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टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला: 1 जुलाई से 2.5% तक महंगे होंगे सभी कमर्शियल वाहन

टाटा मोटर्स 1 जुलाई 2026 से कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण अपने सभी कमर्शियल वाहनों के दाम 2.5% तक बढ़ाएगी.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 12:09 PM IST

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मुंबई: भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई 2026 से अपने सभी कमर्शियल वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक होगी.

कच्चे माल की बढ़ती कीमतें बनीं बड़ी चुनौती
टाटा मोटर्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले के पीछे की मुख्य वजहों का खुलासा किया है. कंपनी का कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ समय से स्टील, एल्युमिनियम और अन्य जरूरी कच्चे मालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इस वजह से वाहनों के उत्पादन की लागत में काफी इजाफा हुआ है. उत्पादन खर्च के इस बढ़े हुए बोझ को कम करने के लिए कंपनी को मजबूरन कीमतों में संशोधन का फैसला लेना पड़ा है.यह मूल्य वृद्धि कंपनी के पूरे कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर लागू होगी.

इन वाहनों पर पड़ेगा सीधा असर
इसका सीधा असर टाटा के ट्रकों, बसों, पिक-अप गाड़ियों और यूटिलिटी वाहनों की कीमतों पर पड़ेगा. छोटे लॉजिस्टिक्स कारोबारियों से लेकर बड़े सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों तक, सभी को अब नए वाहन खरीदने के लिए पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी.

टाटा ग्रुप की बाजार में मजबूत स्थिति
टाटा मोटर्स भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार का एक बेहद मजबूत स्तंभ है. लगभग 180 अरब डॉलर वाले विशाल टाटा ग्रुप का हिस्सा होने के नाते, कंपनी के पास कमर्शियल मोबिलिटी क्षेत्र में आठ दशकों से भी अधिक का लंबा अनुभव है. भारत के अलावा टाटा मोटर्स का कारोबार दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित कई वैश्विक बाजारों में फैला हुआ है. कंपनी अपने आधुनिक पावरट्रेन और कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है.

घोषणा के बाद शेयर बाजार की स्थिति
इस बड़ी घोषणा के बीच शेयर बाजार में भी हलचल देखी गई. समाचार लिखे जाने तक, टाटा मोटर्स के शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ₹403 प्रति शेयर के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. बाजार के जानकारों का मानना है कि कंपनी का यह कदम उसके प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, जिससे लंबी अवधि में निवेशकों का भरोसा मजबूत हो सकता है.

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