सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति मैक्रों देंगे 'लीजन ऑफ ऑनर'
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'लीजन ऑफ ऑनर' प्रदान करेंगे.
Published : October 12, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय बिजनेस जगत के लिए आज गर्व की खबर आई है. भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुद इस बड़े सम्मान की घोषणा की है. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में होने वाले एक भव्य समारोह में दिया जाएगा.
क्यों मिल रहा है यह सर्वोच्च सम्मान?
कंपनी की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, सुनील भारती मित्तल को यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच कारोबारी रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया जा रहा है. इसके साथ ही टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनके शानदार काम और क्रांति लाने वाले योगदान को भी सराहा गया है. आपको बता दें कि इस सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, जो फ्रांसीसी गणराज्य का सबसे बड़ा और बेहद प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है.
30 साल पुराना है फ्रांस से रिश्ता
भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मित्तल को बधाई देते हुए कहा कि सुनील भारती मित्तल पिछले 30 से ज्यादा सालों से फ्रांस के एक बेहद करीबी और सच्चे दोस्त रहे हैं. यह दोस्ती साल 1992 में एयरटेल के शुरुआती दिनों से शुरू हुई थी, जब उन्होंने मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी 'जनरल दे जो' के साथ हाथ मिलाया था.
आज के समय में जब दोनों देश अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक में मिलकर काम कर रहे हैं, सुनील भारती मित्तल यूरोप की बड़ी सैटेलाइट कंपनी यूटेलसैट के सह-चेयरमैन के तौर पर इस साझेदारी को और आगे बढ़ा रहे हैं.
मित्तल ने जताया राष्ट्रपति मैक्रों का आभार
इस सम्मान पर खुशी जताते हुए सुनील भारती मित्तल ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ्रांस की जनता का दिल से आभार जताया है. उन्होंने कहा, "फ्रांस के साथ मेरा रिश्ता बेहद खास और पुराना है. मैं दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं."
दुनियाभर में बज रहा है डंका
यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारतीय उद्योगपतियों की बढ़ती ताकत का बड़ा सबूत है. सुनील भारती मित्तल को साल 2007 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण मिल चुका है. वहीं इसी साल यानी 2024 में वह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ‘नाइट कमांडर’ (KBE) की मानद उपाधि पाने वाले पहले भारतीय नागरिक भी बने थे.
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