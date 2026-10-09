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परोपकार बनाम कॉरपोरेट पावर: मालिकाना हक और लीडरशिप के इस बड़े संकट में कितनी सुरक्षित है रतन टाटा की विरासत?

टाटा का लोगो ( AFP )

नई दिल्ली: टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच हाल ही में सामने आए मतभेदों ने लीडरशिप, ओनरशिप, कॉरपोरेट गवर्नेंस और रतन टाटा की विरासत को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह विवाद सिर्फ एन. चंद्रशेखरन को चेयरमैन पद पर बनाए रखने को लेकर है, या यह टाटा ग्रुप की परोपकार की सोच और भविष्य की दिशा से जुड़ी किसी गहरी बहस का हिस्सा है?

इन सभी गंभीर पहलुओं को समझने के लिए, ईटीवी भारत ने 'रतन टाटा: ए लाइफ' के लेखक और रतन टाटा के करीबी रहे डॉ. थॉमस मैथ्यू से एक विशेष इंटरव्यू में विस्तार से बातचीत की. नीचे इस पूरी बातचीत को प्रस्तुत किया गया है

ईटीवी भारत : इस पूरे विवाद के पीछे असली वजह क्या है? क्या यह मुख्य रूप से एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर पैदा हुआ मतभेद है, या दांव पर कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं? डॉ. थॉमस मैथ्यू : बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो यह पूरा विवाद 'सोच और नजरिए के अंतर' की वजह से है. हमें यह बुनियादी बात समझनी होगी कि किसी भी कंपनी के मालिक का, उसकी मुख्य नीतियों पर सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए. इस मामले में टाटा ट्रस्ट्स (के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है. यह दुनिया भर का एक सार्वभौमिक नियम है कि जिसके पास मालिकाना हक है, उसकी बात का वजन सबसे ज्यादा होना चाहिए. रतन टाटा के समय तक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के चेयरमैन एक ही व्यक्ति होते थे। वह एक ही व्यक्ति दोनों टोपियां पहनता था, इसलिए विचारों में कभी कोई मतभेद या अंतर नहीं आता था. लेकिन रतन टाटा ने अपने जीवनकाल में ही यह बेहद सोच-समझकर फैसला लिया कि भविष्य में इन दोनों पदों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए. अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह यह है कि हम इस सिद्धांत से पीछे नहीं हट सकते कि टाटा ट्रस्ट्स ही टाटा संस का 66% मालिक है. टाटा ट्रस्ट्स का पूरा अस्तित्व 100 प्रतिशत परोपकार और समाज सेवा के लिए है. पिछले 158 सालों से यह संगठन अलग-अलग रूपों में समाज की सेवा करता आ रहा है. लोग इसी बुनियादी सिद्धांत को भूल रहे हैं. मेरा मानना है कि टाटा संस का अपना कोई ऐसा अलग एजेंडा नहीं हो सकता जो टाटा ट्रस्ट्स की सोच और दिशा के विपरीत जाता हो. टाटा संस को उन्हीं टाटा कंपनियों का मार्गदर्शन करना है जो टाटा ट्रस्ट्स की सोच के दायरे में आती हैं. ईटीवी भारत : क्या रतन टाटा द्वारा साइरस मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला इस बात का सबूत था कि वे बिजनेस को पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहते थे और परिवार की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर ट्रस्टों में रखना चाहते थे? डॉ. थॉमस मैथ्यू : टाटा ग्रुप को देश या दुनिया की अन्य सैकड़ों कंपनियों की तरह नहीं देखा जा सकता. कृपया इस बात को गहराई से समझें कि टाटा परिवार का एक भी सदस्य टाटा ट्रस्ट्स से एक पैसा भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं ले सकता. यह पूरी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण और परोपकार के लिए समर्पित है. यहाँ व्यापार के जरिए संपत्ति का निर्माण एक सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, और जो मुनाफा होता है, उसे वापस समाज की भलाई में लगा दिया जाता है. इसलिए, हम टाटा ट्रस्ट्स और टाटा की परोपकारी व्यवस्था की तुलना उन अन्य कॉपोर्रेशंस से कभी नहीं कर सकते जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं. ईटीवी भारत: नोएल टाटा ने एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन का समर्थन किया. यह स्थिति हमें क्या बताती है? डॉ. थॉमस मैथ्यू: रतन टाटा ने कभी भी व्यक्तियों को नहीं देखा, वे हमेशा विजन, मिशन, लक्ष्य और संगठन को देखते थे. लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं. रतन टाटा का हमेशा से यह स्पष्ट मानना था कि टाटा संस के चेयरमैन के पास टाटा ट्रस्ट्स की मंजूरी और सहमति होना अनिवार्य है. ऐसा क्यों है? क्योंकि टाटा संस के चेयरमैन की सोच और दर्शन का टाटा