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ऐतिहासिक सौदा: सन फार्मा खरीदेगी अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनॉन, 11.75 अरब डॉलर की मेगा डील

नई दिल्ली: भारत की दिग्गज दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने सोमवार को एक बड़ा धमाका किया है. कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अमेरिकी कंपनी 'ऑर्गेनन एंड कंपनी' को खरीदने का एलान किया है. यह सौदा 11.75 बिलियन डॉलर (लगभग 98,000 करोड़ रुपये) में हुआ है, जो भारतीय दवा क्षेत्र के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण है.

डील की मुख्य बातें

सन फार्मा ने बताया कि वह ऑर्गेनन के सभी शेयर 14 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर नकद खरीदेगी. इस पूरी डील की एंटरप्राइज वैल्यू 11.75 बिलियन डॉलर आंकी गई है. कंपनी इस खरीदारी के लिए अपने पास जमा नकदी और कर्ज का इस्तेमाल करेगी. यह सौदा 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है.

सन फार्मा को क्या होगा फायदा?

दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार: इस विलय के बाद सन फार्मा और ऑर्गेनन की संयुक्त सालाना आय लगभग 12.4 बिलियन डॉलर हो जाएगी. इससे सन फार्मा दुनिया की टॉप 25 दवा कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी.

महिलाओं के स्वास्थ्य पर पकड़: ऑर्गेनन मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी दवाएं बनाती है. इस डील से सन फार्मा इस क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी.

बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाएं: कंपनी को बायोसिमिलर सेगमेंट में भी बड़ी ताकत मिलेगी और वह दुनिया के सातवें सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरेगी.