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भारत दौरे पर आ रहे स्विस प्रेसिडेंट, इंडिया-ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट के जरिए व्यापार बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली : स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलीन की भारत यात्रा, यूरोप के साथ भारत की व्यापार कूटनीति के एक अहम मोड़ पर यूरोप के साथ होने वाली मुलाकातों की कड़ी में एक और कदम होगी.भारत-ईएफटीए (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) का पहला साल पूरा होने और इस साल जनवरी में बातचीत पूरी होने के बाद भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगले चरण की ओर बढ़ने के बीच यह यात्रा हो रही है.

टीईपीए के पीछे आर्थिक लक्ष्य बहुत बड़ा है. ईएफटीओ और भारत ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश जुटाने और दस लाख (1 मिलियन) प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने में मदद करने का लक्ष्य तय किया है. इन लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निवेश-सुविधा तंत्र (investment-facilitation mechanism) बनाने का इरादा है.हालांकि ईएफटीओ चार देशों का समूह है, लेकिन व्यापार और निवेश के लिहाज से स्विट्जरलैंड भारत के लिए इसका सबसे अहम साझेदार है.

आर्थिक संबंध - भारत-ईएफटीओ टीईपीए एक अक्टूबर, 2025 को लागू हुआ. यह समझौता आम तौर पर टैरिफ कम करने वाले समझौतों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है. इसमें सामान और सेवाओं के लिए बाजार तक पहुंच, ओरिजिन के नियम (सामान कहां बना है, इसके नियम), व्यापार को आसान बनाना, व्यापार में तकनीकी रुकावटें, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, बौद्धिक संपदा, निवेश को बढ़ावा देना, टिकाऊ विकास और अन्य कानूनी प्रावधान शामिल हैं.

यह दौरा एक ऐसे साल के बाद हो रहा है जिसमें नई दिल्ली ने अपने व्यापार समझौतों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, जिसमें जनवरी 2026 में 'इंडिया-ईयूएफटीओ' को अंतिम रूप देना भी शामिल है. ईयू का कहना है कि बातचीत 27 जनवरी 2026 को पूरी हो गई थी, और उसके बाद से यूरोपीय आयोग हस्ताक्षर और समझौते को अंतिम रूप देने की जरूरी प्रक्रियाओं की ओर बढ़ गया है. स्विस राष्ट्रपति के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिससे इस दौरे को एक मजबूत आर्थिक और व्यावसायिक पहलू मिलता है.

ईएफटीओ में स्विट्जरलैंड के भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश पार्टनर होने की वजह से पार्मेलिन एक अहम बातचीत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, खासकर तब जब भारत ईयू के साथ अपने बहुत बड़े आर्थिक संबंधों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

सात अक्टूबर को 'दूसरे इंडिया-ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट' में पार्मेलिन की भागीदारी - जो टीईपीए के लागू होने की पहली सालगिरह है - एक सही समय पर मिला मंच है. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि समझौते में शामिल निवेश, रोजगार और बाजार तक पहुंच के बड़े लक्ष्यों को क्या व्यावसायिक गतिविधियों में बदला जा रहा है.

पार्मेलिन का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं. ईफटीए के साथ टीईपीए के लागू होने का दूसरा साल शुरू हो रहा है और 'इंडिया-ईयूएफटीए' बातचीत के दौर से निकलकर कानूनी और मंजूरी (रैटिफिकेशन) के चरण में पहुंच रहा है.यह दौरा यूरोप के साथ भारत के उभरते व्यापारिक ढांचे का जायजा लेने का एक और मौका होगा.

राष्ट्रपति पार्मेलिन का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वह सात अक्टूबर को 'दूसरे इंडिया-ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट' में हिस्सा लेंगे. यह समिट 'इंडिया-ईएफटीए टीईपीए' के लागू होने की पहली सालगिरह के मौके पर हो रहा है. ईएफटीए के चार देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश पार्टनर है. बाकी तीन देश नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन हैं.

