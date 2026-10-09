परोपकार बनाम कॉरपोरेट पावर: मालिकाना हक और लीडरशिप के इस बड़े संकट में कितनी सुरक्षित है रतन टाटा की विरासत?
टाटा संस और ट्रस्ट्स में लिस्टिंग एवं ओनरशिप पर डॉ. थॉमस मैथ्यू ने बड़ा खुलासा किया, पढ़ें सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली: टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच हाल ही में सामने आए मतभेदों ने लीडरशिप, ओनरशिप, कॉरपोरेट गवर्नेंस और रतन टाटा की विरासत को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह विवाद सिर्फ एन. चंद्रशेखरन को चेयरमैन पद पर बनाए रखने को लेकर है, या यह टाटा ग्रुप की परोपकार की सोच और भविष्य की दिशा से जुड़ी किसी गहरी बहस का हिस्सा है?
इन सभी गंभीर पहलुओं को समझने के लिए, ईटीवी भारत ने 'रतन टाटा: ए लाइफ' के लेखक और रतन टाटा के करीबी रहे डॉ. थॉमस मैथ्यू से एक विशेष इंटरव्यू में विस्तार से बातचीत की. नीचे इस पूरी बातचीत को प्रस्तुत किया गया है
ईटीवी भारत : इस पूरे विवाद के पीछे असली वजह क्या है? क्या यह मुख्य रूप से एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर पैदा हुआ मतभेद है, या दांव पर कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं?
डॉ. थॉमस मैथ्यू : बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो यह पूरा विवाद 'सोच और नजरिए के अंतर' की वजह से है. हमें यह बुनियादी बात समझनी होगी कि किसी भी कंपनी के मालिक का, उसकी मुख्य नीतियों पर सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए. इस मामले में टाटा ट्रस्ट्स (के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है. यह दुनिया भर का एक सार्वभौमिक नियम है कि जिसके पास मालिकाना हक है, उसकी बात का वजन सबसे ज्यादा होना चाहिए.
रतन टाटा के समय तक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के चेयरमैन एक ही व्यक्ति होते थे। वह एक ही व्यक्ति दोनों टोपियां पहनता था, इसलिए विचारों में कभी कोई मतभेद या अंतर नहीं आता था. लेकिन रतन टाटा ने अपने जीवनकाल में ही यह बेहद सोच-समझकर फैसला लिया कि भविष्य में इन दोनों पदों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए.
अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह यह है कि हम इस सिद्धांत से पीछे नहीं हट सकते कि टाटा ट्रस्ट्स ही टाटा संस का 66% मालिक है. टाटा ट्रस्ट्स का पूरा अस्तित्व 100 प्रतिशत परोपकार और समाज सेवा के लिए है. पिछले 158 सालों से यह संगठन अलग-अलग रूपों में समाज की सेवा करता आ रहा है. लोग इसी बुनियादी सिद्धांत को भूल रहे हैं. मेरा मानना है कि टाटा संस का अपना कोई ऐसा अलग एजेंडा नहीं हो सकता जो टाटा ट्रस्ट्स की सोच और दिशा के विपरीत जाता हो. टाटा संस को उन्हीं टाटा कंपनियों का मार्गदर्शन करना है जो टाटा ट्रस्ट्स की सोच के दायरे में आती हैं.
ईटीवी भारत : क्या रतन टाटा द्वारा साइरस मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला इस बात का सबूत था कि वे बिजनेस को पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहते थे और परिवार की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर ट्रस्टों में रखना चाहते थे?
डॉ. थॉमस मैथ्यू : टाटा ग्रुप को देश या दुनिया की अन्य सैकड़ों कंपनियों की तरह नहीं देखा जा सकता. कृपया इस बात को गहराई से समझें कि टाटा परिवार का एक भी सदस्य टाटा ट्रस्ट्स से एक पैसा भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं ले सकता. यह पूरी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण और परोपकार के लिए समर्पित है. यहाँ व्यापार के जरिए संपत्ति का निर्माण एक सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, और जो मुनाफा होता है, उसे वापस समाज की भलाई में लगा दिया जाता है. इसलिए, हम टाटा ट्रस्ट्स और टाटा की परोपकारी व्यवस्था की तुलना उन अन्य कॉपोर्रेशंस से कभी नहीं कर सकते जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं.
