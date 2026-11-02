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'कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा'! सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध किया गया था जिसके तहत वेदांता लिमिटेड और राव्वा ऑयल सिंगापुर को 99 मिलियन डॉलर (लगभग 830 करोड़ रुपये) के दावों से जुड़े विदेशी मध्यस्थता फैसलों को लागू करने की अनुमति दी गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए, जबकि कैविएट पर प्रतिवादियों (वेदांता और राव्वा ऑयल) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अखिल सिबल ने पैरवी की.