मंत्रालय ने कहा, "वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे."वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे.

यह राष्ट्रपति पार्मेलीन की भारत की पहली राजकीय यात्रा और इस साल की दूसरी यात्रा होगी. इससे पहले वे इस साल फरवरी में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत आए थे.मंत्रालय के बयान के अनुसार, 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्मेलीन व्यापार और निवेश, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मोबिलिटी, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

पार्मेलीन की यात्रा नई दिल्ली को यह समीक्षा करने का मौका देती है कि उसकी यूरोपीय व्यापार रणनीति से अब तक क्या हासिल हुआ है. यह अवसर इस बात की समीक्षा करेगा कि बातचीत से तय हुई मार्केट एक्सेस को निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और रोजगार में बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए. उनकी राजकीय यात्रा पांच से सात अक्टूबर के बीच है. पार्मेलीन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा.

विदेश मंत्रालय ने खास तौर पर स्विट्जरलैंड को ईएफटीओ देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बताया है.स्विट्जरलैंड सरकार का कहना है कि अभी भारत में 330 से अधिक स्विस कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि भारत एशिया में स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया में सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है.इससे स्विस राष्ट्रपति की यात्रा का महत्व नई दिल्ली और बर्न के बीच कूटनीतिक संबंधों से कहीं अधिक बढ़ जाता है.स्विट्जरलैंड एक मुख्य माध्यम बन सकता है जिसके जरिए टीईपीए के निवेश वाले हिस्से को भारत में ठोस प्रोजेक्ट्स में बदला जा सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्विस कंपनियों के पास तकनीकी और औद्योगिक ताकत है.

निवेश का वादा शायद टीईपीओ की सबसे खास बात है. कई एफटीओ मुख्य रूप से टैरिफ में छूट और बाज़ार तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन भारत-ईएफटीओ समझौता व्यापार उदारीकरण को निवेश के एक बड़े लक्ष्य से जोड़ता है. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि समझौते में निवेश के वादे की निगरानी के लिए तरीके शामिल हैं और इसके लागू होने में मदद के लिए सरकार-से-सरकार और सरकार-से-व्यवसाय के बीच बातचीत का इस्तेमाल किया जाएगा.

भारत की व्यापक यूरोपीय आर्थिक रणनीति के लिए टीईपीए एक पुल के रूप मेंपार्मेलिन की यात्रा का समय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसी दौरान भारत-ईयूएफटीओ पर भी बातचीत चल रही है.2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद, ईयू और भारत ने इस साल जनवरी में एफटीओ पर बातचीत पूरी कर ली. यूरोपीय आयोग का कहना है कि हस्ताक्षर और समझौते को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव बाद में सितंबर 2026 में ईयू काउंसिल के सामने रखा गया था.

समझौते के लागू होने से पहले इसे संबंधित यूरोपीय और भारतीय कानूनी और पुष्टि प्रक्रियाओं से गुजरना होगा.यह अंतर महत्वपूर्ण है. भारत-ईयू एफटीए पर बातचीत और समझौता हो चुका है, लेकिन यह अभी टीईपीए की तरह लागू एफटीए नहीं है, जो पहले से ही एक साल से लागू है.हालाँकि, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि स्विट्जरलैंड सहित ईएएफटीए के चार सदस्य देश ईयू के सदस्य नहीं हैं. भारत-ईएफटीओ का अनुभव यूरोप के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव के लिए केवल एक शुरुआती व्यावहारिक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है.दोनों समझौतों और ईएफटीए और ईयू के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, इसलिए टीईपीए को ईयू समझौते के लिए केवल एक टेम्प्लेट के रूप में नहीं देखा जा सकता है. फिर भी, इसके लागू होने का अनुभव सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, मूल के नियमों, मानकों, सेवाओं, आवाजाही, निवेश को आसान बनाने और व्यावसायिक उपयोग जैसे मुद्दों पर उपयोगी सबक प्रदान कर सकता है.

आवाजाही (मोबिलिटी) एक और अहम कड़ी है.एक क्षेत्र जहां यूरोपीय समझौतों का भारत के आर्थिक हितों से खास संबंध है, वह है प्रोफेशनल्स और कुशल कामगारों की आवाजाही.भारत-ईयू समझौते में सेवाओं और आवाजाही से जुड़े प्रावधान हैं, जबकि स्विस सरकार ने पर्मेलिन की यात्रा के दौरान बातचीत के लिए माइग्रेशन और आवाजाही को विषय के तौर पर चुना है. यह अहम है क्योंकि यूरोप के साथ भारत के रिश्तों में उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज (प्रतिस्पर्धी लाभ) सिर्फ सामान के एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है.भारत आईटी, बिजनेस, प्रोफेशनल और दूसरी सेवाओं का बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि यूरोपीय कंपनियों को कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. नतीजतन, भारत के यूरोपीय व्यापार समझौतों का अंतिम आर्थिक असर आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि वे घरेलू नियमों का सम्मान करते हुए वैध प्रोफेशनल आवाजाही को कितनी प्रभावी ढंग से आसान बनाते हैं. ईएफटीए समझौते में अनुमानित आवाजाही और क्वालिफिकेशन को मान्यता देने पर जोर दिया गया है, जो इसे ईयू के साथ भारत की सेवाओं से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक बनाता है.

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड की भूमिकापार्मेलिन का यह दौरा पारंपरिक व्यापार से कहीं अधिक अहमियत रखता है. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में पहले से ही संस्थागत संबंध हैं. दोनों पक्षों के बीच साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक संयुक्त समिति है, और स्विस व भारतीय संस्थानों ने रिसर्च और उच्च शिक्षा में सहयोग विकसित किया है.

स्विस राष्ट्रपति के दौरे के बारे में स्विस सरकार की घोषणा में खास तौर पर शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन में सहयोग का जिक्र है. यह भारत की उस कोशिश से मेल खाता है जिसके तहत एफटीए का इस्तेमाल सिर्फ सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी-आधारित निवेश को आकर्षित करने और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

यह मकसद स्विट्जरलैंड के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड सर्विसेज पर केंद्रित है.नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'इमैजिंडिया' के प्रेसिडेंट रॉबिंदर सचदेव ने इस बात की ओर इशारा किया कि ईएफटीए ब्लॉक के चार सदस्य देशों में से स्विट्जरलैंड और नॉर्वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश हैं.

सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "कुल मिलाकर, इस ब्लॉक के साथ हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर का है, जिसमें से हम सिर्फ दो अरब डॉलर का निर्यात करते हैं और इन देशों से 18 अरब डॉलर से अधिक का आयात करते हैं. स्विट्जरलैंड से हम जो आयात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सोने का है. इसलिए, व्यापार घाटा बहुत अधिक है. इस व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा."

साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि ये ईएफटीए देश बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार नहीं हैं.सचदेव ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत जिस तरह से बातचीत करेगा, वह यह होगा कि ठीक है, व्यापार घाटा तो है, लेकिन इसे कम करने के बजाय आपके देशों को भारत में अधिक पैसा निवेश करना चाहिए."उन्होंने कहा कि इन देशों को भारत से अधिक निर्यात करने के मामले में यह पता नहीं है कि कौन सी चीजें निर्यात की जा सकती हैं, क्योंकि इन देशों की आबादी बहुत कम है.लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों के पास बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं.सचदेव ने कहा, "स्विट्जरलैंड से भारत में खास तौर पर एआई सेक्टर में और अधिक निवेश आ सकता है." नॉर्वे से एनर्जी सेक्टर में निवेश आ सकता है, क्योंकि नॉर्वे एनर्जी का पावरहाउस है... खासकर तेल और गैस के मामले में.

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