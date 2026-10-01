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डिजिटल हुआ स्वच्छ भारत मिशन: देश के बड़े शहरों में सफाई के लिए AI रोबोट और EV की एंट्री

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: 2 अक्टूबर को देश स्वच्छ भारत मिशन की 12वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. इस अवसर पर देश के शहरी क्षेत्रों से तकनीक और आधुनिकीकरण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं. भारत के शहर अब पारंपरिक सफाई व्यवस्था से आगे निकलकर डिजिटल और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना रहे हैं. सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है.

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए इन कदमों का सबसे बड़ा उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण को कार्बन मुक्त बनाना है. तकनीक के इस समन्वय से जोखिम भरे नालों और सेप्टिक टैंकों में इंसानों के उतरने की आवश्यकता धीरे-धीरे समाप्त हो रही है. रायपुर: अब मोबाइल ऐप से घर बैठे बुक हो रही है सेप्टिक टैंक की सफाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. रायपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत 'UPYOG' प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया डिजिटल फॉकल स्लज मैनेजमेंट (FSM) डैशबोर्ड शुरू किया है. इस प्रणाली के आने से अब नागरिकों को सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नगर निगम के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. नागरिक केवल अपना मोबाइल नंबर या प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करके घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल भुगतान कर सकते हैं. यह सिस्टम इतना प्रभावी है कि क्रेडेंशियल डालते ही उपभोक्ता का पता स्वचालित रूप से ट्रैक हो जाता है. कार्य पूरा होने के बाद वाहन चालकों को मौके की तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और समय की बचत होती है. तिरुवनंतपुरम: 'G-SPIDER' रोबोट संभाल रहा है नहरों की सफाई का जिम्मा

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अमायिझंचन नहर की सफाई के लिए नगर निगम ने 'G-SPIDER' नामक एआई-संचालित रोबोट को तैनात किया है. यह रोबोट मशीन विज़न और आधुनिक सेंसर इंटेलिजेंस से लैस है, जो पानी के तेज बहाव और कठिन परिस्थितियों में भी कचरे की पहचान करने और उसे हटाने में पूरी तरह सक्षम है. इसका विशेष मैकेनिकल पंजा पांच अलग-अलग दिशाओं में घूमकर लहरों के बीच से भी भारी और अनियमित कचरा बाहर निकाल लेता है. इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके उपयोग से सफाई कर्मचारियों को जहरीली गैसों और संदूषित पानी के सीधे संपर्क में नहीं आना पड़ता, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.