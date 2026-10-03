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भारत-फ्रांस के बीच 114 राफेल विमानों का मेगा सौदा वित्त वर्ष 2027 के अंत तक होगा फाइनल: वायुसेना प्रमुख

लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस बड़े रक्षा सौदे को लेकर भारत-फ्रांस के बीच बातचीत जारी है.

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वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो भारत इस चालू वित्त वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) की खरीद के मेगा सौदे को अंतिम रूप दे सकता है.

लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस बड़े रक्षा सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच कीमत और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों पर बातचीत जारी है. भारत सरकार ने इस साल फरवरी में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह पूरा सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों (G2G) के बीच सीधे तौर पर किया जा रहा है.

176 विमानों का महा बेड़ा: आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत
इस नए समझौते के पूरा होते ही भारतीय रक्षा बलों के पास राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी. इस बेड़े में विमान शामिल होंगे:

  • 36 राफेल विमान: जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं.
  • 26 राफेल-एम (मरीन) जेट: जिन्हें भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों पर तैनात करने के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है.
  • 114 नए राफेल जेट: जिन्हें इस आगामी एमआरएफए (MRFA) सौदे के तहत वायुसेना में शामिल किया जाएगा.

'मेक इन इंडिया' और स्वदेशीकरण पर जोर
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, फ्रांस के साथ होने वाला यह सौदा भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा.

दूसरी प्रोडक्शन लाइन: इस सौदे के माध्यम से भारत में लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक नई और दूसरी प्रोडक्शन असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के समानांतर काम करेगी.

भारतीय हथियारों का तालमेल: इन फ्रांसीसी विमानों में भारत में बने स्वदेशी हथियारों और नेक्स्ट-जेनरेशन घरेलू रडार सिस्टम को भी एकीकृत किया जाएगा.

तेजस कार्यक्रम रहेगा जारी: वायुसेना प्रमुख ने साफ किया कि राफेल सौदे के बावजूद स्वदेशी एलसीए तेजस मार्क 1ए (LCA Tejas Mk1A) कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तेजस को लगातार उन्नत रडार और हथियारों के साथ अपडेट किया जाता रहेगा.

गिरती स्क्वाड्रन संख्या और वायुसेना का बैकअप प्लान
वायुसेना वर्तमान में लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है. एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना को अगले कुछ वर्षों तक हर साल 36 से 40 नए विमानों की आवश्यकता है. उन्होंने बल को 'एआई-ऑगमेंटेड' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बनाने और भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाने पर जोर दिया.

वायुसेना प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि यदि भारत का पांचवीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम (AMCA) लेट होता है, तो भारत विदेशी विकल्पों पर विचार कर सकता है. उन्होंने खुलासा किया कि रूस ने भारत को अपने सुखोई-57 (Su-57) स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, हालांकि भारत ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

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