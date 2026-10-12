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सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति मैक्रों देंगे 'लीजन ऑफ ऑनर'

भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ( Ani )

नई दिल्ली: भारतीय बिजनेस जगत के लिए आज गर्व की खबर आई है. भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुद इस बड़े सम्मान की घोषणा की है. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में होने वाले एक भव्य समारोह में दिया जाएगा.

क्यों मिल रहा है यह सर्वोच्च सम्मान?

कंपनी की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, सुनील भारती मित्तल को यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच कारोबारी रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया जा रहा है. इसके साथ ही टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनके शानदार काम और क्रांति लाने वाले योगदान को भी सराहा गया है. आपको बता दें कि इस सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, जो फ्रांसीसी गणराज्य का सबसे बड़ा और बेहद प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है.