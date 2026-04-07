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करिश्मा कपूर के दिवंगत पूर्व पति की कंपनी ने रचा इतिहास, बनाया उत्पादन का नया रिकॉर्ड

कंपनी की विकास दर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां शुरुआती करोड़ों गियर्स बनाने में दशकों लगे, वहीं आखिरी 10 करोड़ गियर्स का निर्माण महज पिछले 2 सालों में किया गया. इसी तरह, पिछले 50 लाख असेंबलियों का निर्माण 3 साल से भी कम समय में पूरा हुआ है.

उत्पादन में बनाए दो बड़े रिकॉर्ड सोना कॉमस्टार ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी हालिया फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 50 करोड़ (500 मिलियन) डिफरेंशियल गियर्स के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही, कंपनी ने 1 करोड़ (10 मिलियन) डिफरेंशियल असेंबलियों का सफल उत्पादन भी पूरा कर लिया है.

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दिवंगत पूर्व पति और देश के जाने-माने उद्योगपति रहे संजय कपूर की कंपनी 'सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड' (Sona Comstar) ने कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने उत्पादन और बाजार हिस्सेदारी के मामले में दो ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े पार किए हैं, जिसने इसे वैश्विक ऑटो-कंपोनेंट सेक्टर में एक दिग्गज खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है.

वैश्विक बाजार में बढ़ता दबदबा

साल 2019 में डिफरेंशियल गियर्स के ग्लोबल मार्केट में सोना कॉमस्टार की हिस्सेदारी केवल 4.5% थी. CY25 (कैलेंडर वर्ष 2025) के ताजा अनुमानों के मुताबिक, यह हिस्सेदारी अब बढ़कर 8.7% हो गई है. विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है. बैटरी से चलने वाले वाहनों (BEVs) के लिए डिफरेंशियल असेंबली बनाने में यह दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है.

पारिवारिक विवाद और कानूनी जंग

संजय कपूर के निधन के बाद वर्तमान में कंपनी की कमान उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर संभाल रही हैं. हालांकि, कंपनी की इस व्यवसायिक सफलता के बीच कपूर परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर विवाद भी गहराया हुआ है. खबरों के मुताबिक, संजय कपूर की वसीयत और संपत्ति के अधिकार को लेकर करिश्मा कपूर के बच्चों (समीरा और कियान) और प्रिया सचदेव कपूर के बीच कानूनी लड़ाई जारी है. निवेशकों के लिए यह अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विवादों के बावजूद कंपनी का ऑपरेशनल प्रदर्शन बेहद मजबूत बना हुआ है.

शेयर बाजार की प्रतिक्रिया

इन उपलब्धियों की खबर के बाद शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. फिलहाल सोना कॉमस्टार के शेयर हल्की बढ़त के साथ 513 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं. ग्रुप के सीईओ विवेक विक्रम सिंह ने इस सफलता का श्रेय कंपनी की इंजीनियरिंग कुशलता और ग्राहकों के भरोसे को दिया है.

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