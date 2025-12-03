भारत-रूस आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा पुतिन का भारत दौरा
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे में एक्सपर्ट्स एनर्जी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्रीकल्चर, फॉर्मास्यूटिकल्स और डिफेंस पर घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं.
Published : December 3, 2025 at 5:14 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने वाले भारत दौरे ने ट्रेड और इंडस्ट्री में उम्मीदें बढ़ा दी हैं. खासकर उन बिजनेस के बीच, जो रूस के बदलते मार्केट में फायदा उठाना चाहते हैं. पाबंदियों की वजह से पश्चिमी कंपनियों के पीछे हटने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को आसान मार्केट एक्सेस, आसान पेमेंट और लॉजिस्टिक्स में प्रैक्टिकल मदद पाने का एक अनोखा मौका दिख रहा है. फूड और प्रोसेस्ड सामान, खेती, फॉर्मास्यूटिकल्स, डिफेंस, मशीनरी, डिजिटल सर्विस और एजुकेशन जैसे सेक्टर पहले से ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उम्मीद है कि इस दौरे से बेहतर शिपिंग रूट, वेयरहाउसिंग सॉल्यूशन और आसान कस्टम प्रोसेस जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे. इससे छोटी और मीडियम साइज की भारतीय फर्मों को रूस और बड़े CIS (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) इलाके में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है.
समय इससे ज़्यादा अहम नहीं हो सकता था. जैसे-जैसे अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है, जबकि रूस, यूक्रेन पर लगे बैन के बाद भी आगे बढ़ रहा है. फिर भी, ये चुनौतियां एक स्ट्रेटेजिक मौका भी देती हैं. एक्सपर्ट्स और ट्रेड से जुड़े लोगों का मानना है कि दोनों देशों के पास अपने कमर्शियल रिश्तों को नया आकार देने, नई सप्लाई चेन बनाने और ट्रेड फ्लो पर थर्ड पार्टी का दबाव कम करने का मौका है.
इंडस्ट्री लीडर्स करीब से देख रहे हैं, और एनर्जी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्रीकल्चर, फॉर्मास्यूटिकल्स और डिफेंस पर घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं. जैसे-जैसे डिप्लोमैटिक स्पॉटलाइट बढ़ रही है, उम्मीद है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन 5 दिसंबर को जाएंगे, तो टेबल पर नए एग्रीमेंट होंगे, जो दोनों इकॉनमी के लिए ढलने, बढ़ने और नतीजे देने के लिए तैयार पार्टनरशिप के संकेत होंगे.
भारत-रूस व्यापार और आर्थिक संबंध:
भारत से रूस (एक्सपोर्ट):
- खेती, मछली, झींगा, चावल, चाय
- फॉर्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स
- इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी
- टेक्सटाइल और लेदर
- इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट
रूस से भारत (इम्पोर्ट):
- तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट
- फर्टिलाइजर और मिनरल फ्यूल
- मशीनरी और इक्विपमेंट
- कीमती मेटल और पत्थर
- लकड़ी, कागज और वेजिटेबल ऑयल
इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस में आसान बाजार पहुंच को खोल देगी. भुगतान संबंधी बाधाओं को कम करेगी और उन क्षेत्रों में लक्षित निर्यात अवसर पैदा करेगी, जहां पश्चिमी कंपनियां बाहर हो गई हैं. यह यात्रा भारतीय छोटी और मध्यम आकार की फर्मों को रूसी और सीआईएस बाजारों में विश्वसनीय प्रतिस्थापन आपूर्तिकर्ताओं के रूप में स्थापित करने का एक शानदार मौका है, जो कुछ हजार से संभावित रूप से हजारों भारतीय निर्यातकों को रूस से जोड़ रही है.
उन्होंने कहाकि इसके साथ ही खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य, कृषि और संबद्ध उत्पादों, मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान, फॉर्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा उत्पादों, आईटी और डिजिटल सेवाओं और शिक्षा से संबंधित सेवाओं में. हम 2030 तक लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की घोषित महत्वाकांक्षा की दिशा में एक ठोस रोडमैप के अनुरूप छोटे टिकट खेपों को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तेजी से रसद और व्यापार सुविधा, बेहतर शिपिंग मार्ग, वेयरहाउसिंग विकल्प और सुचारु सीमा शुल्क की उम्मीद कर रहे हैं. हाल के महीनों में हमने यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट के मामले में कुछ कमी की है, जबकि यूक्रेन के साथ लड़ाई के बाद रूस पर अब भी बैन का दबाव है. इस बैकग्राउंड में, भारत और रूस दोनों के पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन को गहरा करने और ट्रेड के नए रास्ते खोलने का एक खास मौका है.
