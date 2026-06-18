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टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला: 1 जुलाई से 2.5% तक महंगे होंगे सभी कमर्शियल वाहन

मुंबई: भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई 2026 से अपने सभी कमर्शियल वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक होगी.

कच्चे माल की बढ़ती कीमतें बनीं बड़ी चुनौती

टाटा मोटर्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले के पीछे की मुख्य वजहों का खुलासा किया है. कंपनी का कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ समय से स्टील, एल्युमिनियम और अन्य जरूरी कच्चे मालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इस वजह से वाहनों के उत्पादन की लागत में काफी इजाफा हुआ है. उत्पादन खर्च के इस बढ़े हुए बोझ को कम करने के लिए कंपनी को मजबूरन कीमतों में संशोधन का फैसला लेना पड़ा है.यह मूल्य वृद्धि कंपनी के पूरे कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर लागू होगी.

इन वाहनों पर पड़ेगा सीधा असर

इसका सीधा असर टाटा के ट्रकों, बसों, पिक-अप गाड़ियों और यूटिलिटी वाहनों की कीमतों पर पड़ेगा. छोटे लॉजिस्टिक्स कारोबारियों से लेकर बड़े सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों तक, सभी को अब नए वाहन खरीदने के लिए पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी.