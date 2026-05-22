ETV Bharat / business

शेयरधारकों से स्विगी को बड़ा झटका, 'भारतीय स्वामित्व' दर्जा पाने का विशेष प्रस्ताव खारिज

शेयरधारकों की मंजूरी न मिलने से स्विगी को 'भारतीय स्वामित्व' का दर्जा नहीं मिला, हालांकि चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा कम हुआ है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्विगी को अपने शेयरधारकों से बड़ा झटका लगा है. कंपनी अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' (AoA) में संशोधन करने के लिए आवश्यक शेयरधारकों की मंजूरी हासिल करने में विफल रही है. यह संशोधन कंपनी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक 'भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित कंपनी' (Indian Owned and Controlled Company - IOCC) के रूप में योग्य बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था.

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इस विशेष प्रस्ताव पर हुए पोस्टल बैलट में स्विगी को केवल 72.36 प्रतिशत शेयरधारकों का समर्थन मिला. भारतीय कॉर्पोरेट नियमों के तहत इस तरह के विशेष प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है. इसके परिणामस्वरूप, कंपनी निर्धारित सीमा से 2.65 प्रतिशत वोटों से चूक गई और प्रस्ताव खारिज हो गया.

हालांकि, इसी डाक मतपत्र के माध्यम से रेनान डी कास्त्रो अल्वेस पिंटो को गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने 98.98 प्रतिशत के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी.

क्या था स्विगी का मुख्य उद्देश्य?
स्विगी इस संशोधन के जरिए अपने बोर्ड नामांकन ढांचे में बदलाव करना चाहती थी. कंपनी का लक्ष्य था कि जैसे ही कंपनी में भारतीय निवासियों की शेयरहोल्डिंग बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो, वैसे ही इसे पूर्ण रूप से भारतीय नियंत्रण वाली कंपनी का दर्जा मिल सके. वर्तमान फेमा (FEMA) नियमों के मुताबिक, किसी कंपनी को 'भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित' तभी माना जाता है, जब उसका मालिकाना हक और बोर्ड का नियंत्रण दोनों भारतीय नागरिकों या पात्र भारतीय संस्थाओं के पास हो.

वित्तीय मोर्चे पर मिश्रित परिणाम (FY26)
प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के नतीजे भी जारी किए हैं, जो मिश्रित रहे हैं:

सालाना घाटे में बढ़ोतरी: पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में स्विगी का शुद्ध घाटा बढ़कर ₹4,154 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष (FY25) में ₹3,117 करोड़ था.

तिमाही घाटे में सुधार: मार्च 31, 2026 को समाप्त हुई चौथी तिमाही (Q4) में कंपनी का प्रदर्शन सुधरा है. इस तिमाही में शुद्ध घाटा कम होकर ₹800 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,081 करोड़ था.

राजस्व में 45% का उछाल: संचालन से होने वाले राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है. Q4 FY26 में यह सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर ₹6,383 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹4,410 करोड़ था.

यह भी पढ़ें- अचानक औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम? शोरूम जाने से पहले देख लें आज की नई रेट लिस्ट

TAGGED:

BUSINESS
SWIGGY ARTICLES OF ASSOCIATION
SWIGGY RESOLUTION
FOOD DELIVERY PLATFORM SWIGGY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.