उन्होंने ETV भारत को बताया कि यह दोनों देशों के लिए अपनी कमर्शियल पार्टनरशिप को फिर से सोचने का एक अहम पल है. हम सब मिलकर नए मार्केट इकोसिस्टम बना सकते हैं जो न सिर्फ पाबंदियों के असर को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फॉर्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और डिफेंस जैसे सेक्टर में अच्छे बिजनेस के मौके भी खोलेंगे.
इस तरह का आपसी सपोर्ट दोनों इकॉनमी को बाहरी रुकावटों से बचाते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बना सकता है. अब सभी की निगाहें दोनों देशों की लीडरशिप पर हैं. जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन 5 दिसंबर की शाम को अपना दौरा खत्म करेंगे, हमें उम्मीद है कि कई ठोस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक घोषणाएं और ट्रेड इनिशिएटिव सामने आएंगे.
उन्होंने आगे कहा, हम भारत-रूस सहयोग में नए माइलस्टोन का जश्न मनाने और आपसी फायदे वाले जुड़ाव के एक नए दौर का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.
राष्ट्रपति पुतिन का दौरा और स्ट्रेटेजिक और इन्वेस्टमेंट के मौके:
- हाई टेक इंडस्ट्री, एनर्जी, डिफेंस और IT में सहयोग बढ़ाना
- इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन और जॉइंट वेंचर को मज़बूत करना
- नए सेक्टर खोजना और भारतीय SME की भागीदारी बढ़ाना
- कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रेड में आसानी को आसान बनाना
दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़े: भारत और रूस के आर्थिक रिश्ते सोवियत दौर से बहुत गहरे हैं, लेकिन हाल के सालों में यह नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है. मजबूत एनर्जी रिश्तों और बढ़ते इन्वेस्टमेंट की वजह से, दोनों देशों के बीच व्यापार 1995 में 1.4 बिलियन US डॉलर से बढ़कर FY 2024–25 में 68.7 बिलियन US डॉलर हो गया है. भारतीय कंपनियां रूस के तेल, गैस, फार्मा और IT सेक्टर में एक्टिव हैं, जबकि रूसी कंपनियों ने भारतीय एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाया है. मौजूदा व्यापार की तस्वीर कुल कॉमर्स में लगभग 68.7 बिलियन US डॉलर की है. इसमें भारत 4.88 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट और 63.84 बिलियन US डॉलर का इम्पोर्ट कर रहा है, जो महामारी से पहले के लेवल से लगभग 6 गुना ज़्यादा है. राष्ट्रपति पुतिन का 4 दिसंबर से शुरू होने वाला दौरा भारत-रूस रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ पर आ रहा है, जो सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है. उम्मीद है कि फोकस इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, हाई-टेक इंडस्ट्रीज में रिश्तों को मजबूत करने और एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार आर्थिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने पर होगा. यहां कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने इस लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को आकार दिया है.
टाइमलाइन भारत रूस संबंध:
- 1953 में, पहला भारत-सोवियत व्यापार समझौता हुआ.
- 1955 में, जवाहरलाल नेहरू जून में मॉस्को आए, जिसके बाद नवंबर में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव भारत आए. इन ऐतिहासिक मुलाकातों ने एक करीबी साझेदारी की नींव रखी, जिसने दोनों देशों के बीच अगले तीन दशकों के संबंधों को आकार दिया.
- 1960 के दशक में, चीन के साथ बिगड़ते संबंधों ने भारत और सोवियत संघ को करीब ला दिया. मॉस्को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया, जिसने कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत का समर्थन करने के लिए बार-बार अपने UN वीटो का इस्तेमाल किया. वहीं भारत ने USSR की आलोचना करने वाले वोटों से दूर रहकर एहसान चुकाया. सोवियत संघ ने 1966 के ताशकंद शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की मध्यस्थता भी की, और मॉस्को वाशिंगटन से लौटने वाले भारतीय नेताओं के लिए एक नियमित राजनयिक पड़ाव बन गया.
