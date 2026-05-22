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शेयरधारकों से स्विगी को बड़ा झटका, 'भारतीय स्वामित्व' दर्जा पाने का विशेष प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्विगी को अपने शेयरधारकों से बड़ा झटका लगा है. कंपनी अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' (AoA) में संशोधन करने के लिए आवश्यक शेयरधारकों की मंजूरी हासिल करने में विफल रही है. यह संशोधन कंपनी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक 'भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित कंपनी' (Indian Owned and Controlled Company - IOCC) के रूप में योग्य बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था.

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इस विशेष प्रस्ताव पर हुए पोस्टल बैलट में स्विगी को केवल 72.36 प्रतिशत शेयरधारकों का समर्थन मिला. भारतीय कॉर्पोरेट नियमों के तहत इस तरह के विशेष प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है. इसके परिणामस्वरूप, कंपनी निर्धारित सीमा से 2.65 प्रतिशत वोटों से चूक गई और प्रस्ताव खारिज हो गया.

हालांकि, इसी डाक मतपत्र के माध्यम से रेनान डी कास्त्रो अल्वेस पिंटो को गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने 98.98 प्रतिशत के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी.

क्या था स्विगी का मुख्य उद्देश्य?

स्विगी इस संशोधन के जरिए अपने बोर्ड नामांकन ढांचे में बदलाव करना चाहती थी. कंपनी का लक्ष्य था कि जैसे ही कंपनी में भारतीय निवासियों की शेयरहोल्डिंग बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो, वैसे ही इसे पूर्ण रूप से भारतीय नियंत्रण वाली कंपनी का दर्जा मिल सके. वर्तमान फेमा (FEMA) नियमों के मुताबिक, किसी कंपनी को 'भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित' तभी माना जाता है, जब उसका मालिकाना हक और बोर्ड का नियंत्रण दोनों भारतीय नागरिकों या पात्र भारतीय संस्थाओं के पास हो.

वित्तीय मोर्चे पर मिश्रित परिणाम (FY26)

प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के नतीजे भी जारी किए हैं, जो मिश्रित रहे हैं: