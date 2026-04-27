ऐतिहासिक सौदा: सन फार्मा खरीदेगी अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनॉन, 11.75 अरब डॉलर की मेगा डील
सन फार्मा की ऐतिहासिक मेगा डील: 11.75 अरब डॉलर में अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनॉन का अधिग्रहण, शेयरों में 5% का उछाल
Published : April 27, 2026 at 10:43 AM IST
नई दिल्ली: भारत की दिग्गज दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने सोमवार को एक बड़ा धमाका किया है. कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अमेरिकी कंपनी 'ऑर्गेनन एंड कंपनी' को खरीदने का एलान किया है. यह सौदा 11.75 बिलियन डॉलर (लगभग 98,000 करोड़ रुपये) में हुआ है, जो भारतीय दवा क्षेत्र के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण है.
डील की मुख्य बातें
सन फार्मा ने बताया कि वह ऑर्गेनन के सभी शेयर 14 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर नकद खरीदेगी. इस पूरी डील की एंटरप्राइज वैल्यू 11.75 बिलियन डॉलर आंकी गई है. कंपनी इस खरीदारी के लिए अपने पास जमा नकदी और कर्ज का इस्तेमाल करेगी. यह सौदा 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है.
सन फार्मा को क्या होगा फायदा?
दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार: इस विलय के बाद सन फार्मा और ऑर्गेनन की संयुक्त सालाना आय लगभग 12.4 बिलियन डॉलर हो जाएगी. इससे सन फार्मा दुनिया की टॉप 25 दवा कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी.
महिलाओं के स्वास्थ्य पर पकड़: ऑर्गेनन मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी दवाएं बनाती है. इस डील से सन फार्मा इस क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी.
बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाएं: कंपनी को बायोसिमिलर सेगमेंट में भी बड़ी ताकत मिलेगी और वह दुनिया के सातवें सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरेगी.
वैश्विक पहुंच: ऑर्गेनन का कारोबार दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में फैला है और उसके पास 70 से ज्यादा बेहतरीन उत्पाद हैं. अब सन फार्मा की पहुंच इन सभी बाजारों तक आसानी से हो जाएगी.
इस खबर के आते ही शेयर बाजार में सन फार्मा के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर 6.71 प्रतिशत तक बढ़कर 1,728.65 रुपये के स्तर पर पहुंच गया.
दिलीप सांघवी का बयान
सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी ने इस डील पर खुशी जताते हुए कहा कि यह अधिग्रहण हमारी कंपनी को और अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण बनाएगा. वहीं, कंपनी के एमडी कीर्ति गनोरकर ने कहा कि इस एकीकरण से भविष्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे.
यह सौदा भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी अब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी ताकत बनने जा रही है.
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