- 1962 में, सोवियत संघ ने चीन-भारत युद्ध के दौरान भारत को सैन्य सहायता प्रदान की. इससे रक्षा संबंध मजबूत हुए. अगस्त 1971 में, भारत और सोवियत संघ ने शांति, दोस्ती और सहयोग की अहम संधि पर साइन किए, जो उनके रिश्तों में एक अहम मोड़ था. इस समझौते ने उनके गहरे होते रिश्तों को औपचारिक रूप दिया और इसमें एक जरूरी सुरक्षा क्लॉज शामिल किया. कोई भी देश दूसरे के साथ झगड़े में किसी तीसरे पक्ष की मदद नहीं करेगा और अगर किसी को कोई खतरा होता है तो दोनों सलाह-मशविरा करेंगे और असरदार कदम उठाएंगे. इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया, जिसने आने वाले कई सालों तक क्षेत्रीय राजनीति को आकार दिया.
- 1980 के दौरान भारत ने एडवांस्ड फाइटर जेट्स सहित डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए सोवियत संघ के साथ एक समझौते पर साइन किए.
- 1984 में सोवियत संघ ने भारत को अपनी स्पेस क्षमताओं को विकसित करने में मदद की, जिससे सोवियत सहायता से भारतीय स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ.
- सोवियत यूनियन ने 1985 में तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भारत की मदद की.
- सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, भारत और रूस ने जनवरी 1993 में एक नई दोस्ती और सहयोग संधि और 1994 में एक आपसी मिलिट्री टेक्निकल सहयोग समझौता किया.
- साल 2000 एक नया स्ट्रेटेजिक चैप्टर था जब व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिस संभाला और भारत ने एक बड़ा और मल्टी अलाइनमेंट वाला नजरिया अपनाया, नई दिल्ली और मॉस्को ने अपने रिश्तों को एक पूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर फिर से बनाया. इसने डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस में गहरे सहयोग और सबसे ऊंचे लेवल पर रेगुलर सालाना मीटिंग्स की नींव रखी. पुतिन ने यह साफ किया कि रूस की फॉरेन पॉलिसी में भारत की एक खास जगह है. उन्होंने कहा कि एशिया में या कहीं और, कोई भी नया रिश्ता नई दिल्ली के साथ रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा. यह दोनों देशों के बीच भरोसे और लंबे समय के कमिटमेंट का एक मजबूत सिग्नल था. 2001 और 2010 के बीच भारत और रूस ने डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इकोनॉमिक रिश्ते और जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन में अहम एग्रीमेंट के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लगातार बढ़ाया. इसका नतीजा 2010 का दिल्ली डिक्लेरेशन था, जिसने इन जरूरी सेक्टर में गहरे कोऑपरेशन के लिए अपने कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया.
- अगले दशक में भारत और रूस अपनी डिफेंस और न्यूक्लियर पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले गए. दोनों देशों ने कई बिलियन डॉलर के डील साइन किए, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर मिलकर काम किया और S 400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़े. रेगुलर सालाना समिट और न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस में लंबे समय के कोऑपरेशन ने इसे नई दिल्ली और मॉस्को के बीच रिश्तों के सबसे मजबूत दौर में से एक बना दिया.
- रूस और भारत ने 2021 में AK 203 राइफलों सहित मिलिट्री इक्विपमेंट के जॉइंट प्रोडक्शन और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर साइन किए.
- रूस और भारत स्ट्रेटेजिक डिफेंस, एनर्जी कोऑपरेशन और हाई टेक इंडस्ट्रीज के जॉइंट डेवलपमेंट पर बातचीत जारी रखे हुए हैं. भारत साल 2022 में ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदकर अपने एनर्जी संबंधों को भी मजबूत करेगा.
- 2022 में, रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा सप्लायर बनकर उभरा, खासकर रूस-यूक्रेन विवाद के कारण 2022 में हुई जियोपॉलिटिकल दिक्कतों के बाद. रूस पर इंटरनेशनल बैन के बावजूद भारत का रूसी तेल का बढ़ता इंपोर्ट इस एनर्जी संबंध की अहमियत को दिखाता है.
- 2023 में इंडिया-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना जारी रखेगा। रूस पर पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद, दोनों देश एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में ट्रेड के नए रास्ते तलाश रहे हैं.
- 2023: एक लैंडमार्क S 400 डील फाइनल हुई, जिससे भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं बढ़ीं.
- 2024: स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम में आगे सहयोग को लेकर बातचीत जारी है.
