ETV Bharat / business

टाटा पावर का महाप्लान: 2030 तक ₹1 लाख करोड़ रेवेन्यू और ₹10,000 करोड़ मुनाफे का रखा लक्ष्य

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा पावर ने साल 2030 तक अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ले जाने का मेगा प्लान तैयार किया है. कंपनी के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने सालाना आम बैठक (AGM) में घोषणा की है कि कंपनी 2030 तक ₹1 लाख करोड़ का राजस्व और ₹10,000 करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में टाटा पावर का समेकित राजस्व ₹63,681 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹5,212 करोड़ रहा था. इस लिहाज से कंपनी अगले चार वर्षों में अपने मुनाफे को करीब दोगुना करने की तैयारी में है. रणनीतिक विस्तार के मुख्य स्तंभ 1. ओडिशा में 10 GW का नया सोलर प्लांट

टाटा पावर देश में सौर ऊर्जा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है. कंपनी ओडिशा में 10 GW की एक नई सौर उपकरण निर्माण परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सोलर इनगॉट्स (ingots) और वेफर्स का निर्माण होगा. वर्तमान में कंपनी के पास तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) और बेंगलुरु को मिलाकर 4.9 GW की सोलर सेल और मॉड्यूल क्षमता है.