अदाणी-JAL अधिग्रहण, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, NCLAT को 10 अप्रैल तक फैसला करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी द्वारा जेएएल अधिग्रहण पर रोक से इनकार करते हुए, एनसीएलएटी को 10 अप्रैल तक शीघ्र फैसला लेने का निर्देश दिया.
Published : April 6, 2026 at 4:19 PM IST
नई दिल्ली: माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदाणी समूह द्वारा संकटग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के ₹14,535 करोड़ के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायालय के इस रुख से अदाणी एंटरप्राइजेज को बड़ी राहत मिली है, जो जेपी समूह की सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की योजना बना रही है.
मामले की पृष्ठभूमि और अदालती कार्यवाही
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के पिछले आदेश को चुनौती दी गई थी. वेदांता ने तर्क दिया था कि अदाणी समूह की समाधान योजना "अपारदर्शी" है और बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से मना करते हुए स्पष्ट किया कि मामला फिलहाल NCLAT के विचाराधीन है.
NCLAT को 'शीघ्र निर्णय' का निर्देश
शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी (NCLAT) को निर्देश दिया है कि वह 10 अप्रैल 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई में इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुने और शीघ्र निर्णय ले. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह ऋणदाताओं और कंपनी के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है.
निगरानी समिति पर कड़े अंकुश
भले ही अदालत ने अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन जेपी एसोसिएट्स की वर्तमान निगरानी समिति पर कुछ प्रतिबंध जरूर लागू किए हैं. न्यायालय ने आदेश दिया है कि समिति NCLAT की पूर्व अनुमति के बिना कंपनी के संचालन से संबंधित कोई भी "बड़ा नीतिगत निर्णय" या महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन नहीं करेगी. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि अंतिम फैसले तक कंपनी की वर्तमान स्थिति बनी रहे.
अदाणी के लिए रणनीतिक महत्व
17 मार्च 2026 को नेशनल कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अदाणी की ₹14,535 करोड़ की बोली को मंजूरी दी थी. इस अधिग्रहण के माध्यम से अदाणी समूह को जेपी समूह के विशाल सीमेंट प्लांट, रियल एस्टेट संपत्तियों और प्रीमियम होटल व्यवसाय तक पहुंच मिलेगी. यदि 10 अप्रैल को NCLAT का फैसला अदाणी के पक्ष में आता है, तो यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक होगा.
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