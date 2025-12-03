ETV Bharat / business

भारत-रूस आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा पुतिन का भारत दौरा

इंडस्ट्री लीडर्स करीब से देख रहे हैं, और एनर्जी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्रीकल्चर, फॉर्मास्यूटिकल्स और डिफेंस पर घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं. जैसे-जैसे डिप्लोमैटिक स्पॉटलाइट बढ़ रही है, उम्मीद है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन 5 दिसंबर को जाएंगे, तो टेबल पर नए एग्रीमेंट होंगे, जो दोनों इकॉनमी के लिए ढलने, बढ़ने और नतीजे देने के लिए तैयार पार्टनरशिप के संकेत होंगे.

समय इससे ज़्यादा अहम नहीं हो सकता था. जैसे-जैसे अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है, जबकि रूस, यूक्रेन पर लगे बैन के बाद भी आगे बढ़ रहा है. फिर भी, ये चुनौतियां एक स्ट्रेटेजिक मौका भी देती हैं. एक्सपर्ट्स और ट्रेड से जुड़े लोगों का मानना ​​है कि दोनों देशों के पास अपने कमर्शियल रिश्तों को नया आकार देने, नई सप्लाई चेन बनाने और ट्रेड फ्लो पर थर्ड पार्टी का दबाव कम करने का मौका है.

नई दिल्ली: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने वाले भारत दौरे ने ट्रेड और इंडस्ट्री में उम्मीदें बढ़ा दी हैं. खासकर उन बिजनेस के बीच, जो रूस के बदलते मार्केट में फायदा उठाना चाहते हैं. पाबंदियों की वजह से पश्चिमी कंपनियों के पीछे हटने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को आसान मार्केट एक्सेस, आसान पेमेंट और लॉजिस्टिक्स में प्रैक्टिकल मदद पाने का एक अनोखा मौका दिख रहा है. फूड और प्रोसेस्ड सामान, खेती, फॉर्मास्यूटिकल्स, डिफेंस, मशीनरी, डिजिटल सर्विस और एजुकेशन जैसे सेक्टर पहले से ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उम्मीद है कि इस दौरे से बेहतर शिपिंग रूट, वेयरहाउसिंग सॉल्यूशन और आसान कस्टम प्रोसेस जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे. इससे छोटी और मीडियम साइज की भारतीय फर्मों को रूस और बड़े CIS (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) इलाके में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है.

तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट

फर्टिलाइजर और मिनरल फ्यूल

मशीनरी और इक्विपमेंट

कीमती मेटल और पत्थर

लकड़ी, कागज और वेजिटेबल ऑयल

इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस में आसान बाजार पहुंच को खोल देगी. भुगतान संबंधी बाधाओं को कम करेगी और उन क्षेत्रों में लक्षित निर्यात अवसर पैदा करेगी, जहां पश्चिमी कंपनियां बाहर हो गई हैं. यह यात्रा भारतीय छोटी और मध्यम आकार की फर्मों को रूसी और सीआईएस बाजारों में विश्वसनीय प्रतिस्थापन आपूर्तिकर्ताओं के रूप में स्थापित करने का एक शानदार मौका है, जो कुछ हजार से संभावित रूप से हजारों भारतीय निर्यातकों को रूस से जोड़ रही है.

उन्होंने कहाकि इसके साथ ही खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य, कृषि और संबद्ध उत्पादों, मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान, फॉर्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा उत्पादों, आईटी और डिजिटल सेवाओं और शिक्षा से संबंधित सेवाओं में. हम 2030 तक लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की घोषित महत्वाकांक्षा की दिशा में एक ठोस रोडमैप के अनुरूप छोटे टिकट खेपों को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तेजी से रसद और व्यापार सुविधा, बेहतर शिपिंग मार्ग, वेयरहाउसिंग विकल्प और सुचारु सीमा शुल्क की उम्मीद कर रहे हैं. हाल के महीनों में हमने यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट के मामले में कुछ कमी की है, जबकि यूक्रेन के साथ लड़ाई के बाद रूस पर अब भी बैन का दबाव है. इस बैकग्राउंड में, भारत और रूस दोनों के पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन को गहरा करने और ट्रेड के नए रास्ते खोलने का एक खास मौका है.

उन्होंने ETV भारत को बताया कि यह दोनों देशों के लिए अपनी कमर्शियल पार्टनरशिप को फिर से सोचने का एक अहम पल है. हम सब मिलकर नए मार्केट इकोसिस्टम बना सकते हैं जो न सिर्फ पाबंदियों के असर को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फॉर्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और डिफेंस जैसे सेक्टर में अच्छे बिजनेस के मौके भी खोलेंगे.

इस तरह का आपसी सपोर्ट दोनों इकॉनमी को बाहरी रुकावटों से बचाते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बना सकता है. अब सभी की निगाहें दोनों देशों की लीडरशिप पर हैं. जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन 5 दिसंबर की शाम को अपना दौरा खत्म करेंगे, हमें उम्मीद है कि कई ठोस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक घोषणाएं और ट्रेड इनिशिएटिव सामने आएंगे.

उन्होंने आगे कहा, हम भारत-रूस सहयोग में नए माइलस्टोन का जश्न मनाने और आपसी फायदे वाले जुड़ाव के एक नए दौर का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.

राष्ट्रपति पुतिन का दौरा और स्ट्रेटेजिक और इन्वेस्टमेंट के मौके:

हाई टेक इंडस्ट्री, एनर्जी, डिफेंस और IT में सहयोग बढ़ाना

इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन और जॉइंट वेंचर को मज़बूत करना

नए सेक्टर खोजना और भारतीय SME की भागीदारी बढ़ाना

कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रेड में आसानी को आसान बनाना

दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़े: भारत और रूस के आर्थिक रिश्ते सोवियत दौर से बहुत गहरे हैं, लेकिन हाल के सालों में यह नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है. मजबूत एनर्जी रिश्तों और बढ़ते इन्वेस्टमेंट की वजह से, दोनों देशों के बीच व्यापार 1995 में 1.4 बिलियन US डॉलर से बढ़कर FY 2024–25 में 68.7 बिलियन US डॉलर हो गया है. भारतीय कंपनियां रूस के तेल, गैस, फार्मा और IT सेक्टर में एक्टिव हैं, जबकि रूसी कंपनियों ने भारतीय एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाया है. मौजूदा व्यापार की तस्वीर कुल कॉमर्स में लगभग 68.7 बिलियन US डॉलर की है. इसमें भारत 4.88 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट और 63.84 बिलियन US डॉलर का इम्पोर्ट कर रहा है, जो महामारी से पहले के लेवल से लगभग 6 गुना ज़्यादा है. राष्ट्रपति पुतिन का 4 दिसंबर से शुरू होने वाला दौरा भारत-रूस रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ पर आ रहा है, जो सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है. उम्मीद है कि फोकस इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, हाई-टेक इंडस्ट्रीज में रिश्तों को मजबूत करने और एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार आर्थिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने पर होगा. यहां कुछ खास पड़ावों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने इस लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को आकार दिया है.

टाइमलाइन भारत रूस संबंध: