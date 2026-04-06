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अदाणी-JAL अधिग्रहण, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, NCLAT को 10 अप्रैल तक फैसला करने का निर्देश

नई दिल्ली: माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदाणी समूह द्वारा संकटग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के ₹14,535 करोड़ के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायालय के इस रुख से अदाणी एंटरप्राइजेज को बड़ी राहत मिली है, जो जेपी समूह की सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की योजना बना रही है.

मामले की पृष्ठभूमि और अदालती कार्यवाही

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के पिछले आदेश को चुनौती दी गई थी. वेदांता ने तर्क दिया था कि अदाणी समूह की समाधान योजना "अपारदर्शी" है और बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से मना करते हुए स्पष्ट किया कि मामला फिलहाल NCLAT के विचाराधीन है.

NCLAT को 'शीघ्र निर्णय' का निर्देश

शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी (NCLAT) को निर्देश दिया है कि वह 10 अप्रैल 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई में इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुने और शीघ्र निर्णय ले. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह ऋणदाताओं और कंपनी के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है.