ईटीवी भारत: नोएल टाटा ने एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन का समर्थन किया. यह स्थिति हमें क्या बताती है?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: रतन टाटा ने कभी भी व्यक्तियों को नहीं देखा, वे हमेशा विजन, मिशन, लक्ष्य और संगठन को देखते थे. लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं. रतन टाटा का हमेशा से यह स्पष्ट मानना था कि टाटा संस के चेयरमैन के पास टाटा ट्रस्ट्स की मंजूरी और सहमति होना अनिवार्य है. ऐसा क्यों है? क्योंकि टाटा संस के चेयरमैन की सोच और दर्शन का टाटा ट्रस्ट्स के दर्शन के साथ मेल खाना जरूरी है, जो कि सीधे तौर पर जमशेदजी टाटा के सिद्धांतों पर आधारित है.
टाटा संस के चेयरमैन के चयन और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में टाटा ट्रस्ट्स का दबदबा होना दो मुख्य कारणों से जरूरी है. पहला कारण—टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66% हिस्सेदारी है. यह दुनिया का नियम है कि मुख्य मालिक के पास ही कंपनी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार होता है. दूसरा कारण—टाटा संस की कोई भी नीति या दर्शन ऐसा नहीं हो सकता जो टाटा ट्रस्ट्स के सिद्धांतों के विरोध में खड़ा हो.
ईटीवी भारत: टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस ने एक शताब्दी से भी अधिक समय तक मिलकर काम किया है. तो फिर आज इनके संबंधों में यह तनाव क्यों दिखाई दे रहा है?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: यह तनाव उन लोगों की मौजूदगी के कारण है जो मेरे विचार से टाटा ट्रस्ट्स के मूल्यों को पूरी तरह से नहीं समझते या उनके पास वे मूल्य नहीं हैं. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक डायरेक्टर, जिन्होंने खुद टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन यानी नोएल टाटा का विरोध किया, वे स्वयं एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं.
आइए हम जरा सीएसआर (CSR - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की गतिविधियों को देखें. एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स है जो टाटा संस के अपने 66% हिस्से का पूरा डिविडेंड (लाभांश) समाज सेवा में लगा देता है. दूसरी तरफ, उच्च नैतिक आधार की बातें करने वाले यह प्रतिनिधि जिस बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं, वह कंपनी अपने मुनाफे का बमुश्किल 2 प्रतिशत हिस्सा ही सीएसआर गतिविधियों में देती है.
इसलिए, मेरी नजर में ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में चुनना और टाटा ट्रस्ट्स में शामिल करना एक बड़ी गलती थी. और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि रतन टाटा को लोगों को परखने का सबसे अच्छा पारखी नहीं माना जाता था—मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी और मजबूती के साथ कह रहा हूं. ये लोग टाटा ट्रस्ट्स में शायद पिछले 10 या 15 सालों से ही आए हैं, जबकि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस का यह रिश्ता करीब 158 साल पुराना है. यह रिश्ता परोपकार की दुनिया के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में ये नए लोग आकर यह बहस क्यों कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को 10 साल से अधिक समय तक चेयरमैन पद पर रहना चाहिए? जबकि टाटा संस के बोर्ड ने ही 26 मार्च 1992 को सर्वसम्मति से एक नियम पास किया था कि 65 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी टाटा संगठन का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं रह सकता.
ईटीवी भारत: इस पूरे सार्वजनिक विवाद पर रतन टाटा के क्या विचार होते? और क्या उन्होंने एन. चंद्रशेखरन को दोबारा नया कार्यकाल देने का समर्थन किया होता?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: अगर आज रतन टाटा जीवित होते, तो इन तथाकथित डायरेक्टरों में से किसी की भी आवाज उठाने या बुदबुदाने तक की हिम्मत नहीं होती. कोई भी उनके सामने विपरीत विचार रखने का साहस नहीं करता. वे सभी सिर्फ इस बात के संकेत ढूंढ रहे होते कि रतन टाटा के मन में क्या चल रहा है और तुरंत उसी विचार को अपनाने की कोशिश करते.
मैं इन डायरेक्टर्स के दोहरे रवैये का एक उदाहरण देता हूं. जब आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी का नियम लागू किया, तब मार्च 2024 में जब रतन टाटा जीवित थे, उन्होंने टाटा संस के एक प्रस्ताव का मार्गदर्शन किया था. वह प्रस्ताव पूरी तरह सर्वसम्मत था. आज विरोध कर रहे ये सभी लोग उस समय भी बोर्ड में शामिल थे और उन्होंने बिना किसी आपत्ति के सर्वसम्मति से सहमति जताई थी कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए.
