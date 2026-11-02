'कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा'! सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता और राव्वा ऑयल के पक्ष में आए विदेशी मध्यस्थता फैसले को लागू करने के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध किया गया था जिसके तहत वेदांता लिमिटेड और राव्वा ऑयल सिंगापुर को 99 मिलियन डॉलर (लगभग 830 करोड़ रुपये) के दावों से जुड़े विदेशी मध्यस्थता फैसलों को लागू करने की अनुमति दी गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए, जबकि कैविएट पर प्रतिवादियों (वेदांता और राव्वा ऑयल) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अखिल सिबल ने पैरवी की.
पीठ ने दो दशक से भी अधिक पुराने मध्यस्थता फैसलों को लागू करने का लगातार विरोध करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह की लंबी मुकदमेबाजी से भारत के मध्यस्थता ढांचे में लोगों का भरोसा कम हो सकता है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हमारा मानना है कि हाई कोर्ट द्वारा विवादित फैसले और आदेश को पारित करने में कोई गलती नहीं की गई है, कानूनी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं. हाई कोर्ट ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा है और एक सही आदेश पारित किया है. इसके साथ ही, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है."
सुनवाई के दौरान, बेंच ने सवाल उठाया कि जब विदेशी अदालतों द्वारा इस विवाद का निपटारा किया जा चुका है, तब भी सरकार मध्यस्थता फैसले (आर्बिट्रेशन अवार्ड) को लागू करने में अड़ंगा क्यों लगा रही है? इसके साथ ही कोर्ट ने विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े किए.
पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "ये कैसे तर्क हैं? आप इस तरह एक मध्यस्थता फैसले को अटका रहे हैं? वह भी तब जब इसे लागू करने का चरण आ चुका है?" पीठ ने कहा कि इससे उन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और पक्षों को बेहद गलत संदेश जाएगा जो भारत को मध्यस्थता के केंद्र के रूप में चुनते हैं.
अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "और हम मध्यस्थता, सीट और इस तरह की तमाम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं?... इस तरह तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा."
शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के 1 जुलाई, 2026 के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया, जिसने कुआलालंपुर (मलेशिया) में स्थित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल) द्वारा साल 2004 और 2016 में सुनाए गए फैसलों को लागू करने के खिलाफ केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था.
यह पूरा विवाद कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 'राव्वा तेल क्षेत्र' के विकास के लिए सरकार और एक कंसोर्टियम (जिसमें ओएनजीसी, वीडियोकॉन पेट्रोलियम, राव्वा ऑयल और केर्न एनर्जी शामिल थे, जिसका हिस्सा बाद में केर्न इंडिया और फिर वेदांता के पास चला गया) के बीच 1994 में हुए एक प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है.
इसे भी पढ़ेंः