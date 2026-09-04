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केन्या सरकार के आरोपों पर टाटा केमिकल्स ने दी सफाई, कहा- कंपनी ने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया

नई दिल्ली : टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार को कहा कि उसकी केन्याई सब्सिडियरी "सभी रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरह पालन करती है" और उसने सरकार द्वारा मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं. यह बयान केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के उस आदेश के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय कंपनी को 'मगाडी सोडा ऐश' ऑपरेशन को छोड़ने के लिए कहा था. कंपनी इसे पिछले दो दशकों से चला रही थी.

स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक बयान में कंपनी ने कहा कि टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड को माइनिंग, ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री से 28 जुलाई का सस्पेंशन लेटर मिला था. इसके बाद 11 अगस्त को उसने "सभी जरूरी जानकारी, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट" जमा कर दिए और अब वह "मिनिस्ट्री द्वारा हमारी सबमिशन की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है."

कंपनी ने कहा, "हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और बकाया मामलों को सुलझाने के लिए सही कानूनी और रेगुलेटरी तरीकों से रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं." कंपनी ने आगे कहा कि उसकी प्राथमिकता "हमारे कर्मचारियों, मगाडी समुदाय, केन्या में हमारे स्टेकहोल्डर्स की भलाई और केन्या के लगातार आर्थिक विकास" पर बनी हुई है.

कंपनी ने बताया कि 2005 में टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा इसे खरीदे जाने के बाद से ही वह मगाडी प्लांट चला रही है और इसे "अपने कारोबार का एक अहम हिस्सा" मानती है.यह बयान रूटो के उस आदेश के बाद आया है जो उन्होंने काजियाडो काउंटी के दौरे के दौरान दिया था.

इसमें उन्होंने टाटा से लेक मगाडी साइट से "अपना सामान समेटकर चले जाने" को कहा था, क्योंकि सरकार माइनिंग राइट्स लेने के लिए नए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रूटो ने कहा, "टाटा के पास 100 साल से माइनिंग राइट्स हैं, फिर भी उसने काजियाडो में कुछ भी नहीं बनाया है." "वे हमारे रिसोर्स को भारत और दूसरी जगहों पर ले जाते हैं."रूटो ने कहा कि सरकार टाटा की जगह दो नई कंपनियां लाएगी -पहली ग्लास फैक्ट्री बनाने के लिए और दूसरी केमिकल प्रोडक्शन के लिए.

राष्ट्रपति का यह बयान माइनिंग मिनिस्ट्री के उस आदेश के पांच सप्ताह बाद आया है, जिसमें टीसीएमएल को रॉयल्टी का भुगतान न करने और नियमों से जुड़ी अन्य कमियों का हवाला देते हुए कामकाज रोकने के लिए कहा गया था. उसी रैली में बोलते हुए काजियाडो के गवर्नर जोसेफ ओले लेंकू ने कहा कि टाटा के माइनिंग अधिकार असल में 2023 में ही खत्म हो गए थे.