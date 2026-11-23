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Tata Sons Board Meeting: मीटिंग टली? Noel Tata ने एजेंडा देर से मिलने पर जताई आपत्ति, लिस्टिंग पर फिर फंसा पेंच

टाटा संस की बोर्ड मीटिंग टली ( IANS )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के नॉमिनी डायरेक्टर नोएल टाटा ने होल्डिंग कंपनी की 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग को टालने की मांग की है. उन्होंने एजेंडा देर से भेजे जाने और डायरेक्टर्स को प्रस्तावित मुद्दों को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दिया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस अब इस मीटिंग को टालने जा रही है और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है.

एजेंडा वीकेंड पर सर्कुलेट किया गया था, जो तय मीटिंग से एक हफ्ते से भी कम समय पहले था. इस पर नोएल टाटा ने नोटिस पीरियड और पेपर्स को पढ़ने के लिए मिले समय को लेकर चिंता जताई. टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग अगले बोर्ड मीटिंग में भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा बने रहने की उम्मीद है, जो 17 सितंबर की मीटिंग के बाद पहली होगी, जिसमें ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के भविष्य को लेकर नोएल टाटा और अन्य डायरेक्टर्स के बीच मतभेद सामने आए थे.