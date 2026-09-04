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केन्या सरकार के आरोपों पर टाटा केमिकल्स ने दी सफाई, कहा- कंपनी ने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया

टाटा केमिकल्स लिमिटेड वहां पर 2005 से काम कर रही है. कंपनी ने सभी आरोपों को गलत बताया. पढ़ें पूरी खबर.

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एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के प्रमुख (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 2:58 PM IST

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नई दिल्ली : टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार को कहा कि उसकी केन्याई सब्सिडियरी "सभी रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरह पालन करती है" और उसने सरकार द्वारा मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं. यह बयान केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के उस आदेश के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय कंपनी को 'मगाडी सोडा ऐश' ऑपरेशन को छोड़ने के लिए कहा था. कंपनी इसे पिछले दो दशकों से चला रही थी.

स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक बयान में कंपनी ने कहा कि टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड को माइनिंग, ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री से 28 जुलाई का सस्पेंशन लेटर मिला था. इसके बाद 11 अगस्त को उसने "सभी जरूरी जानकारी, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट" जमा कर दिए और अब वह "मिनिस्ट्री द्वारा हमारी सबमिशन की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है."

कंपनी ने कहा, "हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और बकाया मामलों को सुलझाने के लिए सही कानूनी और रेगुलेटरी तरीकों से रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं." कंपनी ने आगे कहा कि उसकी प्राथमिकता "हमारे कर्मचारियों, मगाडी समुदाय, केन्या में हमारे स्टेकहोल्डर्स की भलाई और केन्या के लगातार आर्थिक विकास" पर बनी हुई है.

कंपनी ने बताया कि 2005 में टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा इसे खरीदे जाने के बाद से ही वह मगाडी प्लांट चला रही है और इसे "अपने कारोबार का एक अहम हिस्सा" मानती है.यह बयान रूटो के उस आदेश के बाद आया है जो उन्होंने काजियाडो काउंटी के दौरे के दौरान दिया था.

इसमें उन्होंने टाटा से लेक मगाडी साइट से "अपना सामान समेटकर चले जाने" को कहा था, क्योंकि सरकार माइनिंग राइट्स लेने के लिए नए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रूटो ने कहा, "टाटा के पास 100 साल से माइनिंग राइट्स हैं, फिर भी उसने काजियाडो में कुछ भी नहीं बनाया है." "वे हमारे रिसोर्स को भारत और दूसरी जगहों पर ले जाते हैं."रूटो ने कहा कि सरकार टाटा की जगह दो नई कंपनियां लाएगी -पहली ग्लास फैक्ट्री बनाने के लिए और दूसरी केमिकल प्रोडक्शन के लिए.

राष्ट्रपति का यह बयान माइनिंग मिनिस्ट्री के उस आदेश के पांच सप्ताह बाद आया है, जिसमें टीसीएमएल को रॉयल्टी का भुगतान न करने और नियमों से जुड़ी अन्य कमियों का हवाला देते हुए कामकाज रोकने के लिए कहा गया था. उसी रैली में बोलते हुए काजियाडो के गवर्नर जोसेफ ओले लेंकू ने कहा कि टाटा के माइनिंग अधिकार असल में 2023 में ही खत्म हो गए थे.

केन्या 1911 से इस जगह से सोडा ऐश का उत्पादन कर रहा है. टाटा केमिकल्स ने 2005 में ब्रूनर मोंड लिमिटेड से यह कामकाज अपने हाथ में लिया था.US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, केन्या प्राकृतिक सोडा ऐश का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग एक प्रतिशत है.

सोडियम कार्बोनेट, जिसे इस कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, का इस्तेमाल कांच बनाने, सफाई के उत्पादों और इलेक्ट्रिक-व्हीकल बैटरी बनाने में किया जाता है.टाटा कंपनी ने कहा, "हम फिर से कहना चाहते हैं कि 11 अगस्त, 2026 को TCML ने सभी जरूरी जानकारी, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा कर दिए थे, और TCML नियमों की सभी जरूरतों का पूरी तरह से पालन कर रही है."

कंपनी ने कहा, "मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर TCML ने नियमों के पालन से जुड़ी जानकारी समेत विस्तृत जवाब दे दिया है, और अब वह मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारियों की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है."कंपनी ने कहा कि 2005 में जब टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने मगाडी प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब से इसने केन्या की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है और यह कंपनी के कारोबार का एक अहम हिस्सा बना हुआ है.

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सही कानूनी और नियामक माध्यमों से रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी प्राथमिकता हमेशा हमारे कर्मचारियों, मगाडी समुदाय, केन्या में हमारे स्टेकहोल्डर्स की भलाई और केन्या के निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखना है."

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