इसके बाद, मई और जुलाई 2025 में सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट दोनों ने स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव पास करके कहा कि टाटा संस को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए कि कंपनी लिस्ट न हो. लेकिन जैसे ही 17 सितंबर आता है, सब कुछ बदल जाता है. वही डायरेक्टर जो 2024 में रतन टाटा के इस विचार का समर्थन कर रहे थे कि टाटा संस को लिस्ट नहीं होना चाहिए, अचानक अपनी बात से पलट गए और कहने लगे कि हमें लिस्टिंग करनी चाहिए.
जहां तक चेयरमैन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की बात है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर रतन टाटा उन्हें एक और कार्यकाल देना चाहते, तो सबसे पहले वे 1992 के उस बोर्ड प्रस्ताव को रद्द या ओवरराइड करते जो उम्र की सीमा तय करता है. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस नियम को बरकरार रखा, तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि वे चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल देने का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह उनके ही बनाए नियम का उल्लंघन होता.
यह भी समझिए कि यदि इस नियम को एक बार तोड़ा गया, तो टाटा संस के तहत आने वाली अन्य सभी कंपनियों—जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर—के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) भी 65 वर्ष की आयु के बाद अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करने लगेंगे. इससे एक नया विवाद खुल जाएगा और वह पूरी रिटायरमेंट पॉलिसी ही खत्म हो जाएगी जिसे रतन टाटा ने बहुत प्रयासों के बाद टाटा ग्रुप में लागू किया था.
ईटीवी भारत: तो क्या हम एक बार फिर से साइरस मिस्त्री वाले विवाद के दौर को दोहराते हुए देख रहे हैं, या यह विवाद उससे अलग है?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा. मेरा मानना है कि सभी को अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए. टाटा संस के जिन डायरेक्टरों को रतन टाटा ने नियुक्त किया था और जिन्होंने मार्च 2024 में लिस्टिंग के खिलाफ फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया था, यदि वे अब अपने रुख से बदल रहे हैं, तो नैतिक आधार पर उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर उन्होंने 2024 में ही रतन टाटा के सामने अपना यह अलग विचार रखा होता और उनका समर्थन हासिल किया होता, तो बात अलग थी. लेकिन उनके जाने के बाद उस फैसले को उलट देना, जिसका उन्होंने खुद रतन टाटा की मौजूदगी में समर्थन किया था, मेरी नजर में नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है.
ईटीवी भारत: क्या रतन टाटा टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि शेयरधारकों के दबाव के कारण टाटा संस का ध्यान समाज सेवा और परोपकार से हटकर सिर्फ मुनाफा कमाने पर केंद्रित हो जाएगा?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: इस बात को बहुत ध्यान से समझिए. मान लेते हैं कि टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है. लिस्ट होने के बाद कंपनी के सीईओ (CEO) का पूरा ध्यान सिर्फ हर तिमाही के मुनाफे पर टिक जाएगा. बाजार में विदेशी निवेशक और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) आ जाएंगे. टेक्सास में बैठा कोई अमेरिकी निवेशक टाटा संस की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगा.
अब आप मुझे बताइए, क्या टेक्सास में बैठे किसी अमेरिकी को टाटा कंपनियों की सामाजिक कल्याण और परोपकार की गतिविधियों से कोई सरोकार होगा? बिल्कुल नहीं. उसे सिर्फ अपने मुनाफे और लाभांश से मतलब होगा. क्या ऐसी स्थिति में टाटा ग्रुप कोरोना महामारी के दौरान समाज के लिए ₹2,500 करोड़ का योगदान दे पाता? कभी नहीं. और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस ₹2,500 करोड़ में से ₹1,000 करोड़ टाटा कंपनियों ने, ₹1,000 करोड़ टाटा संस ने और ₹500 करोड़ टाटा ट्रस्ट्स ने दिए थे. यह राशि देश की अन्य सभी कंपनियों के कुल योगदान के 94 प्रतिशत के बराबर थी.
