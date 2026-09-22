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सरकार के साथ बैंक यूनियन की बातचीत फेल, हड़ताल पर जाएंगे बैंक कर्मी, क्या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं होंगी प्रभावित ?

नई दिल्ली : इस महीने के आखिर में होने वाली बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के फिलहाल रद्द होने की संभावना नहीं है. सरकार की अपील यूनियनों को मनाने में नाकाम रही है. वे पांच दिन के वर्किंग वीक की अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं.

अगर हड़ताल होती है, तो महीने के आखिर में देश भर में ब्रांच लेवल पर बैंकिंग कामकाज में रुकावट आ सकती है. ईटीवी भारत को मिले ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के सर्कुलर के मुताबिक, 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली तीन दिन की बैंक हड़ताल तय कार्यक्रम के अनुसार होगी. मंगलवार को हुई सुलह बैठक में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार, आईबीए और बैंक मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद हड़ताल पर आगे बढ़ने का फैसला किया.

यूनियनों ने सुलह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया- नई दिल्ली में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा बुलाई गई बैठक में, आईबीए और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि पांच दिन की बैंकिंग का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है और यूनियनों से हड़ताल टालने का आग्रह किया गया. हालांकि, यूनियन ने कहा कि वह हड़ताल पर तभी पुनर्विचार करेगा जब मांग को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति होगी.

बैंकिंग यूनियनों और सदस्यों से तीन दिन की हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि मंगलवार की सुलह बैठक में कोई नई बात नहीं हुई, सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पांच दिन के बैंकिंग वीक की मांग पर अपना पुराना रुख दोहराया. हमारी मुख्य मांग पांच दिन की बैंकिंग शुरू करना है, जैसा कि समझौते में तय हुआ था.

उनके अनुसार उनकी मांग को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे इस पर सहमत नहीं हैं. यूनियन ने कहा कि ढाई साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम हड़ताल पर जाएंगे.