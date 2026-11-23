Tata Sons Board Meeting: मीटिंग टली? Noel Tata ने एजेंडा देर से मिलने पर जताई आपत्ति, लिस्टिंग पर फिर फंसा पेंच
Tata Sons Board Meeting: टाटा संस की 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग को टालने की टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने मांग की.
By IANS
Published : November 23, 2026 at 12:49 PM IST
नई दिल्ली: टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के नॉमिनी डायरेक्टर नोएल टाटा ने होल्डिंग कंपनी की 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग को टालने की मांग की है. उन्होंने एजेंडा देर से भेजे जाने और डायरेक्टर्स को प्रस्तावित मुद्दों को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दिया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस अब इस मीटिंग को टालने जा रही है और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है.
एजेंडा वीकेंड पर सर्कुलेट किया गया था, जो तय मीटिंग से एक हफ्ते से भी कम समय पहले था. इस पर नोएल टाटा ने नोटिस पीरियड और पेपर्स को पढ़ने के लिए मिले समय को लेकर चिंता जताई. टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग अगले बोर्ड मीटिंग में भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा बने रहने की उम्मीद है, जो 17 सितंबर की मीटिंग के बाद पहली होगी, जिसमें ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के भविष्य को लेकर नोएल टाटा और अन्य डायरेक्टर्स के बीच मतभेद सामने आए थे.
लिस्टिंग पर क्यों अटका है मामला?
नोएल टाटा का रुख है कि स्टॉक मार्केट लिस्टिंग पर आगे बढ़ने से पहले टाटा ट्रस्ट्स द्वारा दिये गए रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉपोजल पर औपचारिक रूप से विचार किया जाना चाहिए. इस प्रस्ताव में टाटा ग्रुप की 2 ऑपरेटिंग कंपनियों - टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस के साथ मर्जर शामिल है.
हालांकि, इस प्रस्ताव के सामने एक बड़ा रेगुलेटरी अड़चन है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिर से अपनी स्थिति दोहराई है कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFCs पर लागू लिस्टिंग की शर्तों का पालन करना होगा.
16 नवंबर को टाटा संस को भेजे गए एक कम्युनिकेशन में सेंट्रल बैंक ने कंपनी को अपर-लेयर NBFCs पर लागू सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी, जिसमें शेयरों को लिस्ट कराने की शर्त भी साफ तौर पर शामिल है. यह कम्युनिकेशन अक्टूबर में टाटा संस द्वारा रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन मांगे जाने के बाद आया था.
RBI का क्या है रुख?
रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के रूप में क्लासिफाई किया था, जिसके तहत ऐसी संस्थाओं को तीन साल के अंदर लिस्ट होना होता है. हालांकि, RBI ने सितंबर 2026 में कंपनी की डी-रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन को खारिज कर दिया, जिससे होल्डिंग कंपनी पर लिस्टिंग की शर्त का पालन करने का रेगुलेटरी दबाव और बढ़ गया.यानी एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स लिस्टिंग से बचने के लिए मर्जर वाला रास्ता सुझा रहा है, तो दूसरी तरफ RBI का कहना है कि नियमों के मुताबिक लिस्टिंग ही करनी होगी.
सबकी नजर अगली बोर्ड मीटिंग पर
अब सबकी नजर अगली बोर्ड मीटिंग पर होगी, जहां यह तय होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ेगी या ट्रस्ट्स के प्रस्ताव पर विचार करेगी. 17 सितंबर की मीटिंग में सामने आए मतभेदों के बाद यह मीटिंग और भी अहम मानी जा रही है.मीटिंग टलने से फिलहाल कंपनी को डायरेक्टर्स को एजेंडा पर विचार के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा, लेकिन लिस्टिंग को लेकर टाटा ग्रुप के अंदर का टकराव अभी खत्म होता नहीं दिख रहा.
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