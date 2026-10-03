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भारत-फ्रांस के बीच 114 राफेल विमानों का मेगा सौदा वित्त वर्ष 2027 के अंत तक होगा फाइनल: वायुसेना प्रमुख

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो भारत इस चालू वित्त वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) की खरीद के मेगा सौदे को अंतिम रूप दे सकता है.

लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस बड़े रक्षा सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच कीमत और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों पर बातचीत जारी है. भारत सरकार ने इस साल फरवरी में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह पूरा सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों (G2G) के बीच सीधे तौर पर किया जा रहा है. 176 विमानों का महा बेड़ा: आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत

इस नए समझौते के पूरा होते ही भारतीय रक्षा बलों के पास राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी. इस बेड़े में विमान शामिल होंगे: 36 राफेल विमान: जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं.

जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं. 26 राफेल-एम (मरीन) जेट: जिन्हें भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों पर तैनात करने के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है.

जिन्हें भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों पर तैनात करने के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है. 114 नए राफेल जेट: जिन्हें इस आगामी एमआरएफए (MRFA) सौदे के तहत वायुसेना में शामिल किया जाएगा. 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशीकरण पर जोर

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, फ्रांस के साथ होने वाला यह सौदा भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा.