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भारतीय फार्मा सेक्टर: घरेलू बाजार में बढ़त, लेकिन अमेरिकी बाजार ने बढ़ाई चिंता

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारतीय दवा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे एक मिली-जुली तस्वीर पेश कर रहे हैं. नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जहां भारत के घरेलू बाजार में दवाओं की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, वहीं अमेरिकी बाजार की चुनौतियों के कारण कंपनियों के मुनाफे पर दबाव देखा जा रहा है. कमाई और मुनाफे का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में फार्मा कंपनियों की कुल आय में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, कंपनियों के शुद्ध मुनाफे (PAT) में पिछले साल के मुकाबले 6% की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा, कंपनियों का परिचालन लाभ मार्जिन भी घटकर 23.1% पर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से करीब 1.78% कम है. घरेलू बाजार में मजबूत पकड़

भारतीय दवा बाजार (IPM) 12% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है. इस बढ़त के पीछे मुख्य कारण गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: कैंसर (Oncology): इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा 33% की ग्रोथ देखी गई है.

दिल की बीमारियां (Cardiac): इसमें 16% की बढ़त दर्ज की गई है.

डायबिटीज (Anti-diabetic): इस क्षेत्र में भी 16% की बढ़ोतरी हुई है.