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टाटा ने खरीद ली इटली की ये कंपनी, मेलोनी से मिले टाटा संस के चेयरमैन

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात. ( PTI )

नई दिल्ली : टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने रोम स्थित पलाज्जो चिगी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. इस दौरान इतालवी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी इवेको समूह के टाटा मोटर्स द्वारा अधिग्रहण और दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक औद्योगिक एवं आर्थिक संबंधों पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

सूत्रों ने बताया कि बुधवार को हुई इस बैठक में चंद्रशेखरन ने इतालवी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनियों में से एक इवेको समूह में नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद टाटा समूह की रणनीति प्रस्तुत की.

यह बैठक इटली और भारत के बीच बढ़ते रणनीतिक आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग के बीच हुई. टाटा मोटर्स ने 30 अक्टूबर को कहा था कि उसने नकद पेशकश के शुरुआती निपटान के बाद इवेको में 89.42 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 3.43 अरब यूरो में अधिग्रहित कर ली है. चंद्रशेखरन ने मंगलवार को इटली के टोरीनो स्थित इवेको के मुख्यालय में आयोजित वैश्विक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए इतालवी सरकार तथा प्रधानमंत्री मेलोनी का आभार जताया. टाटा संस के चेयरमैन ने कहा, "इवेको समूह की जड़ें इटली में बहुत मजबूत हैं और यूरोप तथा लातिन अमेरिका में इसकी अच्छी मौजूदगी है. यह अपने साथ समृद्ध औद्योगिक विरासत, प्रतिष्ठित ब्रांड, प्रौद्योगिकी और ट्रक, बस तथा पावरट्रेन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय क्षमताएं लेकर आया है." उन्होंने कहा, "मैं इस सौदे से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सभी का आभारी हूं. मैं आज की शुरुआत इस प्रक्रिया के दौरान प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए इतालवी सरकार, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और मंत्री एडोल्फो उर्सो का धन्यवाद करके करना चाहूंगा." उन्होंने टोरीनो के साथ टाटा मोटर्स के लंबे जुड़ाव का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कंपनी की स्वदेशी यात्री कार विकसित करने की यात्रा की जड़ें इसी इतालवी शहर में हैं, जहां 1990 के दशक के अंत में डिजाइन हाउस आइडिया में उसकी पहली स्वदेशी कार का डिजाइन तैयार हुआ था.