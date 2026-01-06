ETV Bharat / business

11 साल से नहीं बदला EPF सैलरी लिमिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 4 महीने में फैसला ले केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ( ians )

नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अहम खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर चार महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह सीमा पिछले 11 वर्षों से अपरिवर्तित रही है . सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर शामिल थे, ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया कि ईपीएफ योजना में 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाते, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है. याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अदालत को बताया कि कई राज्यों में न्यूनतम वेतन अब ईपीएफ की मौजूदा सीमा से अधिक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया. याचिका में तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में वेतन सीमा का संशोधन अक्सर मनमाने ढंग से हुआ है और महंगाई, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतकों से इसका कोई तालमेल नहीं रहा.