टाटा ग्रुप द्वारा बनाए गए कैंसर अस्पताल देखिए, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है. यह एक समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ मॉडल है जो परोपकार पर आधारित है, किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं. साल 2009 में, रतन टाटा ने टाटा केमिकल्स और टीसीएस (TCS) को एक साथ लाकर बिना बिजली के चलने वाला वाटर प्यूरीफायर (पानी साफ करने वाला यंत्र) विकसित करवाया ताकि देश के करोड़ों गरीबों को पीने का साफ पानी मिल सके. अगर कंपनी लिस्टेड होती, तो क्या बाजार के मुनाफे का दबाव ऐसे सामाजिक कार्यों को करने की इजाजत देता? हमें उस मॉडल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए जिसने पीढ़ियों से समाज की सेवा की है.
ईटीवी भारत: क्या शापूरजी पालनजी ग्रुप की हिस्सेदारी और उनके कर्ज से जुड़ी समस्याओं को टाटा ग्रुप के बुनियादी ढांचे को बदले बिना सुलझाया जा सकता है?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: बिल्कुल सुलझाया जा सकता है. वास्तव में, नोएल टाटा की पत्नी आलू मिस्त्री की बहन हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि यह पारिवारिक रिश्ता इस फैसले को प्रभावित करेगा. लेकिन नोएल टाटा एक अच्छे पारसी हैं जो जमशेदजी टाटा के वंशज हैं और उनके बुनियादी मूल्यों तथा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह रुचि रखते हैं. वे निश्चित रूप से इसका एक सही समाधान निकाल लेंगे.
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें शापूरजी पालनजी ग्रुप को टाटा संस में उनके शेयरों को बेचने और उसका सही मूल्य पाने का एक तरीका देना होगा. यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है. इसके लिए नोएल टाटा ने पहले से ही एक व्यावहारिक रूपरेखा तैयार की है.
ईटीवी भारत: अगर रतन टाटा आज हमारे बीच जीवित होते, तो वे इस विवाद को सुलझाने और टाटा ग्रुप के मूल मूल्यों को बचाए रखने के लिए नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन को क्या सलाह देते?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: अगर रतन टाटा आज जीवित होते, तो हर कोई सिर्फ उनकी बात पर 'हाँ' कहने की होड़ में लगा होता. हर कोई वही बातें, वही वाक्य और वही पैराग्राफ बोल रहा होता जो उन्हें लगता कि रतन टाटा को पसंद आएंगे. मार्च 2024 में रतन टाटा ने स्पष्ट कहा था कि हम लिस्टिंग नहीं करेंगे और अपने कर्ज वापस चुकाएंगे. उस समय सभी ने तालियां बजाईं और कहा कि यही हमारी असली फिलॉसफी है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रतन टाटा की आत्मा को स्वर्ग में शांति भी नहीं मिली होगी कि लोगों ने अपने विचार बदल लिए.
ईटीवी भारत: टाटा की इस महान विरासत की रक्षा करने और भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए आगे का क्या रास्ता होना चाहिए?
डॉ. थॉमस मैथ्यू: मुझे लगता है कि इस समय सभी जुड़े हुए लोगों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए. टाटा संस के डायरेक्टरों को रतन टाटा ने इसलिए नियुक्त किया था ताकि वे टाटा ग्रुप के मूल दर्शन और टाटा ट्रस्ट्स के परोपकारी मिशन की रक्षा कर सकें. अगर वे अब उस दर्शन और सोच में विश्वास नहीं रखते, तो उन्हें नैतिक आधार पर खुद ही अपने पदों से हट जाना चाहिए.
जिस फैसले का उन्होंने खुद 2024 में समर्थन किया था, मात्र दो साल बाद वे उससे पूरी तरह कैसे पलट सकते हैं? ऐसा करना उस भरोसे को तोड़ना है जो रतन टाटा ने उन पर जताया था. टाटा ग्रुप सिर्फ मुनाफा कमाने वाला कोई साधारण बिजनेस नहीं है, यह भारत के नैतिक मूल्यों और सामाजिक कल्याण के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. स्वास्थ्य सेवा और पीने के पानी से लेकर कौशल विकास और रोजगार पैदा करने तक, इसके परोपकारी कामों ने दुनिया भर में लोगों का जीवन बदला है.
टाटा ग्रुप के बड़े आकार और इसके महत्व को देखते हुए, भारत सरकार और आरबीआई (RBI) को भी इन घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. बोर्ड के डायरेक्टरों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर इस संस्थान की विरासत को प्राथमिकता देनी चाहिए और इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, इससे पहले कि टाटा ग्रुप की पीढ़ियों से बनी आ रही नैतिक पहचान और मूल्य हमेशा के लिए धुंधले हो जाएं.
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