ट्रस्ट्स के दर्शन के साथ मेल खाना जरूरी है, जो कि सीधे तौर पर जमशेदजी टाटा के सिद्धांतों पर आधारित है. टाटा संस के चेयरमैन के चयन और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में टाटा ट्रस्ट्स का दबदबा होना दो मुख्य कारणों से जरूरी है. पहला कारण—टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66% हिस्सेदारी है. यह दुनिया का नियम है कि मुख्य मालिक के पास ही कंपनी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार होता है. दूसरा कारण—टाटा संस की कोई भी नीति या दर्शन ऐसा नहीं हो सकता जो टाटा ट्रस्ट्स के सिद्धांतों के विरोध में खड़ा हो. ईटीवी भारत: टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस ने एक शताब्दी से भी अधिक समय तक मिलकर काम किया है. तो फिर आज इनके संबंधों में यह तनाव क्यों दिखाई दे रहा है? डॉ. थॉमस मैथ्यू: यह तनाव उन लोगों की मौजूदगी के कारण है जो मेरे विचार से टाटा ट्रस्ट्स के मूल्यों को पूरी तरह से नहीं समझते या उनके पास वे मूल्य नहीं हैं. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक डायरेक्टर, जिन्होंने खुद टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन यानी नोएल टाटा का विरोध किया, वे स्वयं एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं. आइए हम जरा सीएसआर (CSR - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की गतिविधियों को देखें. एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स है जो टाटा संस के अपने 66% हिस्से का पूरा डिविडेंड (लाभांश) समाज सेवा में लगा देता है. दूसरी तरफ, उच्च नैतिक आधार की बातें करने वाले यह प्रतिनिधि जिस बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं, वह कंपनी अपने मुनाफे का बमुश्किल 2 प्रतिशत हिस्सा ही सीएसआर गतिविधियों में देती है. इसलिए, मेरी नजर में ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में चुनना और टाटा ट्रस्ट्स में शामिल करना एक बड़ी गलती थी. और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि रतन टाटा को लोगों को परखने का सबसे अच्छा पारखी नहीं माना जाता था—मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी और मजबूती के साथ कह रहा हूं. ये लोग टाटा ट्रस्ट्स में शायद पिछले 10 या 15 सालों से ही आए हैं, जबकि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस का यह रिश्ता करीब 158 साल पुराना है. यह रिश्ता परोपकार की दुनिया के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में ये नए लोग आकर यह बहस क्यों कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को 10 साल से अधिक समय तक चेयरमैन पद पर रहना चाहिए? जबकि टाटा संस के बोर्ड ने ही 26 मार्च 1992 को सर्वसम्मति से एक नियम पास किया था कि 65 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी टाटा संगठन का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं रह सकता. ईटीवी भारत: इस पूरे सार्वजनिक विवाद पर रतन टाटा के क्या विचार होते? और क्या उन्होंने एन. चंद्रशेखरन को दोबारा नया कार्यकाल देने का समर्थन किया होता? डॉ. थॉमस मैथ्यू: अगर आज रतन टाटा जीवित होते, तो इन तथाकथित डायरेक्टरों में से किसी की भी आवाज उठाने या बुदबुदाने तक की हिम्मत नहीं होती. कोई भी उनके सामने विपरीत विचार रखने का साहस नहीं करता. वे सभी सिर्फ इस बात के संकेत ढूंढ रहे होते कि रतन टाटा के मन में क्या चल रहा है और तुरंत उसी विचार को अपनाने की कोशिश करते. मैं इन डायरेक्टर्स के दोहरे रवैये का एक उदाहरण देता हूं. जब आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी का नियम लागू किया, तब मार्च 2024 में जब रतन टाटा जीवित थे, उन्होंने टाटा संस के एक प्रस्ताव का मार्गदर्शन किया था. वह प्रस्ताव पूरी तरह सर्वसम्मत था. आज विरोध कर रहे ये सभी लोग उस समय भी बोर्ड में शामिल थे और उन्होंने बिना किसी आपत्ति के सर्वसम्मति से सहमति जताई थी कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए. इसके बाद, मई और जुलाई 2025 में सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट दोनों ने स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव पास करके कहा कि टाटा संस को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए कि कंपनी लिस्ट न हो. लेकिन जैसे ही 17 सितंबर आता है, सब कुछ बदल जाता है. वही डायरेक्टर जो 2024 में रतन टाटा के इस विचार का समर्थन कर रहे थे कि टाटा संस को लिस्ट नहीं होना चाहिए, अचानक अपनी बात से पलट गए और कहने लगे कि हमें लिस्टिंग करनी चाहिए.