्ट का टाटा संस में कुल मिलाकर लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शापूरजी पलोनजी ग्रुप के पास लगभग 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शापूरजी पलोनजी लिस्टिंग के पक्ष में रहे हैं. लोगों का कहना है कि आरबीआई के फैसले के बाद लिस्टिंग का विवाद काफी हद तक बेमानी हो गया है, जब तक कि ट्रस्ट रेगुलेटर के फैसले को कानूनी चुनौती न दें.

अगस्त 2026 में, चंद्रशेखरन (जिन्हें चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है) ने बोर्ड को बताया था कि फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वे तीसरा कार्यकाल नहीं चाहेंगे. यह फैसला आरबीआई के आदेश से पहले ही बता दिया गया था, जिससे इसके संदर्भ में काफी बदलाव आया है.

एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कहा, "संभावित आईपीओ के लिए, बोर्ड को चेयरमैन समेत मैनेजमेंट टीम की निरंतरता पर विचार करना होगा. जब कंपनी लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो संभावित निवेशक इस बारे में भरोसा चाहेंगे."

ऐसी अटकलें हैं कि नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, चंद्रशेखरन से तीसरे कार्यकाल के बारे में अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कह सकती है.सूत्रों का कहना है कि 17 सितंबर को होने वाली बैठक में आरबीआई के निर्देश और मौजूदा चेयरमैन के तीसरे कार्यकाल के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.

लिस्टिंग का मामला उलझा हुआ है क्योंकि ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच इस पर कोई आम राय नहीं है. अनुभवी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने टाटा संस की लिस्टिंग के पक्ष में अपनी निजी राय जाहिर की है.

टाटा ट्रस्ट्स को भी अलग से जांच का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई के चैरिटी कमिश्नर ने सर रतन टाटा ट्रस्ट - जिसके पास टाटा संस में 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है - को कोई भी बैठक करने से रोक दिया है. यह कदम उनके कार्यालय को मिली शिकायतों के बाद उठाया गया है. आरबीआई से जुड़ा घटनाक्रम नोएल टाटा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है.

एक मार्केट कमेंटेटर ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि उन्हें कानूनी अदालतों में चुनौती देने के लिए टाटा संस के बोर्ड को मनाना होगा. उन्होंने आगे कहा कि रेगुलेटर के खिलाफ टाटा संस बोर्ड का कदम शायद मार्केट को पसंद न आए और दुनिया भर की नजर इस पर होगी.चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी को खोजना भी थोड़ा मुश्किल है.

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जिसके पास टाटा संस में 27.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने 13 अगस्त को कहा कि वह चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल के लिए आगे न बढ़ने के फैसले का सम्मान करता है और उसने अगले टाटा संस चेयरमैन की सिफारिश करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.लेकिन सर रतन टाटा ट्रस्ट, जिसके पास टाटा संस की लगभग 23.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अभी ट्रस्टी बैठकें नहीं बुला पा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के सामने कार्यवाही चल रही है.

यही वह गतिरोध है जिसके कारण टाटा संस की 18 अगस्त की सालाना आम बैठक स्थगित करनी पड़ी थी, क्योंकि दो मुख्य ट्रस्ट मिलकर कोई प्रतिनिधि नॉमिनेट नहीं कर पाए थे.टाटा संस के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' के तहत, चेयरमैन के लिए सिलेक्शन कमेटी में पांच सदस्य होते हैं. तीन एसडीटीटी और एसआरटीटी द्वारा संयुक्त रूप से नॉमिनेट किए जाते हैं, एक टाटा संस बोर्ड से नॉमिनेट किया जाता है, और एक स्वतंत्र बाहरी सदस्य बोर्ड द्वारा चुना जाता है.

दो मुख्य ट्रस्टों द्वारा संयुक्त रूप से तीन सदस्यों को नॉमिनेट करने की जरूरत का मतलब है कि एसआरटीटी का जारी गतिरोध कमेटी के गठन को मुश्किल बना सकता है.सूत्रों ने कहा कि कम से कम एक मुद्दा - आरबीआई का निर्देश और मौजूदा चेयरमैन का एक और कार्यकाल - शायद पिछले हफ्ते तक एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन तब से टाटा ग्रुप के हालात काफी बदल गए हैं.पब्लिक लिस्टिंग भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक की होल्डिंग कंपनी के लिए एक बुनियादी बदलाव होगा. टाटा संस की लिस्टेड और अनलिस्टेड टाटा कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, स्टील, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं.

इस कदम से टाटा संस के फाइनेंस, कैपिटल एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट की बहुत अधिक बारीकी से जांच हो सकती है. एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी को रेगुलर तौर पर जानकारी देनी होगी और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की तरफ से इस बात के लिए अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है कि उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और कैपिटल पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में साफ जानकारी दी जाए.

ये भी पढ़ें : टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की हो सकती है लिस्टिंग, आरबीआई ने टाटा संस के लिए दिया बड़ा आदेश

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