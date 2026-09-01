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सन फार्मा ने अमेरिकी सरकार के साथ किया ऐतिहासिक समझौता; सस्ती दरों पर दवाएं कराएगा उपलब्ध

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी नागरिकों को सस्ती दवाएं देने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है. व्हाइट हाउस में हुए एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत मुंबई की यह कंपनी अमेरिका के सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम 'मेडिकेड' को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) प्राइसिंग के तहत दवाएं देगी. इसका मतलब है कि अमेरिकी मरीजों को सन फार्मा की दवाएं उसी सबसे कम कीमत पर मिलेंगी, जिस कीमत पर कंपनी दुनिया के अन्य विकसित देशों में उन्हें बेचती है. समझौते की मुख्य बातें